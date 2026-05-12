دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من دبي القابضة ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن إتمام صفقة استحوذت بموجبها دبي القابضة على حصة ملكية قدرها 22.27% في شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ("إعمار العقارية") من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وبناءً على ذلك، ارتفعت إجمالي حصة دبي القابضة في إعمار العقارية إلى 29.73%، لتصبح أكبر مساهم في الشركة.

وتُعد "إعمار العقارية"، المدرجة في سوق دبي المالي، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك محفظة متنوعة تشمل الأصول السكنية والتجارية والفندقية والتجزئة. كما تتمتع المجموعة بحضور راسخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا، مدعومةً بمحفظة تطوير قوية وأصول عالية الجودة مدرّة للدخل.

وتمثل هذه الصفقة استثماراً استراتيجياً في "إعمار العقارية"، بما يعكس ثقة دبي القابضة بمكانة الشركة، وجودة أصولها، وآفاق نموها طويلة الأجل، إلى جانب الثقة بالأسس الراسخة لاقتصاد دبي وقطاعها العقاري. كما تعزز الصفقة الشراكة الاستراتيجية بين دبي القابضة و"إعمار العقارية"، استناداً إلى علاقة طويلة الأمد تدعمها شراكات متعددة وتعاون مستمر ضمن مشاريع مشتركة رئيسية.

وتُعد دبي القابضة شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، ومحفظة واسعة تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول عبر قطاعات رئيسية تشمل العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تضم "دبي ريتيل"، محفظة عالمية المستوى تشمل 56 مركز تسوق ووجهة عصرية، إضافةً إلى 21 مجمّعاً سكنياً، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مساكن دبي ريت، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك في مجموعة تيكوم ش.م.ع. التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمياً، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ومستدامة، عبر استكشاف طيف واسع من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مع اعتماد نهج نشط في إدارة محفظتها الاستثمارية؛

دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛

دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.32 مليون نسمة يعيشون في أكثر من 54 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

لمحة حول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي. تأسست في شهر مايو عام 2006، وفقاَ للقانون رقم (11) لسنة 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية. كما تعمل ICD على تقديم الإشراف المالي والاستراتيجي للشركات التابعة لمحفظتها، بهدف تنمية القيمة التي سوف تعود بالفائدة على إمارة دبي على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عدداً من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة. وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية والمصرفية، المواصلات، الصناعة والطاقة، العقارات والبناء، الضيافة والترفيه، البيع بالتجزئة وغيرها. بالإضافة إلى دعم تطوير ونمو شركاتها الحالية التابعة لمحفظتها في دبي، تهدف من خلال التركيز على استثماراتها على المستوى العالمي من أجل تحقيق التنويع عبر التزامات الصناديق والاستثمار المشترك عبر فئات الأصول.

للمزيد من المعلومات حول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://icd.gov.ae/ar/

