الوجهة المميزة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في دبي تقدم لضيوفها مجموعة واسعة وجديدة من تجارب التسوق الراقية والمطاعم والمقاهي والترفيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف دبي فستيفال سيتي مول، الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في دبي، عن مجموعة جديدة من العلامات التجارية الجديدة المقرر أن تفتح أبوابها هذا الشتاء، وذلك في إطار الخطط التطويرية الشاملة للوجهة، وفي ضوء الزيادة السنوية المطردة في أعداد الزوار وتطلعهم لمزيد من التجارب الجديدة والمبتكرة. وأعلن دبي فستيفال سيتي مول في وقت سابق عن نسبة إشغال وصلت إلى 95% من إجمالي المساحة المخصصة للتأجير عبر أكثر من 332 ألف قدم مربعة و400 متجر، إلى جانب استقطابه لنحو 23 مليون زائر العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: "يحافظ الطلب على تجارب التسوق الشخصية الراقية على زخمه على الرغم من التغيرات الكبيرة التي طرأت على مشهد قطاع التجزئة، مثل تنامي دور التجارة الإلكترونية والتغير في عادات وسلوكيات المستهلكين. وقد كنا سباقين على مر السنين في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في عالم التسوق الراقي والترفيه العصري، ونمضي قدماً في تعزيز ريادتنا في هذا المجال وتقديم عروض فريدة لضيوفنا، وهذا الافتتاح المرتقب لمجموعة واسعة من أبرز العلامات الجديدة يجسد التزام دبي فستيفال سيتي مول الدائم بالابتكار والتطوير."

يضم المركز أكثر من 400 متجر متنوع، بما في ذلك أول متجر لعلامة "إيكيا" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتجرين ضخمين للتجزئة، وعلامات تجارية شهيرة للموضة والأزياء والمستلزمات المنزلية مثل "إيس" و"زارا"، ومجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، وعروض ترفيهية نابضة بالحياة. ويقدم دبي فستيفال سيتي مول، الذي يتميز بموقع فريد على الواجهة المائية في قلب مدينة دبي المفعم بالنشاط والحيوية، لضيوفه من مختلف الأعمار عالماً فريداً من تجارب التسوق الراقية وتناول الطعام والترفيه رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يفتتح دبي فستيفال سيتي مول أكثر من 30 متجراً جديداً ضمن خطته لعام 2024، منها 24 متجراً تدخل سوق المنطقة لأول مرة، وتشغل مساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد على 200 ألف قدم مربع.

دبي فيستيفال سيتي مول يستقطب علامات جديدة إلى المنطقة

افتتح دبي فيستيفال سيتي مول أخيراً ردهة «ماركت آيلاند»، أكبر قاعة للطعام في الشرق الأوسط، والتي تضم وجهات متنوعة لتناول الطعام في الطابق الأرضي، بالقرب من بعض العلامات الشهيرة في عالم الأزياء والحياة العصرية في المدينة. ويُوفر هذا المفهوم الواسع والمبتكر في تناول الطعام مجموعة متنوعة من الخيارات وتجارب تناول الطعام المثالية للأهل والأصدقاء بعد جولة تسوق ممتعة، إذ تمتد الردهة على مساحة 70 ألف قدم مربع، وتضم أكثر من 16 مطعماً تفتح أبوابها للمرة الأولى في المنطقة إلى جانب علامات عالمية شهيرة. ويحرص دبي فستيفال سيتي مول دائما على استقطاب علامات فريدة ومبتكرة ومفضلة في المدينة، حيث تم الكشف مؤخراً عن متاجر "جيجل وبوينو" و"بول آند بير" و"مونكيز إيفري وير" التي تتميز بمساحاتها الواسعة وعروضها لأحدث المنتجات التي تلبي احتياجات المتسوقين الباحثين عن الجودة والتميز.

وتشمل الإضافات المرتقبة لمحبي التسوق وعشاق الموضة والأزياء العلامتين الشهرتين "كولايبي" (Calliope) وأوكايدي" (Okaidi) للبراعم الصغار، بالإضافة إلى "فيز كوتيور" (Faiz Couture) و"تنجيم" (Tanjim) و"كي تاون" (Key Town) و"كوتون كوليكشن" (Cotton Collection) و"جولز آند جولييت " (Jules & Juliette).

كذلك افتتحت شركة "إيتوال" (L'Etoile)، الرائدة في مجال مستحضرات التجميل في روسيا مؤخرًا متجرها الرئيس ليقدم للسيدات العصريات تجارب جديدة في عالم العناية بالجمال ومنتجات أكثر من ألف علامة تجارية تحت سقف واحد. كما افتتحت العلامة الرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية "أونور" (HONOR) متجرها الجديد في الوجهة، في حين سيحظى أصحاب الذوق الرفيع بفرصة تناول أشهى المأكولات لدى سلسلة المطاعم الإيطالية الشهيرة "إلفورنو" (Ilforno)، والمطعم الأمريكي الشهير للوجبات السريعة "وايباك برغر" (Wayback Burger)، و"كافو كوفي" (Kafu Coffee).

وأضاف حجار: " للشراكات الاستراتيجية والمفاهيم الجديدة أهمية بالغة في تعزيز مكانتنا في طليعة الابتكار في مجال التجزئة، وقد سلط تقرير "التسوق من أجل النمو" الصادر عن شركة "استراتيجي آند" الضوء على مبيعات التجزئة السنوية في المنطقة، مشيراً إلى أنها ستحقق 300 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2028. كما أكد التقرير أن الخطط الرئيسية والاستراتيجية طويلة الأمد وأساليب التجزئة المتنوعة تُعد من العوامل الرئيسية لتحقيق النجاح، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الأشمل والعروض عالية الجودة للسياح والمقيمين على حد سواء، وهذا أمر مهم لأي وجهة تجارية عصرية ويمثل أولوية قصوى لنا. ونجدد التزامنا، في ضوء مسيرتنا الحافلة بالمبادرات الرائدة مثل تقديم "إيكيا" ومراكز التسوق المجتمعية المبكرة، بإعادة رسم ملامح تجارب التجزئة ودفع عجلة النمو في هذه الحقبة الجديدة من تاريخنا المعاصر، والمضي قدماً في تقديم أرقى العلامات التجارية والتجارب الحصرية، ترسيخاً لدورنا الريادي في القطاع."

-انتهى-

#بياناتشركات