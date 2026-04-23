في خطوة تجسّد دعمها لمشهد ريادة الأعمال الإماراتي، أصبحت دبي القابضة أول عميل تجاري لمركبة "روفر" من شركة "جو جرافيتي"، أحد الشركاء المؤسسين من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "حتّا وادي هب".

يعزّز هذا الاستحواذ التزام دبي القابضة بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، عبر توفير مسارات تجارية فعلية تُمكّن الشركات التي يقودها رواد أعمال محليون من النمو والتوسّع والمساهمة في اقتصاد السياحة المستدامة في دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة وتمتد استثماراتها إلى أكثر من 30 دولة، اليوم عن استحواذها على الدفعة التجارية الأولى من مركبات "روفر" من "جو جرافيتي"، وهي شركة إماراتية متخصصة في تكنولوجيا المغامرات وتتخذ من "حتّا وادي هب" مقراً لها. وسيتم تشغيل هذه المركبات ضمن "منتجعات حتّا" و"وادي هب"، بما يسهم في توسيع عروض الوجهة في مجال المغامرات، إلى جانب دعم التزام دبي القابضة بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتعزيز حلول التنقّل المستدامة والصديقة للبيئة ضمن محفظتها في قطاعي السياحة والضيافة.

وتجدر الإشارة أن دبي القابضة قد أطلقت منتجع "حتّا وادي هب" في عام 2018 ليشكّل منصة متكاملة تُعنى بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، إذ تعود ملكية جميع الشركات العاملة ضمن الوجهة إلى مؤسسين محليين من مجتمع حتّا، يتولّون إدارتها وتشغيلها. ويحتضن "وادي هب" اليوم أكثر من 24 شركة صغيرة ومتوسطة تنشط عبر مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الأنشطة الترفيهية وتجارب المغامرات، والضيافة، والأطعمة والمشروبات، والتكنولوجيا. وقد شكّلت "جو جرافيتي" جزءاً أصيلاً من هذه الوجهة منذ انطلاقتها، حيث بدأت بنشاط واحد تمثّل في "زوربينغ" (أنشطة المنزلق المائي)، قبل أن تشهد توسعاً لافتاً لتضم محفظتها اليوم سبع تجارب مغامرات متكاملة، إلى جانب مقهى وعروض غذائية منتقاة بعناية، بما يعكس مسيرة نمو طموحة ومتسارعة.

وتُعد "روفر" أحدث ابتكارات "جو جرافيتي"، وهي مركبة كهربائية بالكامل مخصّصة لجميع التضاريس، تم تطويرها لتلائم الطبيعة الجبلية الوعرة في حتّا. وقد جرى تصميمها وتجميعها بالكامل في موقع "حتّا وادي هب"، وتحمل علامة "صُنع في الإمارات". وتتوفر المركبة تجارياً ضمن ثلاثة طرازات هي: الدفع الخلفي، والدفع الرباعي، وطراز "جي تي"، حيث صُمّم كل منها خصيصاً لتقديم أداء متفوّق على الطرق الوعرة. ومن خلال شراء الدفعة الأولى لاستخدامها في "منتجعات حتّا" و"وادي هب"، ستعمل دبي القابضة على دمج هذه المركبات المصنّعة محلياً ضمن تجربة الضيوف، بما يتيح للزوار استكشاف الطبيعة الخلابة في حتّا بأسلوب مسؤول بيئياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مستهدفات الأجندة الاستراتيجية الأوسع لـ "دبي القابضة"، والرامية إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتعزيز حضورها عبر مختلف وجهات المجموعة، من خلال توفير فرص تجارية نوعية تتيح للشركات الناشئة محلياً الاندماج ضمن منظومة أعمال متكاملة والاستفادة من نطاقها التشغيلي الواسع. كما ينسجم هذا التوجه مع التزامات دبي القابضة في مجال الاستدامة البيئية، عبر دعم وتوسيع حلول التنقّل الخالية من الانبعاثات ضمن "منتجعات حتّا"، بما يسهم في الحد من البصمة البيئية للوجهة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي هذه المناسبة، قال رودي سوبرا، نائب رئيس إدارة الأصول في دبي القابضة: "صُمّم ’حتّا وادي هب’، منذ انطلاقه، ليكون منصة رائدة لتمكين رواد الأعمال المحليين، وتُجسّد ’جو جرافيتي’ نموذجاً ملهماً لما يمكن أن يحققه هذا التوجّه الطموح. وتمثّل ’روفر’ منتجاً يحمل بفخر علامة ’صُنع في الإمارات’، طوّره فريق إماراتي من داخل إحدى وجهاتنا، ليغدو اليوم جاهزاً للانطلاق نحو التوسّع التجاري على نطاق أوسع. ويشكّل استحواذنا على الدفعة الأولى لاستخدامها ضمن ’منتجعات حتّا’ خطوة طبيعية تعكس التزامنا الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضفي طابعاً فريداً على وجهاتنا، إلى جانب المضي قدماً في تعزيز أجندتنا للاستدامة من خلال تبنّي حلول التنقّل الكهربائي".

