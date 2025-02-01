أبوظبي: أعلنت دبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات، عن افتتاح فرعها الجديد في يونايتد سكوير مول، الواقع في منطقة الخالدية الحيوية بأبوظبي. ويؤكد هذا التوسع الاستراتيجي التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء من خلال التواجد في مواقع رئيسية توفر أعلى مستويات الخدمة والراحة.

وقد بدأ الفرع الجديد في يونايتد سكوير مول عملياته رسميًا يوم الأربعاء 29 يناير 2025، حيث أقيم حفل افتتاح كبير بحضور نخبة من الضيوف المميزين، والشركاء الاستراتيجيين، وإدارة شركة دبي الوطنية للتأمين، مما شكل محطة بارزة في مسيرة الشركة. ومن خلال هذا الافتتاح، تسعى دبي الوطنية للتأمين إلى تعزيز مكانتها كشريك تأمين موثوق وأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التأمين في دولة الإمارات.

وفي هذه المناسبة، قال محمد الحبتور، عضو مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين: "افتتاح هذا الفرع الجديد يمثل إنجازاً مهماً في مسيرتنا نحو النمو والتميز. نحن ملتزمون بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، ووضع معايير جديدة للجودة والخدمة، مع الحفاظ على ركائزنا الأساسية المتمثلة في الابتكار والنزاهة".

من جهته، أوضح السيد أي. آر. سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين، أن هذه الخطوة ليست مجرد توسع جغرافي، بل تأكيد على التزام الشركة بمواكبة احتياجات العملاء المتطورة في أبوظبي. وأضاف: "الموقع المركزي ليونايتد سكوير وبنيته التحتية الحديثة يوفران بيئة مثالية لتقديم تجربة أكثر سهولة وراحة. نحن على ثقة بأن هذا الفرع الجديد سيكون حجر أساس لتعزيز علاقاتنا مع المجتمع المحلي وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة".

يتميّز الفرع الجديد بموقعه المثالي وسهولة الوصول إليه، مما يوفر تجربة سلسة للعملاء والشركاء. ويُعد يونايتد سكوير مول من أبرز الوجهات في أبوظبي، حيث يتمتع بموقع استراتيجي وسط الحدائق الخضراء والمحال التجارية وشاطئ الكورنيش الشهير. كما يوفر المبنى الحديث من فئة “A” مرافق متطورة، تشمل مدخلًا مباشرًا من الطابق الأرضي ومواقف سيارات مجانية للزوار في الطابق السفلي، مما يضمن تجربة زيارة فاخرة ومريحة.

وبفضل مقرها الرئيسي على شارع الشيخ زايد في دبي، وفرعها القريب من كوكا كولا أرينا في دبي، وموقعها الجديد في أبوظبي، تواصل دبي الوطنية للتأمين تعزيز مكانتها كشركة تأمين متعددة الخدمات وموثوقة. حيث تقدم الشركة مجموعة شاملة من حلول التأمين للشركات والأفراد المصممة لتلبية احتياجات العملاء.

وانطلاقًا من ريادتها في الابتكار، تسعى دبي الوطنية للتأمين إلى تأسيس منصة مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات بسهولة. ويؤكد هذا النهج التزام الشركة بالتميز ودورها الريادي في قطاع التأمين في الإمارات.

نبذة عن شركة دبي الوطنية للتأمين

تُعد دبي الوطنية للتأمين إحدى شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل منذ عام 1991 ولها فرع في أبوظبي. نحن شركة تأمين متعددة الخدمات تشمل منتجاتنا تأمين السيارات، والتأمين الطبي، والسفر، والمنازل، والتأمينات التجارية الأخرى مثل التأمين الطبي الجماعي، والتأمين الجماعي على الحياة، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري، وتأمين الممتلكات والمسؤولية. سيقدم فريق الخبراء لدينا من المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين أفضل وثائق التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بنظرائهم في القطاع. ستعزز خدماتنا للمطالبات الخالية من المتاعب علاقتنا المتبادلة.

تضع دبي الوطنية للتأمين تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي وخلق القيمة على قائمة أولوياتنا من خلال نهج تصميم حلول مصممة خصيصاً بناءً على فهم شامل للعملاء واحتياجات الحماية.

انخرطت دبي الوطنية للتأمين في توسيع منصات التوزيع الخاصة بها ودخلت في شراكات استراتيجية لنمو الاكتتاب.

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