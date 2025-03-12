دبي تستضيف نخبة من قادة قطاع النقل العالمي لمناقشة مستقبل السكك الحديدية والتطوير المستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في تأكيد على مكانتها كمركز عالمي للابتكار في قطاع النقل، استضافت "كيوليس ام اتش اي"، الرائدة في مجال إدارة وتشغيل أنظمة النقل بالسكك الحديدية في المنطقة، اجتماعها السنوي لمجلس الإدارة في دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كيوليس فرنسا، كيوليس المملكة المتحدة، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وميتسوبيشي كوربوريشن اليابانية.

ناقش الاجتماع الإنجازات الرئيسية، واستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية، وركز على تعزيز معايير السلامة، تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى رضا العملاء. كما تم تسليط الضوء على الحلول المستدامة التي تسهم في تطوير قطاع النقل الحضري وتحقيق مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

لورانس بروسيتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس العالمية، أكدت أن اجتماع القادة العالميين في دبي يعكس التزام الشركة بالابتكار والتميز، قائلة: "لقد أرست الإمارات معيارًا عالميًا لعمليات السكك الحديدية المتطورة، ونحن فخورون بالمساهمة في دعم هذه الرؤية الطموحة."

من جانبه، شدد أليستير جوردون، الرئيس التنفيذي لشركة كيوليس في المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، على أن الاجتماع يعكس التزام كيوليس بتقديم حلول نقل آمنة وفعالة تتمحور حول تجربة الركاب. وأضاف أن التعاون المستمر بين كيوليس وشركائها يسهم في تعزيز الابتكار ودفع حدود النقل الحضري.

كما أكد كويتشي أزيتسو، المدير العام لتنفيذ البرامج في ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، على الدور الحيوي للتعاون التكنولوجي والتشغيلي في تطوير البنية التحتية للنقل، قائلاً: "لطالما كانت ميتسوبيشي في طليعة الابتكار في أنظمة النقل، وهذا الاجتماع يعزز التزامنا بتطوير حلول رائدة ومستدامة في السكك الحديدية."

وفي ختام الاجتماع، قال ديفيد فرانكس، المدير العام لشركة "كيوليس ام اتش اي" – دبي: "تشرفنا باستضافة أعضاء مجلس إدارتنا في دبي، المدينة التي تواصل رسم ملامح مستقبل النقل العام برؤيتها الطموحة وابتكاراتها الرائدة. هذا الاجتماع يمثل محطة رئيسية في مسيرتنا، حيث نواصل تقديم حلول تنقل عالمية المستوى تعزز تجربة السكان والزوار."

يؤكد هذا الاجتماع على التعاون العالمي في تطوير قطاع السكك الحديدية، ويعكس التزام "كيوليس ام اتش اي" وشركائها بالابتكار، الاستدامة، والتميز التشغيلي في قطاع النقل الحضري.

دبي تستضيف نخبة من قادة قطاع النقل العالمي لمناقشة مستقبل السكك الحديدية والتطوير المستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 مارس 2025: في تأكيد على مكانتها كمركز عالمي للابتكار في قطاع النقل، استضافت "كيوليس ام اتش اي"، الرائدة في مجال إدارة وتشغيل أنظمة النقل بالسكك الحديدية في المنطقة، اجتماعها السنوي لمجلس الإدارة في دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كيوليس فرنسا، كيوليس المملكة المتحدة، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وميتسوبيشي كوربوريشن اليابانية.

ناقش الاجتماع الإنجازات الرئيسية، واستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية، وركز على تعزيز معايير السلامة، تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى رضا العملاء. كما تم تسليط الضوء على الحلول المستدامة التي تسهم في تطوير قطاع النقل الحضري وتحقيق مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

لورانس بروسيتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس العالمية، أكدت أن اجتماع القادة العالميين في دبي يعكس التزام الشركة بالابتكار والتميز، قائلة: "لقد أرست الإمارات معيارًا عالميًا لعمليات السكك الحديدية المتطورة، ونحن فخورون بالمساهمة في دعم هذه الرؤية الطموحة."

من جانبه، شدد أليستير جوردون، الرئيس التنفيذي لشركة كيوليس في المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، على أن الاجتماع يعكس التزام كيوليس بتقديم حلول نقل آمنة وفعالة تتمحور حول تجربة الركاب. وأضاف أن التعاون المستمر بين كيوليس وشركائها يسهم في تعزيز الابتكار ودفع حدود النقل الحضري.

كما أكد كويتشي أزيتسو، المدير العام لتنفيذ البرامج في ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، على الدور الحيوي للتعاون التكنولوجي والتشغيلي في تطوير البنية التحتية للنقل، قائلاً: "لطالما كانت ميتسوبيشي في طليعة الابتكار في أنظمة النقل، وهذا الاجتماع يعزز التزامنا بتطوير حلول رائدة ومستدامة في السكك الحديدية."

وفي ختام الاجتماع، قال ديفيد فرانكس، المدير العام لشركة "كيوليس ام اتش اي" – دبي: "تشرفنا باستضافة أعضاء مجلس إدارتنا في دبي، المدينة التي تواصل رسم ملامح مستقبل النقل العام برؤيتها الطموحة وابتكاراتها الرائدة. هذا الاجتماع يمثل محطة رئيسية في مسيرتنا، حيث نواصل تقديم حلول تنقل عالمية المستوى تعزز تجربة السكان والزوار."

يؤكد هذا الاجتماع على التعاون العالمي في تطوير قطاع السكك الحديدية، ويعكس التزام "كيوليس ام اتش اي" وشركائها بالابتكار، الاستدامة، والتميز التشغيلي في قطاع النقل الحضري.

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