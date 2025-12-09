·استمتعوا بتجربة الإقامة الشتوية في تي ريكس غلامبينغ مع الأنشطة الموسمية والوجبات ذات الطابع الاحتفالية ورحلات البحث عن الأحافير والأمسيات الدافئة حول موقد النار.

·أجواء مميزة بموسم الأعياد في ذا جرين بلانيت™ دبي مع كوخ بابا نويل وورش إعداد البسكويت وتجارب التفاعل مع الحيوانات وأنشطة التخييم الشتوية.

·عالم من المرح والتشويق في حديقة وايلد وادي المائية مع Surfing Santa وحفلات الـدي جيه الحية والمأكولات الشتوية وعرض الدخول المجاني للأطفال.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تدعو دبي القابضة للترفيه، سكان دبي وزوّارها للاحتفال بموسم الأعياد في دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه في دبي، و«ذا جرين بلانيت دبي» و«حديقة وايلد وادي المائية»، حيث تقدّم كل وجهة أجواءها الخاصة بلمسات احتفالية مبهرة تشمل الديكورات المتلألئة والعروض الراقصة والمواكب البهيجة والأنشطة الشتوية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

دبي باركس™ آند ريزورتس

ستتحوّل دبي باركس™ آند ريزورتس بدءاً من الأربعاء 10 ديسمبر وحتى الأحد 11 يناير، إلى عالم احتفالي ينبض بالألوان والأضواء والعروض الموسمية، مع برنامج ترفيهي كامل يناسب الضيوف من جميع الأعمار.

كما ستنير سماء الوجهة حتى السبت 27 ديسمبر بعروض الألعاب النارية أيام الجمعة والسبت في تمام الساعة 9:30 مساءً، فيما سيكون زوّار ليلة رأس السنة على موعد مع عرض خاص للألعاب النارية يوم الأربعاء 31 ديسمبر عند الساعة 9:30 مساءً.

وستنتظر العائلات في عالم ريفرلاند™دبي مجموعة من التجارب التفاعلية والعروض الحيّة. حيث يضفي عرض The Balloon Factory لمؤدي العصيّ المرتفعة وإيقاعات Candy Factory Dance-Along أجواء نابضة على الممرات، فيما تستمر المتعة مع عروض Gingerbread Groove وCandy Cane Party والمغامرة الحركية الاستعراضية A Pirate’s Wish طوال اليوم، لتكون ريفرلاند™دبي الوجهة المثالية للعائلات للاحتفال بهذه المناسبة.

وتطغى الأجواء الشتوية عبر عروض Snow in the Desert وThe Nutcrackers التي تمزج بين الرقص والسرد القصصي في مشاهد مليئة بالبهجة والألوان. ويمكن للضيوف أيضاً مشاركة أمنياتهم الموسمية علي شجرة الأمنيات التي تتحول إلى لوحة نابضة بالضوء والألوان. وتبلغ الاحتفالات ذروتها مع موكب The Magic We Share الاحتفالي الكبير الذي يتضمن مؤدين وأكروبات وأزياء مضيئة وظهور شخصية بابا نويل.

موشنجيت™ دبي

سيكون زوّار موشنجيت™ دبي الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود بمنطقة الشرق الأوسط، على موعد مع تجارب، إذ ستستقبلهم شجرة عيد الميلاد الجديدة بارتفاع 14 متراً والمزينة بآلاف الأضواء، لتشكل الخلفية المثالية للقاءات بابا نويل.

وتستمر الأجواء الاحتفالية مع فعاليات اللقاء والترحيب مع بابا نويل، فيما يضفي موكب قرية العجائب حيوية إضافية مع شخصيات دريم وركس الشهيرة من مدغشقر وشريك وكيف تمرن تنينك، إلى جانب الأقزام المرحين وبابا نويل في مشهد ختامي متألق. كما يقدم المنتزه عروضاً مثل "هوليداي ستومب" من الملك جوليان وغيرها من الفعاليات والأنشطة الحماسية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمزيد من الأجواء الاحتفالية مع الفقرات الموسيقية التي تشمل عرض Step in Harmony الذي يجمع بين التاب دانس والغناء الجماعي، وعرض All I Want for Christmas الذي يروي قصة حب دافئة بطابع موسمي، إلى جانب القصة اللطيفة The Elf Who Lost a Wish التي تأخذ الزوار في رحلة مليئة بروح التواصل والفرح. كما يمكنهم الضحك مع الأقزام المشاكسين في فقرة مفاجآت الأقزام قبل الانضمام إلى الرنة الراقصة في ختام بهيج للفعالية.

