"ابتكر من أجل الغد" يدعو المبدعين لإيجاد حلول لتحديات الاستدامة في دولة الإمارات

التحدي يدعو لتعزيز ثقافة الابتكار واستقطاب المبدعين الشباب والشركات الناشئة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت دبي القابضة اليوم، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تشغل في 13 دولة وتشارك كشريك رئيسي للمسار في مؤتمر الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، عن تنظيم تحدٍ رائد للابتكار تحت عنوان "ابتكر من أجل الغد"، داعية المبدعين من جميع أنحاء العالم إلى تطوير حلول تعالج أهم القضايا ضمن مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير واستعادة الموارد في دولة الإمارات بهدف دفع عجلة الاقتصاد الدائري.

وستفتح مبادرة التحدي من دبي القابضة التي تُعتَبر الأولى من نوعها أبوابَ المشاركة في يناير 2024، وستشهد تقديم الشركات الرائدة على مستوى العالم سواءً كانت تُصنّف كشركات ناشئة أو شركات نامية في مرحلة التطوّر أو حتى شركات متقدمة معروفة بانتشارها وتوسّعها، وتدعوهم لطرح أفكار قد تساعد على فتح الآفاق لحلول جديدة في مجال إعادة التدوير والدائرية، مما يسرّع مسار دولة الإمارات نحو بلوغ الحياد المناخي مع صافي انبعاثات صفري. يهدف التحدي عن طريق المساهمة المباشرة في الارتقاء بممارسات الإدارة المستدامة للموارد إلى تمكين ابتكارات روّاد الأعمال، مع تركيز كبير على تزويد الشركات الناشئة، خصوصاً تلك التي يرأسها المبتكرون الشباب، بمنصّة يمكن أن تُطبَّق الحلول من خلالها، وتتيح لهم فرصة الحصول على إرشاد ودعم عبر محفظة دبي القابضة المتنوعة.

وبهذه المناسبة، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة: "لطالما ساهمت دبي القابضة بدورٍ محوريٍ في تنويع اقتصاد الإمارة نحو نمو مستدام قائم على الابتكار. ويأتي طرح تحدي "ابتكر من أجل الغد" ضمن التزامنا الرامي لدعم جهود دولة الإمارات في إيجاد حلول تُركِّز على المستقبل وتدعم إزالة الكربون من مختلف القطاعات، وتعزّز الاقتصاد الدائري."

وأضافت بوحميد: "عندما نعمل على رعاية الابتكار والتفاعل المستمر وبشكلٍ استباقي مع الشركات الناشئة العالمية، يجري تمكين المبتكرين الشباب بصورة أفضل لتطوير حلول مؤثّرة تساعد على مواجهة تحديات الغد. ويشكّل التحدي الذي كشفنا عنه خلال مؤتمر الأطرافCOP28 ، جزءاً من التزامنا أيضاً بتقديم الفوائد لمجتمعاتنا والتعاون على تشكيل مستقبل مستدام يتّسم بالشمولية والمرونة والتفكير الاستشرافي."

وبعد عملية تقييم دقيقة للعروض، سيحصل الفائزون في "ابتكر من أجل الغد"، المُتوقًّع الإعلان عنهم في أبريل 2024، على حزمة متكاملة من المكافآت تتضمن جوائز مالية، وفرصة لإقامة مشروع تجريبي مع دبي القابضة، وفرص لبناء علاقات مهنية بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في دعم وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والإرشاد والمتابعة من خبراء دبي القابضة.

والتزاماً بضمان المشاركة العادلة والغير متحيّزة، لن تفرض أي رسوم تسجيل على المشاركين.

ستُتاح تفاصيل عملية التقديم في يناير 2024.

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لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمارية عالمية متنوّعة الأنشطة تأسست عام 2004 وتعمل في 13 دولة حول العالم، وتضمّ تحت مظلّتها أكثر من 20 ألف موظف، وتدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم، تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتعليم والتجزئة والصناعة والخدمات اللوجستية والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من خمس شركات رئيسية هي: دبي القابضة للعقارات، وهي إحدى أكبر الجهات المالكة للأراضي وأحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي؛ ودبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 10 مجمّعات تجارية و20 وجهة للبيع بالتجزئة و15 مُجمّع سكني تساهم بمجملها في دعم الأنشطة التجارية والسياحية وتوفير تجارب معيشية غنية للقاطنين في الإمارة؛ ودبي القابضة للضيافة، التي تدير مشاريع ضيافة رائدة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة إضافة إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التّابعة لدبي القابضة ؛ ودبي القابضة للترفيه، والتي تضم أبرز الوجهات السّياحية في الإمارة بالإضافة إلى أهم مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة في دبي، مثل عين دبي والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس و شبكة الإذاعة العربية وروكسي سينما وغيرها؛ بالإضافة إلى دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية الاستثمار للمجموعة، وتنضوي تحت مظلتها محفظة متنوعة من الاستثمارات الإستراتيجية والمالية في القطاعات العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي. وتباشر الشركة أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من حرصها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، إذ تستثمر في مركز دبي لإدارة النفايات وشركة دو وأزاديا، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع ميريكس للاستثمار ودبي هيلز استيت وفنادق روف، من بين استثمارات ومشاريع أخرى.