ومن جانبه، قال أحمد علي البدواوي، الشريك المؤسس لدى شركة "جو جرافيتي": "انطلقت هذه الفكرة من حتّا كمبادرة محلية، لتتطور اليوم إلى ابتكار نفخر بأنه صُنع في دولة الإمارات، ويسعدنا تسليم الدفعة الأولى من مركبات ’روفر’ إلى منتجعات حتّا. وقد شكّل دعم دبي القابضة عاملاً محورياً في تمكين هذه المسيرة، من خلال توفير منصة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة النمو والتوسع، والمساهمة في الارتقاء بالوجهة بشكل عام. وقد تم تصميم مركبات ’روفر’ خصيصاً لتلبية المتطلبات التشغيلية، حيث تقدم حلاً للتنقّل خالياً من الانبعاثات ومنخفض الضوضاء، بما يعزز تجربة الزوار ويدعم تطوير السياحة البيئية. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة، مع الاستمرار في الابتكار وتقديم حلول ترتكز على تجربة الزائر".

وأصبحت مركبة "روفر" متاحة الآن للشراء أمام عموم الجمهور. ولمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gogravitytech.com. وللتخطيط لزيارة "منتجعات حتّا"، يُرجى زيارة: www.visithatta.com.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛ دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تضم "دبي ريتيل"، محفظة عالمية المستوى تشمل 56 مركز تسوق ووجهة عصرية، إضافةً إلى 21 مجمّعاً سكنياً، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مساكن دبي ريت، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك في مجموعة تيكوم ش.م.ع. التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

التي تضم "دبي ريتيل"، محفظة عالمية المستوى تشمل 56 مركز تسوق ووجهة عصرية، إضافةً إلى 21 مجمّعاً سكنياً، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مساكن دبي ريت، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك في مجموعة تيكوم ش.م.ع. التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛ دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمياً، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمياً، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛ دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛ دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ومستدامة، عبر استكشاف طيف واسع من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مع اعتماد نهج نشط في إدارة محفظتها الاستثمارية؛

وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ومستدامة، عبر استكشاف طيف واسع من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مع اعتماد نهج نشط في إدارة محفظتها الاستثمارية؛ دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛

التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛ دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.32 مليون نسمة يعيشون في أكثر من 54 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

نبذة عن "جو جرافيتي"

تأسست "جو جرافيتي" في عام 2018 في حتّا على يد الشقيقين الإماراتيين المهندسين خليفة البدواوي وأحمد البدواوي، اللذين يتمتعان برؤية طموحة لإعادة تعريف مفهوم المغامرات الخارجية في المنطقة. وانطلقت الشركة من حلم يسعى إلى تقديم تجارب نوعية ومبتكرة، حيث جمع المؤسسان بين خبرتهما الهندسية وروح الإبداع لتصميم كل تجربة بما يضمن تقديم مغامرات مشوّقة بمعايير عالية من السلامة وكفاءة التشغيل.

