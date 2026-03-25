تدعم الابتكار في مجالات الصحة الرقمية، وتشخيص الأمراض، واكتشاف الأدوية، وصناعة الروبوتات، والأجهزة الطبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دبي الصحية" عن توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق حي دبي للمستقبل "DFDF"، بهدف استقطاب الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الصحية من جميع أنحاء العالم ودعمها وتسريع نموها، في خطوة ترسخ مكانة دبي عالمياً في مجال تطوير الحلول الصحية المتقدمة.

وتحدّد الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الجانبين لبناء منظومة متقدمة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك عبر تسريع نمو المشاريع الريادية ذات الأثر الاستراتيجي، ودعم الابتكار في مجالات تقنيات الصحة، والصحة الرقمية، وتشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف الأدوية، والروبوتات، والأجهزة الطبية، والطب الدقيق، والتقنيات الحيوية.

وقع الاتفاقية عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في "دبي الصحية"، ونادر البستكي، العضو المنتدب لـ "صندوق حي دبي للمستقبل".

بهذه المناسبة، قال نادر البستكي، "تتمتع دبي بمقومات فريدة تؤهلها لأن تكون منصة انطلاق عالمية لقطاع التكنولوجيا الصحية. ومن خلال شراكتنا مع "دبي الصحية"، نضع الأساس لاقتصاد صحي مستدام قائم على الابتكار، يسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية على مستوى العالم".

من جانبه، قال عاطف البريكي، "تعكس هذه الاتفاقية التزام «دبي الصحية» بتعزيز منظومة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في استقطاب الشركات الناشئة الواعدة من مختلف أنحاء العالم وتمكينها من تطوير حلول صحية متقدمة. ونتطلع من خلال هذا التعاون مع «صندوق حي دبي للمستقبل» إلى تسريع نمو المشاريع المؤثرة، بما يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الصحة".

ومن خلال الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية وفرص تحويلها إلى تطبيقات عملية، تسعى هذه الشراكة إلى دعم الابتكار بما يخدم احتياجات الرعاية الصحية، وتطوير الملكية الفكرية، وبناء منظومة داعمة للابتكار الصحي تسهم في تحقيق أثر ملموس يعود بالنفع على المرضى والمجتمع.

نبذة عن "دبي الصحية"

تُعد "دبي الصحية" أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي تم تأسيسه لتحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان. تضم شبكة "دبي الصحية" 6 مستشفيات، و26 مركزاً صحياً للخدمات العلاجية الخارجية، و21 مركزاً للياقة الطبية، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة الجليلة.

تكرس "دبي الصحية" جهودها لخدمة المرضى من خلال تكامل الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء. تعمل أسرة "دبي الصحية" المكونة من أكثر من 11 ألف موظف عبر فرق متعددة التخصصات بروح الفريق الواحد لتقديم رعاية متكاملة تتماشى مع عهد "المريض أولاً".

نبذة عن صندوق حي دبي للمستقبل

يستثمر "صندوق حي دبي للمستقبل" في الصناديق التي تركز على المراحل المبكرة من النمو، ضمن القطاعات التقنية الرئيسة المتوافقة مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وتشمل هذه القطاعات: التكنولوجيا العقارية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية، والتقنية العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الويب 3.

ويضم الصندوق ضمن قائمة مؤسسيه كلاً من مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، ويتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، كما يزاول أعماله من مكاتبه في مركز دبي المالي العالمي.

