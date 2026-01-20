المجموعة، من خلال شركتها التابعة دبي القابضة للضيافة، تستحوذ على منتجع "جميرا مايوركا" الفاخر من فئة الخمس نجوم في منطقة "بورت دي سولير" بجزيرة مايوركا الإسبانية من شركة " ديكا إيموبيلي " .

ديكا إيموبيلي . المنتجع سيواصل عمله تحت إدارة "جميرا" وسيبقى جزءاً من محفظة منشآتها الفندقية الفاخرة في أوروبا التي تضم منشآت في كابري وجنيف ولندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي القابضة"، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، اليوم عن استحواذها على منتجع "جميرا مايوركا" من فئة الخمس نجوم في إسبانيا. وستواصل "جميرا"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتابعة للمجموعة، إدارة المنتجع الفاخر الذي ارتبط اسمها بنجاحاته لسنوات عديدة، ما يضمن استمرارية تقديم أعلى مستويات الخدمة الفندقية الراقية.

ويتميز "جميرا مايوركا" بموقعه الاستثنائي كملاذ فاخر على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، حيث يضم 121 غرفة فندقية، صُمّمت جميعها لتوفر تجربة إقامة حصرية. وينفرد المنتجع بإطلالات بانورامية ساحرة على البحر الأبيض المتوسط وسلسلة جبال "سيرا دي ترامونتانا" المدرجة ضمن قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، علاوةً على حصوله على الشهادة البلاتينية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) المرموقة، وهو ما يؤكد التزام المنشأة الصارم بمعايير الاستدامة البيئية وكفاءة استهلاك الطاقة. وتعتزم "دبي القابضة"، إثر إتمام الاستحواذ، ضخ استثمارات إضافية للارتقاء بالتجربة الفندقية في المنتجع، بما يرسخ مكانته كإحدى الوجهات الرئيسية لعلامة "جميرا" في منطقة المتوسط.

وتأتي هذه الصفقة ترجمةً عملية لاستراتيجية "دبي القابضة" الرامية إلى الاستثمار في الأصول النوعية ضمن الأسواق الدولية الحيوية، دعماً لرؤيتها طويلة الأمد في بناء محفظة استثمارية عالمية متنوعة ومرنة.

وفي هذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى "دبي القابضة": "يمثل هذا الاستحواذ إضافةً استراتيجية نوعية لمحفظة أعمالنا العالمية المتنامية في قطاع الضيافة، ويؤكد التزامنا الراسخ بالاستثمار في الأصول المتميزة التي تعزز القيمة طويلة الأجل للمجموعة. ويجسد ’جميرا مايوركا‘ المعايير الاستثنائية وتجربة الضيوف الراقية التي طالما اقترنت باسمي ’دبي القابضة للضيافة‘ و’جميرا‘. وبينما نواصل توسيع حضورنا في أبرز الوجهات العالمية، يظل تركيزنا مُنصباً على رفع كفاءة الأداء عبر محفظتنا وخلق قيمة مستدامة من خلال النمو المدروس".

ومع هذا الاستحواذ، ترفع "دبي القابضة للضيافة" حجم محفظتها الدولية لتصل إلى 34 فندقاً ومنتجعاً، تتضمن خمسة فنادق تحمل علامة "جميرا" موزعة في أنحاء أوروبا. وتضم محفظة الشركة نخبة من أرقى العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة، بما فيها فندق "بولغري دبي"، وخيارات المطاعم المتميزة، إضافة إلى "جميرا"، العلامة التجارية المحلية للضيافة الفاخرة التي تدير 29 منشأة شهيرة في أهم الوجهات العالمية.

وتُرسخ هذه الخطوة تواجد "جميرا" في أبرز وجهات الترفيه الأوروبية، داعمةً رؤيتها طويلة المدى لأن تصبح العلامة التجارية الأكثر تأثيراً في قطاع الضيافة على مستوى العالم، من خلال تقديم تجارب استثنائية تعيد تعريف مفهوم الفخامة وتضع معايير جديدة للتميز. ومع وجود منشآت قائمة في لندن وكابري، واقتراب افتتاح جميرا لو ريتشموند جنيف في سويسرا، تواصل العلامة توسيع نطاق حضورها في المدن العالمية الرئيسية ووجهات المنتجعات، بما يعزز مكانتها الريادية في قطاع الضيافة الفاخرة.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات ، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛ دبي القابضة لإدارة الأصول ، التي تمتلك "دبي ريتيل"، محفظة التجزئة عالمية المستوى التي تضم أكثر من 56 وجهة بارزة للتسوق والترفيه، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في "مساكن دبي ريت"، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

، التي تمتلك "دبي ريتيل"، محفظة التجزئة عالمية المستوى التي تضم أكثر من وجهة بارزة للتسوق والترفيه، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في "مساكن دبي ريت"، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛ دبي القابضة للضيافة ، التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدي 29 فندقاً عالمي المستوى، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

، التي تمتلك وتدير فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدي فندقاً عالمي المستوى، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛ دبي القابضة للترفيه ، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛ دبي القابضة للاستثمارات ، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركة دو، وأزاديا، ونورد أنجليا، وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وتبريد، وغيرها،

، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركة دو، وأزاديا، ونورد أنجليا، وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وتبريد، وغيرها، دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 .

التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية . دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.3 مليون نسمة يعيشون في 54 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

