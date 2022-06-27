• تهدف ليبيا إلى أن يكون 22٪ من مصدر توليد الكهرباء فيها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "دبليو سولار" للاستثمار، الشركة الرائدة في صناعة الطاقة المتجددة، وإحدى شركات ألفا ظبي القابضة، اليوم مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (GECOL) لتطوير شراكة استراتيجية وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

بموجب مذكرة التفاهم هذه، ستستثمر "دبليو سولار" في قطاع الطاقة الخضراء في ليبيا، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية. وتعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة تعاون تجارية مهمة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الخضراء.

وفي هذ الإطار، قال وئام العبدلي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية: "ليس هناك شك في أن مذكرة التفاهم مع "دبليو سولار" مهمة للتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا. وقد أظهرت الحكومة الليبية نية جادة لزيادة الطاقة المتجددة في وقت نبدأ فيه بإطلاق العنان للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، فإن وجود شريك مثل "دبليو سولار" سيساعد بالتأكيد في تسريع جدول أعمال الطاقة الخضراء الوطنية."

من جانبه، قال ظفر محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "دبليو سولار: "هذه اتفاقية تاريخية لشركة "دبليو سولار" حيث نتطلع إلى تنمية عملياتنا في إفريقيا وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء الرئيسيين. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، تدخل "دبليو سولار" في مرحلة جديدة من النمو، ونحن ملتزمون بنقل هذا التعاون إلى المستوى التالي ".

سيتم تصميم برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 500 ميجاوات في مرحلته الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ 2000 ميجاوات ، حيث ستمتلك دبليو سولار المشروع وتشغله لمدة 25 عامًا من بدء الإنتاج. هذا وتهدف ليبيا بحلول عام 2030 إلى أن تولّد ما نسبته 22٪ من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة، حيث أنها في صدد تنفيذ خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة، كما أنها دولة عضو في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ عام 2008.

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نبذة عن"دبليو سولار" للاستثمار

دبليو سولار للاستثمار هو مشروع مشترك بين ألفا ظبي القابضة التي تمتلك 75% من المشروع و"القابضة" (ADQ) التي تمتلك 25% من المشروع. تقوم دبليو سولار ومقرها أبوظبي، باستثمار وتطوير وتملك وتشغيل ونقل محطات الطاقة المتجددة من خلال الشركات التابعة لها. وقعت الشركة العديد من الاتفاقيات للتنفيذ والاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

نبذة عن الشركة العامة للكهرباء الليبية

انشئت الشركة العامة للكهرباء بموجب القانون رقم17 لسنة 1984 ميلادي وتتولى تنفيذ المشاريع في مجال تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء، ومحطات إنتاج الطاقة، وما يتصل بها من محطات التوزيع والتحويل، وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها، ومراكز التحكم الكهربائية، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحليه المياه في ليبيا. كما تقوم الشركة بإنشاء وتنفيذ ما يحال إليها من مشروعات، كما تتولى الشركة تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة. وتقوم الشركة بتقديم الخدمات العامة وخدمات المستهلكين في مجال الكهرباء مقابل الرسوم المقررة. نجح القطاع في تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع التي مكنته من تحقيق أهدافه وتقديم خدمات كهربائية متميزة للمواطنين في ليبيا. كما تخطط الشركة بشكل مستمر لتطوير قدراتها وإمكانياتها في مجالات إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز المراقبة والتحكم لكي تستطيع المحافظة على جودة التزويد بالطاقة الكهربائية، وفي هذا الصدد فإنها تعطي أولوية كاملة لتطوير الموارد البشرية بما يمكنها من القيام بواجباتها بكفاءة كاملة في إدارة مرافقها .

حول ألفا ظبي القابضة:

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 80 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

للاستفسارات الإعلامية:

ألفا ظبي القابضة

زياد شاكر أبو ريان | مسؤول علاقات المستثمرين

IR@alphadhabi.com

مجموعة برونزويك للاستشارات الإعلامية

عُمر أبو خضرة / جاد معمرباشي

alphadhabi@brunswickgroup.com