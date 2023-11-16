أول متنزه ترفيهي مستوحى من عالم الساحرة المستديرة

اختيار اسم "ريال مدريد ورلد" للمنتزه يأتي ضمن الشراكة التي تم الإعلان عنها العام الماضي بين كل من دبي باركس™ آند ريزورتس ونادي ريال مدريد

المتنزه الجديد يحتضن العديد من مناطق الجذب وألعاب الركوب الترفيهية والتجارب الفريدة التي تجسّد روح نادي ريال مدريد المكللة بالفوز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت «دبي باركس™ آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ونادي ريال مدريد الإسباني، عن اسم أول متنزه مستوحىً من النادي الإسباني العريق وهو “ريال مدريد ورلد"، حيث سيكون محبو الرياضة والعائلات والأصدقاء على موعد مع تجارب حماسية في هذا المتنزه الترفيهي الذي يزخر بمجموعة من الألعاب ومناطق الجذب والتجارب المميزة إضافة إلى فرص للمشاركة من جانب الجمهور للاحتفاء بالساحرة المستديرة وكرة السلة أيضاًعلى طريقة نادي ريال مدريد العريق.

وستأخذ هذه الوجهة الجديدة الزوار والضيوف من كافة الأعمار، في رحلة شيقة لاستكشاف ماضي وحاضر ومستقبل النادي والتعرف على قيم النادي و على روح الفوز التي يمتاز بها عناصره، وكذلك معرفة المزيد عن أساطيره عبر الحقب المختلفة للنادي، كما ستسلط الضوء على العديد من أبرز الإنجازات الكبرى التي جعلت من نادي ريال مدريد أسطورة حية، سواء في المنافسات الرياضية أو فيما يتعلق بمساهماته وتأثيره الاجتماعي.

كما يستعد "ريال مدريد ورلد" لاحتضان مجموعة من التجارب الحماسية التي تناسب جميع الأعمار، بدايةً من ألعاب الركوب المثيرة والوجهات العائلية الاستثنائية، والمطاعم والمتاجر التي تحمل اسم ريال مدريد، والتي ستضم تشكيلة فريدة من المنتجات الرسمية التي تحتفي بالتاريخ العريق للنادي، ليكون المتنزه الوجهة المثالية لمن يتطلعون لتجارب تثري أوقاتهم حماساً ومتعةً.

وتعد «دبي باركس™ آند ريزورتس» أول وجهة ترفيهية في العالم، تعلن عن شراكة كبرى مع نادي ريال مدريد، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة، والتي تشمل معلومات عن الأفعوانيات والمطاعم التي تحمل اسم ريال مدريد، إلى جانب متجر التجزئة الرسمي للنادي وألعاب المهارات التفاعلية التي ستغدو جزءاً من هذه الوجهة الجديدة.

ويمكن لعشاق كرة القدم وجماهيرها العريضة التسجيل لاستلام آخر الأخبار الحصرية الخاصة بمتنزه " ريال مدريد ورلد" من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.dubaiparksandresorts.com/realmadridworld أو متابعة حساب "ريال مدريد ورلد" على مواقع التواصل الاجتماعي، أنستاغرام @realmadridworlddubai وفيسبوك @realmadridworlddubai.

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نبذة عن «دبي باركس™ آند ريزورتس»

دبي باركس™ آند ريزورتس هي جزء من "دبي القابضة للترفيه"، وهي أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، تضم وجهات ترفيهية رئيسية هي: موشينجيت دبي™، وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية ، حديقة ليجولاند المائية ، وفندق ليجولاند من LEGO®، وفندق لابيتا™ من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، وريفرلاند™ دبي و متنزه ريال مدريد ورلد.

ويعد موشنجيت™ دبي المتنزه الرئيسي في «دبي باركس™ آند ريزورتس»، وهو أكبر متنزه مستوحى من هوليوود بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن أجواء ساحرة تتضمن استوديوهات هوليوود الشهيرة وهي "دريم وركس أنيميشن" و"كولومبيا بيكتشرز"، و"ليونزجيت" و"السنافر"، ومجموعة من الشخصيات والأعمال الكلاسيكية الشهيرة مثل "شريك" والسنافر و"مطاردو الأشباح" و"مدغشقر" و"جون ويك" وغيرها.

