بالتعاون مع شركة Yellow Door Energy

وقعت دايكن شراكة مع Yellow Door Energy لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 515 كيلوواط في المقر الرئيسي لدايكن في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي

Yellow Door Energyمسؤولة عن بناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طيلة فترة العقد، ما يمكّن دايكن من خفض البصمة الكربونية

المشروع يتماشى مع رؤية دايكن البيئية 2050 ويدعم مبادرة صافي الانبعاثات الصفري واستراتيجية الطاقة النظيفة في الإمارات بحلول عام 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة الرائدة في تصنيع حلول تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد، عن توقيع شراكة مع Yellow Door Energy، الشركة المزودة للطاقة المستدامة التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، لبناء وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية في المقر الرئيسي للشركة في المنطقة الحرة في جبل علي بدبي، ما سيمكنها من بلوغ هدفها المتمثل بصفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.

يعمل في المقر الرئيسي لشركة دايكن حاليًا أكثر من 300 موظف في مجال المبيعات والعمليات التشغيلية لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتمتد المنشأة على مساحة 22 ألف متر مربع من الأرض، وتبلغ مساحة المبنى والمستودع 7500 متر مربع حيث تجمع بين أكاديمية للتدريب ومصنع لوحدة مناولة الهواء

تبلغ قدرة محطة دايكن الجديدة للطاقة الشمسية في ذروتها 515 كيلوواط، حيث تم تركيب نحو ألف لوح شمسي على سطح المنشأة لتلبية أكثر من 80% من احتياجات الطاقة، ومن المتوقع أن تولد 826 ألف كيلوواط في الساعة من الكهرباء النظيفة في العام الأول من التشغيل.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال روري مكارثي، الرئيس التجاري لشركة Yellow Door Energy: "أود أن أشيد بهذا الإنجاز الذي حققته دايكن والذي يتماشى مع أهدافها الرامية إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ونفتخر بدعم رؤيتها البيئية 2050، وبالعمل على تشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية لسنوات عديدة قادمة. ونتطلع، بصفتنا شركة مطورة للطاقة الشمسية في دولة الإمارات إلى المساهمة في تطبيق استراتيجية الطاقة النظيفة في الدولة ومبادرة صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050".

تحرص شركة دايكن على إرساء جميع الأنشطة التجارية المستدامة التي تحد من التأثير المناخي، لذا يقدم المقر الرئيسي في منطقة جبل علي أحدث الحلول المبتكرة والمستدامة في المنطقة بدءًا من أنظمة المبردات وأنظمة تدفق المبرد المتغير الذكية VRV ووحدة مناولة الهواء ووحدة لفائف المروحة ونظام إدارة المباني, وجميع الأنظمة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة والموفرة للطاقة وتأتي مع إمكانات شاملة للتحكم. وتعتبر شراكة دايكن مع Yellow Door Energyخطوة متقدمة في مسار تحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة.

بدوره، قال ماساكي مياتاكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعمل شركة دايكن الرائدة عالميًا في توفير حلول تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد على إرساء مفهوم الاستدامة في جميع أعمالها وممارساتها، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز الأنظمة الفعالة الموفرة الطاقة وتوفير حلول وعروض متعددة تسهم في تحسين جودة الهواء داخل المساكن. وستدعم المحطة الجديدة للطاقة الشمسية مسيرتنا نحو الاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030، وذلك من خلال خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 300 طن سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، إن الشراكة مع Yellow Door Energyستسهم في خفض فواتير الكهرباء والاقتراب من هدف دايكن المتمثل في أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050".

ستتولى شركة Yellow Door Energyمسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طيلة فترة العقد. وستتمكن دايكن من خلال عملها مع مطوري الطاقة الشمسية من خفض تكاليف الطاقة الخاصة بها دون تخصيص أي استثمارات لذلك ودون أن تتعرض لأي مخاطر تشغيلية بما يخولها التركيز على أعمالها الأساسية والاستفادة من فوائد الطاقة النظيفة.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا

دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة تابعة لشركة صناعات دايكن المحدودة تتخذ من دبي، الإمارات مقرًا رئيسيًا لها منذ آذار 2006، وتعنى بالتخطيط والترويج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ودعم مختلف منتجات تكييف الهواء والمضخات الحرارية ومعدات التبريد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يعمل في دايكن نحو 600 موظف في أسواقها الرئيسية في المنطقة، وقد نفذت مشاريع كبيرة للاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية. ونواصل في دايكن استثماراتنا الاستراتيجية لتنمية أعمالنا معوّلين على هيكليتنا وبنيتنا القوية لإفادة أفراد المجتمع والعملاء الذين تغيرت احتياجاتهم ومتطلباتهم بعد جائحة كوفيد-19، وكذلك الاستجابة للطلب المتنامي على الحلول التي تسهم في تحسين جودة الهواء. وقد تبنت دايكن أحدث التقنيات والتطورات لتوفير المنتجات والخدمات المصممة لتحسين جودة الهواء وتعزيز كفاءة التبريد وترشيد استهلاك الطاقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.daikinmea.com وwww.daikin.com.

للتواصل الإعلامي:

طليع الحلبي

مدير التسويق الإقليمي

دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا

هاتف: +971 4 8159482

البريد الإلكتروني: Halaby.t@daikinmea.com

روناك ثاكار

فلايشمان هيلارد

هاتف: +971 54 5869828

Ronak.Thakkar@Fleishman.com

محمد علي سيد

فلايشمان هيلارد

هاتف: +971 54 586 9821

البريد الإلكتروني: Mohammadali.sayed@fleishman.com

لمحة حول شركة Yellow Door Energy

شركة Energy Door Yellow هي الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، حيث تقدم خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتمكن حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة للشركات من تقليل تكاليف الطاقة وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون. ومن بين المساهمين في شركة Energy Door Yellow مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشركة ميتسوي وصندوق الشركات النرويجية الاستثماري Equinor، وشركة الاستثمارات البترولية العربية آبيكورب (APICORP). www.yellowdoorenergy.com

للتواصل الإعلامي:

جوزفين فام

رقم الهاتف: +971 4 454 3033

البريد الإلكتروني: gosolar@yellowdoorenergy.com