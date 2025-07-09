بيع قصر فاخر مكون من 7 غرف نوم في "دبي هيلز استيت" بعد طرحه للبيع مقابل 150 مليون درهم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" عن نجاحها في بيع قصر مصمم حسب الطلب مكون من سبع غرف نوم، يقع في منطقة "هيلز فيو" الراقية ضمن مشروع "دبي هيلز استيت" مقابل 150 مليون درهم. وقد قامت الشركة بتمثيل كل من البائع والمشتري في هذه الصفقة.

يعد هذا العقار مسكناً يحمل تصميماً معمارياً أخاذاً ودقيقاً، ويقع في أحد أكثر أحياء المدينة طلباً. يحظى هذا القصر المميز في "دبي هيلز استيت" بمساحات معيشة مفتوحة واسعة، ومطبخين فاخرين، وغرف نوم بحمامات داخلية مع تراسات خاصة، وصالة خلابة على السطح تتمتع بإطلالات بانورامية شاملة، وحديقة مستوحاة من كاليفورنيا، مع مسبح مُحاط بأكواخ، وصالة هادئة مع موقد نار، ومساحة خارجية أنيقة لتناول الطعام.

يعزز بيع هذا القصر مكانة "دبي هيلز استيت" كوجهة جاذبة للمشترين والمستثمرين من أصحاب الثروات الضخمة والكبيرة. ويساهم تميز مشروع "دبي هيلز استيت"، ومرافقه ذات المستوى العالمي، وموقعه الاستراتيجي في استمرار جاذبيته. ووفقاً لشركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي"، شهد قطاع الفلل في "دبي هيلز استيت" نمواً ملحوظاً في الفترة من يناير إلى مايو 2025، حيث ارتفع حجم المعاملات بنحو 12.2% وارتفعت الأسعار بنحو 14.1%. ويؤكد استمرار هذا المسار التصاعدي على الجاذبية الدائمة والإمكانات الاستثمارية لهذا المجمع السكني المُصمم بعناية فائقة للعملاء المميزين الباحثين عن ملاذ آمن وعوائد مرتفعة.

وتعليقاً على الصفقة، قالت هوني ديلامي، الشريكة التنفيذية في "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي"، التي مثلت البائع : "ما نشهده من خلال هذه الصفقة يعكس توجهاً متزايداً لدى عملائنا الذين لا يبحثون فقط عن مجرد منزل للعيش، بل استثمار قائم على أسلوب حياة عصري ضمن مجمعات سكنية توفر نمواً لرأس المال. ويجسد مشروع "دبي هيلز استيت" بمرافقه ذات المستوى العالمي وموقعه الاستراتيجي، هذا الطلب تماماً، وتكمن خبرتنا في ربط هؤلاء المشترين المميزين بعقارات استثنائية".

من جانبه، قال كريس وايتهيد، المدير الشريك في "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي": "يؤكد السوق الحالي على جاذبية دبي الراسخة كمركز عالمي للثروة والاستثمار، لا سيما في قطاع العقارات الفاخرة والمتميزة. وتعد قدرتنا على ربط العقارات الاستثنائية بالمشترين المناسبين، حتى في ظل هذه الأسعار المرتفعة، دليلاً واضحاً على قوة السوق وفهمنا العميق للمتطلبات الفريدة لعملائنا من أصحاب الثروات الكبيرة والضخمة. وسنواصل جهودنا لإرساء معايير جديدة، بما يعزز دورنا كشريك موثوق للباحثين عن فرص لا مثيل لها في هذه السوق الحيوية".

ومع استمرار سوق العقارات الفاخرة في دبي في جذب الاهتمام العالمي، مدفوعاً بنموها الاقتصادي القوي، وبيئتها الموائمة للأعمال، والسياسات الداعمة للمستثمرين مثل برنامج الإقامة الذهبية، ومكانتها كبيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين، تظل شركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" الخيار الأمثل لأولئك الذين يسعون إلى الوصول إلى أكثر المنازل تميزاً وطلباً في المنطقة، ما يعزز مكانتها كخبير موثوق به للأفراد ذوي الثروات الكبيرة أو الضخمة في العقارات المتميزة والفاخرة.

نبذة عن شركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي"

تعتبر شركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" من شركات الوساطة العقارية الرائدة المتخصصة في الأسواق الرئيسية والفاخرة. تقدم الشركة خبرتها لعملائها المميزين في أكثر المناطق المرغوبة في دبي، بما في ذلك تلال الإمارات، ومنطقة ديستريكت ون، ونخلة جميرا، وغيرها الكثير. وباعتبارها جزءاً من شبكة "سوثبيز إنترناشونال ريالتي" العالمية، فإنها توفر وصولاً لا مثيل له إلى جمهور عالمي في 84 دولة ومنطقة حول العالم.

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