دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي القابضة"، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، اليوم عن تعيين كاترينا جيانوكا في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة جميرا اعتباراً من ديسمبر 2022.

وتنضم جيانوكا، وهي خبيرة متخصصة في قطاع الضيافة الدولي، إلى مجموعة جميرا بعد مسيرة متميزة امتدت لعشرين عاماً وشغلت خلالها مناصب قيادية في مجال الأعمال وتشغيل وتطوير الفنادق وإدارة الأصول والاستشارات الإستراتيجية. وتنضم جيانوكا إلى مجموعة جميرا قادمةً من مجموعة فنادق راديسون، حيث كانت تشغل منصب رئيس المجموعة في آسيا والمحيط الهادئ منذ العام 2017، وقامت بالإشراف على تنفيذ خطة إستراتيجية وتشغيلية متكاملة على مدار خمس سنوات، ونجحت في تحقيق نمو مضاعف في محفظة الأصول التابعة للمجموعة. وقبل ذلك، قادت كاترينا فريق التطوير لدى شركة "روزوود" العالمية للفنادق والمنتجعات الفاخرة في آسيا والمحيط الهادئ والصين، وبجانب مساهماتها المتميزة في تعزيز نمو الشركة فقد لعبت دوراً محورياً في دعم الشركة في تطوير علامتها التجارية الجديدة واتخاذ القرارات المهمة ووضع الأهداف والتخطيط الإستراتيجي.

وبهذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: "نُرحّب بتعيين كاترينا في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة جميرا، المجموعة الفندقية الفاخرة التي ارتبط اسمها خلال السنوات بأرقى معايير الفخامة والتميز، وقدّمت لضيوفها في جميع أنحاء العالم تجارب فريدة لا تُضاهى. ونحن على ثقة بأنّ كاترينا، باعتبارها شخصية أعمال قيادية ومن خلال سجلها المتميز في قطاع الضيافة وشغفها ببناء فرق قوية وثقافة عمل مرنة، ستتمكّن من مواصلة تعزيز رحلة التميز التي قطعتها مجموعة جميرا والارتقاء بأعمالها إلى آفاق جديدة وتسريع مسيرة نموها المستدام في جميع أنحاء العالم".

وتعليقاً على تعيينها، قالت كاترينا جيانوكا، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة جميرا: "يشرفني الانضمام إلى مجموعة جميرا وتكليفي بهذا المنصب المهم. لقد نجحت هذه العلامة التجارية العريقة، التي تدير وتشغّل مجموعة من أبرز الفنادق العالمية، في الارتقاء بمشهد الضيافة الفاخرة من خلال تقديم خدمة استثنائية تتخطى كل التوقعات. وتنتظر مجموعة جميرا آفاق واسعة ومتنامية من الفرص الواعدة، وإنني أتطلع قُدماً إلى بداية فصل جديد في مسيرتي المهنية مع جميع أعضاء فريق العمل في مجموعة جميرا، لنواصل جهودنا معاً نحو اقتناص أفضل الفرص وإبراز إمكاناتها الفريدة بهدف إعلاء مكانة المجموعة على الخارطة العالمية كواحدة من أبرز أسماء الضيافة الفاخرة الإماراتيه".

يُذكر أن مجموعة جميرا، المجموعة الوطنية الرائدة والتابعة لدبي القابضة، قد رسّخت مكانتها المرموقة عالمياً كشركة ضيافة فاخرة تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تشمل أكثر من 6,500 غرفة فندقية موزعة على 25 فندقاً ومنتجعاً سياحياً فاخراً في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

#بياناتشركات

- انتهى -