تستعد "دبليو دبليو بلس بي" (WW+P) ، الشركة المعمارية التي تتخذ من لندن مقراً لها وتضم أكثر من 200 مهندس معماري ومخطط موزعين على تسعة استوديوهات حول العالم، لتعزيز حضورها الإقليمي مع تركيز على أسواق دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وتتمتع الشركة بخبرة تمتد لأربعين عاماً في مجال البنى التحتية العالمية، ما يمنحها مكانة فريدة تُمكّنها من دعم أهداف التنمية الوطنية من خلال محفظة مشاريع عالمية قوية ومبادرات مستقبلية مصممة للتحول الحضري.

وتركز الشركة بشكل رئيسي على مشاريع النقل والبنية التحتية، والتطوير الموجه نحو النقل العام، والتخطيط الشامل، والتجديد الحضري، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتشمل مشاريعها العالمية الرئيسية "محطة بادينغتون إليزابيث لاين"، الحائزة على عدَّة جوائز، والتي تحدث نقلة نوعية في تجربة الركاب في بادينغتون بلندن، المملكة المتحدة؛ ومشروع نفق المترو في ملبورن، أستراليا، وهو مشروع تطوير لشبكة السكك الحديدية في ملبورن من خلال إنشاء نفقين بطول 9 كيلومترات تحت منطقة الأعمال المركزية في ملبورن، وخمس محطات جديدة (بتعاون عالمي المستوى مع هاسل "Hassell" وآر إس إتش بي "RSHP"، والمقرر افتتاحه أواخر عام 2025.

وقال نيل بيكر، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "دبليو دبليو بلس بي": "مع توسعنا في الشرق الأوسط، نجد أنفسنا مدفوعين بأهداف المنطقة الطموحة في مجال البنية التحتية الحضرية والاستدامة. وفي ’دبليو دبليو بلس بي‘، نبني أعمالنا على مبادئ الابتكار والتعاون، ونتطلع لتوظيف خبراتنا العالمية لدعم المشاريع التحوّلية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث نعمل على مجموعةٍ من أكثر المشاريع طموحاً في العالم. ويكتسب هذا القرار أهميةً خاصة مع احتفالنا هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيسنا، ممهدين الطريق نحو التميز في هذه الأسواق الحيوية."

وتمثل "دبليو دبليو بلس بي" جزءاً من مجموعة "10إن" (10N)، وهي مجموعة رائدة تضم خبراء عالميين في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والتصميم، تجمعها مجموعة إيجيس (Egis Group)، والتي تضم "دبليو دبليو بلس بي"، و "10 ديزاين" (10 Design) و "إس في إن" (SvN)، و "فينويك إريبارين للمهندسين المعماريين" (Fenwick Iribarren Architects)، و "يو بلس أيه" (U+A)، و "عمرانية" (Omrania). وقد تلقت جميع شركات مجموعة "10إن" تقديراً كبيراً لمشاريعها البارزة والحائزة على جوائز، بدءاً من السياسات الحضرية، والنقل، والاستخدامات المتعددة، وصولاً إلى المشاريع التجارية، والضيافة، والملاعب، والإسكان.

وتشارك "دبليو دبليو بلس بي"، المعروفة سابقاً باسم "ويستون ويليامسون وشركاه"، بنشاط في زيارات مخططة بدقة للقطاع وفعاليات إعلامية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استكشاف شراكات استراتيجية إقليمية مُحتملة. وتحتفل الشركة بالذكرى الأربعين لتأسيسها هذا العام بفعاليات وإعلانات دولية، مُسلّطةً الضوء على تاريخها العريق في الارتقاء بمجال التطوير الحضري.

وضمن المنطقة، تقدم "دبليو دبليو بلس بي" خدمات التصميم لمراكز النقل، حيث تتولى تصميم المشروع بدءاً من الفكرة الأولى وصولاً إلى المخططات التفصيلية، بما يشمل إعداد وثائق المناقصة وإصدار مستندات البناء. وتعمل الشركة أيضاً على إعداد مقترحات تصميمية لمشاريع القطارات عالية السرعة، من خلال تطوير تصاميم لمحطاتٍ تحت سطحية رائدة، تعكس الطابع المحلي وتقدّم حلولاً لدمج مرن في النسيج الحضري وفقاً للمخططات الرئيسية الناشئة.

وبفضل مشاريعها القادمة في المنطقة، تسعى "دبليو دبليو بلس بي" إلى مواصلة رحلتها نحو إرساء مفهومٍ جديد للتنمية الحضرية بخبراتها العالمية وفرق عملها. ومن خلال توسيع حضورها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تهدف الشركة إلى تعزيز أهدافها التنموية الأوسع، ودعم الأهداف الاستراتيجية للبنية التحتية في كلا البلدين.

نبذة عن شركة "دبليو دبليو بلس بي"

تعد "دبليو دبليو بلس بي" شركةً رائدة حائزة على العديد من الجوائز في مجال العمارة والتصميم الحضري، تضم فريقاً من نخبة المعماريين ومصممي المدن والمخططين الحضريين، يعملون في تسعة استوديوهات حول العالم. وتقدم الشركة مشاريع عالمية في البنية التحتية والتخطيط الشامل وتشكيل المدن بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة. تتبنى "دبليو دبليو بلس بي" مجموعة من القيم الجوهرية التي توجه نهجها في التصميم وأسلوبها في العمل، كما تعد الشركة جزء من "10إن"، مجموعة خبراء التخطيط الحضري والعمارة والتصميم، أسستها مجموعة إيجيس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://wwparchitects.com

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