ريال مدريد ورلد

يقدّم ريال مدريد ورلد برنامجاً احتفالياً حافلاً بالحركة والإيقاع يجمع بين مهارات كرة القدم والعروض الموسمية. تنتظر العائلات عروضاً جديدة تضم Ornament Freestyle وElf Breakers وFestive Flow وغيرها من الفقرات الحيوية.

كما يمكن للزوار لقاء بابا نويل فريستايل بلمسته الزرقاء الفريدة، قبل حضور احتفالات الوجهة بأعياد الكريسماس التي تجمع بين الأزياء الاحتفالية والموسيقى الحيوية والعروض الأكروباتية ومهارات كرة القدم. وتتحوّل الوجهة إلى احتفال شتوي نابض بالتشويق، بينما سيستمتع الزوار بتجارب متنوعة ضمن أكثر من 40 من الألعاب والتجارب الترفيهية التي تتضمن طائرة النجوم وتحدي ريال وتجربة البرنابيو وغيرها.

تي ريكس غلامبينغ

تقدّم تجربة الغلامبينغ الأوسباحة ى من نوعها عالمياً المستوحاة من عالم الديناصورات، أجواء احتفالية مميزة طوال شهر ديسمبر، مع أنشطة شتوية وأضواء موسمية ومفاجآت ممتعة للعائلات، إذ يمكن فيها للضيوف الاستمتاع بأطباق شتوية في Roaring Dinosaur Café والمشروبات الدافئة Splashing Raptor Pool Bar.

وتبدأ أسعار الإقامة من 1,061 درهماً للغرفة الواحدة، مع خيارات تشمل خيام Signature Jurassic التي توفر إطلالات على الحدائق وتجهيزات للشواء، وخيام Premium التي تضم أحواض سباحة خاصة وتقدم مستويات أعلى من الراحة.

ويمكن للمستكشفين الصغار خوض مغامرات البحث عن الأحافير، وزيارة نقطة مراقبة الحمم البركانية أو اللعب في حوض السباحة المميز بآثار أقدام الديناصورات، قبل التجمع مساءً حول موقد النار لتناول مشروبات تشمل الشوكولاتة الساخنة ومشاهدة أفلام الأعياد تحت النجوم. ومن 30 ديسمبر حتى 1 يناير، تستضيف الوجهة عشاء رأس السنة مع عروض حية وختام مبهر بالألعاب النارية.

ذا جرين بلانيت دبي

ستتزين أرجاء ذا جرين بلانيت™ دبي بأجواء شتوية ساحرة من 6 ديسمبر حتى 5 يناير، مع فعالية إضاءة شجرة الأعياد في 19 ديسمبر بمشاركة كورال الأطفال. وتضم القبة البيولوجية شجرة صنوبر حقيقية، وبيت جنجربريد صديقاً للبيئة، وتجارب تفاعل مع الحيوانات وأنشطة إبداعية موسمية.

ويمكن للأطفال في مطعم JNGL المشاركة في ورش إعداد البسكويت وزيارة كوخ سانتا. كما يمكنهم كتابة رسائلهم ووضعها صندوق رسائل بابا نويل حيث سيجري اختيار أمنية واحدة وتحقيقها في 31 ديسمبر.

وتعود تجربة التخييم في الغابة المطيرة هذا الموسم مع ديكورات احتفالية مع أنشطة شواء المارشميلو وجولات خلف الكواليس وهدايا للأطفال. وفي ليلة رأس السنة، يمكن للزوار الاستمتاع بجولة ليلية خاصة وخيار مشاهدة الألعاب النارية القريبة من ذا جرين بلانيت دبي، فيما سيقدم مطعم JNGL عشاءً احتفالياً بهذه المناسبة.

حديقة وايلد وادي المائية

تستقبل حديقة وايلد وادي المائية العائلات طوال الشهر بأجواء شتوية مبهجة، مع عرض دخول مجاني للأطفال حتى 8 سنوات برفقة شخص بالغ، إذ ستتحول الحديقة إلى وجهة احتفالية مزدانة بالديكورات الموسمية والموسيقى الشتوية.

وستظهر شخصية Surfing Santa من 15 حتى 5 يناير ليستعرض مهاراته على الأمواج، بينما تستمر المتعة مع حفلات الدي جيه والمأكولات الموسمية مثل بسكويت الكريسماس والكاكاو الساخن والمارشميلو المشوي، كما يقوم بابا نويل بزيارات مفاجأة في أيام محددة لنشر البهجة بين الزوار.

وتجمع دبي القابضة للترفيه خلال هذه الموسم بين الاحتفالات والعروض الحية وورش العمل وتجارب الطعام لتقديم موسم أعياد استثنائي في مختلف أنحاء دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات