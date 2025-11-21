دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت «دبي الصحية» اتفاقية تعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال، أحد أبرز المراكز الأكاديمية العالمية المتخصّصة في طب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنفيذ مبادرات وبرامج تطويرية تُسهم في الارتقاء بصحة الأطفال.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم صحة الأطفال وتعزيز البرامج الهادفة إلى تحسين جودة حياتهم، وتوفير رعاية متكاملة تُلبي احتياجاتهم في مختلف مراحل الطفولة.

واطّلع وفد مستشفى بوسطن للأطفال على نموذج «دبي الصحية» كنظام صحي أكاديمي متكامل، حيث جرى استعراض فرص التعاون المستقبلية في مجالات الخدمات السريرية والتعليم والبحث العلمي والعمل الخيري. كما أكد الجانبان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد تُسهم في تطوير خدمات رعاية الأطفال وتعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية الخاصة بهم حول العالم.

وضم وفد المستشفى: الدكتور ريان ناجي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمستشفى بوسطن للأطفال؛ كريستوفر فايني، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني العام؛ جون ميرّا، أستاذ الجراحة في كلية هارفارد الطبية؛ ديالا عطاسّي، نائبة الرئيس للشراكات العالمية؛ وميشيل نيسيرينكو، مديرة برنامج الصحة العالمية.

وكان في استقبال الوفد كل من سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية"؛ الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية؛ الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية؛ الدكتور طارق فتحي، المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية؛ الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل، وعاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي.

من جهته، أعرب الدكتور رايان ناجي عن اعتزازه بالتعاون مع "دبي الصحية"، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بدعم صحة الأطفال من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب والتعلم، وإطلاق المبادرات التي تُسهم في تعزيز صحة الأطفال والارتقاء بجودة حياتهم.

بهذه المناسبة، قال الدكتور محمد العوضي، "نفخر بالتعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال، الذي يمثل قيمة علمية وطبية بارزة في مجال رعاية الأطفال. ونستهدف من خلاله تعزيز العمل الطبي المشترك عبر برامج التدريب وتطوير المهارات، إلى جانب دعم الجهود الخيرية التي تُسهم في تعزيز الأبحاث الطبية، وإطلاق برامج نوعية تُحسّن جودة حياة الأطفال."

وأضاف: "يمثل هذا التعاون امتداداً لجهود «دبي الصحية» في توسيع شراكاتها العالمية مع المؤسسات الرائدة، تجسيداً لرؤيتنا الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان".

-انتهى-

