يمثل الطرح العام الأولي الآن ما نسبته 15.0% من رأس المال المصدر لمساكن دبي ريت، مقارنةً بنسبة 12.5% التي تم الاعلان عنها سابقاً

تم رفع حجم طرح الشركات (الشريحة الثانية) إلى 1,787,500,000 وحدة، بينما لم يتغير حجم طرح الأفراد في الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى).

وحدة، بينما لم يتغير حجم طرح الأفراد في الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى). بناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2,087 مليون درهم ( 568 مليون دولار أمريكي) و 2,145 مليون درهم ( 584 مليون دولار أمريكي)

مليون درهم ( مليون دولار أمريكي) و مليون درهم ( مليون دولار أمريكي) لم يتم تعديل فترة الاكتتاب في الطرح، والتي تغلق في 20 مايو 2025

سعر الطرح النهائي سيتم تحديده بعد عملية إنشاء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 21 مايو 2025

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 28 مايو 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م. ("مدير الصندوق")، أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع")، تم زيادة حجم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لمساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي ("الصندوق")، إلى 1,950,000,000 وحدة بدلاً من 1,625,000,000 وحدة، مما يمثل طرح 15.0% من رأس المال المصدر، بدلاً من النسبة المُعلنة سابقًا البالغة 12.5%.

وقامت دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م. بممارسة حقها في زيادة حجم الطرح، وذلك نتيجةً للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، وما شهده الاكتتاب من تجاوز للطلب في جميع الشرائح. وعند إدراج الصندوق في سوق دبي المالي ، ستحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 85% من رأس المال المصدر للوحدات.

وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة ("الوحدة المطروحة")، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2,087 مليون درهم (568 مليون دولار أمريكي) و2,145 مليون درهم (584 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليار دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار).

عملية الاكتتاب

كما أُعلن سابقًا، يتألف طرح مساكن دبي ريت من شريحتين. ويشمل حجم الطرح المُعدّل ما يلي:

تبقى الشريحة الأولى، وهي طرح الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، دون تغيير عند 162,500,000 وحدة، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي. تم رفع حجم الشريحة الثانية، طرح الشركات، من 1,462,500,000 وحدة إلى 1,787,500,000 وحدة، وتستهدف الشركات المؤهلة ("المستثمرون المحترفون") خارج الولايات المتحدة استناداً إلى اللائحة S ، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .

سيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2,000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وذلك وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.

يمكن للمستثمرين في كلا الشريحتين الاكتتاب في الطرح، الذي بدأ في 13 مايو 2025، وسيُغلق في 20 مايو 2025. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع، ومن المتوقع الإعلان عنه في 21 مايو 2025.

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي ("القبول") بحدود تاريخ 28 مايو 2025. ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات مساكن دبي ريت تحت الرمز "DUBAIRESI".

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام")، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية ("مذكرة الطرح الدولية")، وتتوفر جميعها على الموقع الإلكتروني http://ipo.dubairesidential.ae/.

رهناً بموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت والأحكام الأخرى الواردة في نشرة الإصدار الإماراتية، يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025. يتوقع مساكن دبي ريت أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات. فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة. ويشير النطاق السعري للطرح إلى بلوغ عائد توزيعات الأرباح الإجمالي نسبة 7.9% بأدنى مستوى للنطاق السعري و7.7% بأعلى مستوى للنطاق السعري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.م.م، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، "البنوك") لهذا الطرح.

وفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك ("اتفاقية الاكتتاب")، سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (فيما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال نفس الفترة.

فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي. ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق. ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات. وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المجتمعي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يُرجى زيارة الرابط التالي: http://ipo.dubairesidential.ae/

نبذة عن شركة مساكن دبي

تتبوأ "مساكن دبي" مكانةً رائدةً ضمن قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، حيث تدير واحدةً من أكثر محافظ المجمعات السكنية تنوعاً تحت مظلة "دبي القابضة لإدارة الأصول". وتضم مجمعاتها السكنية أكثر من 35.000 وحدة سكنية تلبي أنماط الحياة المتنوعة وتناسب تفضيلات أكثر من 140.000 مقيم. وتوفر هذه المجمعات الـ 21 النابضة بالحياة خيارات متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة للمقيمين بدءاً من المجمعات الفاخرة في "بلوواترز" و"سيتي ووك"، ووصولًا إلى المجمعات السكنية العائلية في "ذا غاردنز"، و"غاردن فيو فيلاز"، و"رمرام"، و"ليان"، و"غروب"، و"شروق"، و" ند الشبا فيلاز". وتلتزم "مساكن دبي" بتطوير حضري مبتكر يعزز جاذبية دبي ويساهم في تحقيق للنمو المستدام على المدى الطويل.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول "مساكن دبي"، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://dubairesidential.ae/ar/

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