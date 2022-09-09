"المظلة" هي إحدى شركات إدارة خدمات التأمين الأسرع نموًا في البلاد ولديها مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص

( دبي، الإمارات العربية المتحدة) عقدت شركة دبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقًا مع شركة المظلة لإدارة الرعاية الصحية، واحدة من شركات إدارة خدمات التأمين الأسرع نموًا في البلاد، والتي تقدم خدمات مبتكرة لإدارة المطالبات الصحية. بموجب تلك الاتفاقية، تشرف "المظلة" على برامج التأمين الصحي لصالح دبي الوطنية للتأمين وذلك كمزود مستقل، وتمثل الاتفاقية شراكة من شأنها تعزيز التزامات الطرفين نحو تقديم خدمة عملاء مميزة.

وقع الإتفاقية السيد عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين والدكتورة أسماء الشريف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المظلة بحضور السيد محمد خلف الحبتور، عضو مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين ورئيس لجنة الإستثمار وعدد من كبار المسؤولين والمدراء من كلا الطرفين.

تخصصت شركة المظلة لإدارة الرعاية الصحية، التي تأسست سنة 2008 في دبي، في إدارة برامج التأمين الصحي ووثائق التأمين للمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات ذاتية التمويل وشركات التأمين الصحي. ومنذ تأسيسها، وطدت الشركة علاقات قوية مع حكومة دبي والقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين قائلًا: "يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع شركة المظلة. حيث أن نمو الشركة الهائل على مر السنين شاهدًا على تركيزها القوي على العملاء والدعم اللامحدود المقدم لهم. ولدينا، في دبي الوطنية للتأمين، ميراث قوي من الشراكات مع مؤسسات إدارة خدمات التأمين المتميزة وذلك لإدارة جميع خدمات المطالبات الصحية، ونحن نمتلك شبكة واسعة من مقدمي الخدمات المسؤولة عن توفير خدمات منتظمة وعالية الجودة، فضلًا عن دراسة مطالبات التأمين الصحي الهائلة. ونرى أن هذه الشراكة ستتيح لنا خدمة قاعدة عملائنا العريضة بصورة أكثر فاعلية".

ومن جهتها قالت الدكتورة أسماء الشريف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "المظلة" قائلةً: "إنه من دواعي سرورنا عقد شراكة مع دبي الوطنية للتأمين وتقديم حلول مبتكرة عالمية الطراز. ويتمتع فريق عملنا المخلص والشغوف بخبرات تراكمية تتجاوز 14 عامًا في مجالات إدارة التأمين الصحي والالتزام والخدمة والتكنولوجيا. ونركز بقوة على إدارة حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات الكبيرة والتأمين الصحي للعديد من الكيانات الحكومية، مثل حكومة دبي وشرطة دبي ودبي القابضة ووزارة الصحية ووقاية المجتمع. ونرى أن دبي الوطنية للتأمين شريك مميز، نظرًا لأن نظرتها التأمينية المتحفظة نتج عنها نمو مطرد ومستمر في أقساط التأمين وصافي الدخل التأميني، والتزامها بتعزيز وتحسين خدماتها دون انقطاع لصالح العملاء، والذي يتلاقى مع هدفنا لتقديم خدمات فائقة ومبتكرة وبصورة مستمرة".

تمتلك "المظلة" شبكة فريدة من نوعها وتغطي أكثر من 3,000 مقدم خدمات طبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمكانية السداد المباشر من أي مكان في العالم عن طريق الشركاء المعروفين عالميًا. ولأنها شركة حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015، تتعهد "المظلة" بالالتزام حاليًا ومستقبلًا بأفضل ممارسات العمل والتي تؤدي حتمًا إلى تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة.

وبفضل الدعم من قبل شركات إعادة التأمين الرائدة عالميًا، مثل "سويس ري" و"سكور" و"ميونخ ري"، فإن تقديم دبي الوطنية للتأمين للعديد من الحلول التأمينية المبتكرة، بدايةً من خدمات الأفراد وصولًا إلى خدمات الشركات، علاوةً على محفظة الحلول المتخصصة للتكيف مع احتياجات السوق اليومية. وقد حازت شركة دبي الوطنية للتأمين مؤخرًا على شهادة الأيزو 9001:2015 من سجل لويدز لضمان الجودة، مما يثبت التزام الشركة بتوجيهات الجودة العالمية الصارمة والمتطلبات التنظيمية واحتياجات العملاء.

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عن دبي الوطنية للتأمين

شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع.) هي إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد بدأت الشركة في تقديم خدماتها منذ عام 1991، من خلال فرع واحد في أبوظبي. تقدم الشركة منتجات مُتعدِّدة تشمل التأمين على السيارات والتأمين الطبي وتأمين السفر والتأمين على المنازل، بالإضافة إلى منتجات التأمين التجارية الأخرى، مثل التأمين الطبي الجماعي والتأمين الجماعي على الحياة وتأمين الأعمال الهندسية والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد المسؤولية. ويحرص فريقنا المُتخصِّص الذي يضم نخبة من خبراء التأمين وإعادة التأمين على تقديم أفضل وثائق التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بما يُقدِّمه المنافسون. كما نحرص أيضًا على تقديم خدمات تسوية المطالبات بشكل سلس وخالي من أي مشكلات، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز علاقاتنا مع الجميع.

نحن في شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين نضع تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي وتحقيق قيمة متميزة للعملاء على رأس قائمة أولوياتنا، ونتبنى نهجًا فريدًا يعتمد على تصميم حلول مُخصَّصة تعتمد على الفهم الشامل لاحتياجات العملاء وتوفير الحماية لهم.

في أعقاب حدوث تغيير في الإدارة مطلع عام 2021، بادرت الشركة بتوسيع نطاق منظومة التوزيع الخاصة بها ودخلت في شراكات استراتيجية من أجل ضمان نمو أعمالها.

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