يقدم منتجع ليجولاند دبي لضيوفه مغامرات بطابع ليجو ممتعة لجميع أفراد العائلة فهناك حديقة ليجولاند دبي الترفيهية التي تقدم تجاربها المميزة والتفاعلية بطابع مكعبات ليجو الشهيرة التي تضفي أجواء من النشاط والمرح على المكان. كما تعد حديقة ليجولاند المائية أول حديقة مائية في المنطقة مخصصة للعائلات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12 عام، فيما يقدم فندق ليجولاند بغرفه الـ 250 المصممة على طراز مكعبات الليجو مساحات تتسع غرفها لعائلة مكونة 5 أفراد، وبخدمات وأنشطة ومرافق مخصصة للأطفال.

كما يعد فندق لابيتا™ «دبي باركس™ آند ريزورتس» من مجموعة "أوتوجراف كوليكشن"، جزءاً من سلسلة ماريوت الدولية للفنادق، ويمتاز بطابعه البولينيزي الفريد من نوعه، حيث سيكون ضيوف الوجهة على بعد خطوات معدودة من أشهر المتنزهات والوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة.

فيما يربط متنزه ريفرلاند™ دبي الذي يعد وجهة فريدة للمأكولات والمطاعم ذات الطابع الخاص، بين جميع أنحاء الوجهة، ويتيح دخولاً مجانياً لكافة الضيوف لالتقاط الصور ونشرها على منصة التواصل الاجتماعي أنستجرام، حيث يأخذ ضيوفه في رحلة خلابة عبر مواقع معروفة من جميع أنحاء العالم مثل القرية الفرنسية، والممشى الخشبي، وبوابة الهند، وذا بينينسولا، وتقدم للعائلة والأصدقاء فرصة رائعة للقاء في العديد من الأماكن الخلابة لاستكشاف العديد من خيارات الطعام المتنوعة والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها.

كما تحتضن دبي باركس™ آند ريزورتس وجهة الألعاب JumpX التي تمكنت من خلالها من تحطيم الرقم القياسي المسجل لـ"أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم" في غينيس للأرقام القياسية، حيث يقدم لضيوفه مناطق متنوعة للمغامرات، وجدران التسلق، وأنفاق، وحواجز موزّعة على مستويات متعدّدة، وهي الوجهة الموسمية التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار في ريفرلاند ™دبي.

وتعد "نيون جالاكسي" الداخلية للأطفال في ريفرلاند™ دبي منطقة ألعاب نيون مستوحاة من عالم الفضاء، وتضم مسارات نينجا، ومنزلقات مختلفة، وتجارب ممتعة في تسلق الحبال، ولعبة العقبات، والعديد من الأنشطة التعليمية، التي تتيح للأطفال عالماً غنياً بالمغامرات المليئة بالبهجة والمرح والفائدة في بيئة آمنة ومحفزة للتعلّم.

كما تضم دبي باركس™ آند ريزورتس أكبر مجسم لجمل مضاء في العالم، والذي يحمل أيضاً الرقم القياسي المسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية™ بطول يصل إلى 7 أمتار.

تقع دبي باركس™ آند ريزورتس على طريق الشيخ زايد، المخرج رقم 5 في دبي، على بعد 15 دقيقة من مرسى دبي، وتتميز بموقعها الاستراتيجي بين مطاري دبي وأبوظبي الدوليين. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.dubaiparksandresorts.com

نبذة عن ريال مدريد:

"ريال مدريد" هو مؤسسة رياضية يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاماً. وهو النادي الذي فاز بأكبر عدد من كؤوس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بواقع 14 مرة، و 11 مرة في منافسات كرة السلة، إلى جانب نيله لقب "أفضل نادي في القرن العشرين" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). يمتلك نادي "ريال مدريد" قاعدة جماهيرية كبيرة تضم الملايين من المشجعين في مختلف أنحاء العالم، ويتابعه أكثر من 500 مليون شخص على حسابات التواصل الاجتماعي التي يمتلكها، وقد تم تصنيفه للعام الرابع على التوالي كأغنى نادي كرة قدم في أوروبا بحسب تقريرThe European Elite 2022. كما تم تصنيف النادي كأقوى علامة تجارية لكرة القدم في العالم للعام الرابع على التوالي من قبل موقع Brand Finance.

للمزيد من المعلومات عن نادي "ريال مدريد" يرجى زيارة www.realmadrid.com أكثر مواقع أندية كرة القدم زيارة في العالم للعام السادس على التوالي.