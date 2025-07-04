دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصلت "دبي الجنوب"، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي متكامل يركّز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، رسميًا على شهادة "أفضل أماكن للعمل®"، وهي شهادة عالمية مرموقة تُمنح للمؤسسات التي تلتزم بتوفير بيئة عمل إيجابية، وشاملة، وداعمة للموظفين.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على جهود "دبي الجنوب" المستمرة في بناء ثقافة عمل تقوم على التقدير، وتحقيق النمو المهني، وروح الفريق. كما تضع رفاه الموظفين وتطويرهم في صميم أولوياتها انطلاقاً من كونها واحدة من أبرز المراكز الحضرية والاقتصادية في دبي، التي تحفّز على النجاح في العمل والحياة الشخصية معًا.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و"دبي الجنوب": "نحن فخورون بالحصول على هذه الشهادة التي تعكس التزامنا بتوفير بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتمكين والتحفيز. نؤمن في دبي الجنوب بأن ثقافة العمل التي تضع الإنسان في المقدمة هي الأساس الحقيقي لنجاحنا واستمرار نمونا. وهذا التكريم يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز بيئات العمل الإيجابية وتحقيق توازن صحي بين الحياة والعمل لجميع الموظفين على مستوى الدولة."

وصرّحت حفصة القرقاوي، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في "دبي الجنوب": "هذه الشهادة تُجسد روح الفريق الرائعة التي بنيناها معًا في دبي الجنوب. إنها تأكيد على التزامنا الدائم بخلق بيئة يشعر فيها كل موظف بالتقدير والدعم، ويجد فيها الفرصة للنمو والتطور. وسنواصل الاستثمار في كوادرنا ورفاهيتهم لأنهم هم القوة الحقيقية وراء إنجازاتنا."

وتُبرز هذه الشهادة حرص "دبي الجنوب" على إبقاء الموظفين في صميم رؤيتها، بينما تواصل الإسهام في أهداف دبي الاقتصادية والتنموية الأوسع.

ويشار إلى أن "دبي الجنوب" تعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية

تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف "دبي الجنوب" إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

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