· ستفتتح الشركة خمسة متاجر مؤقتة هي الأولى التابعة مباشرة للعلامة في المملكة، حيت تتوفر منتجات دايسون حاليًا عبر الإنترنت وضمن متاجر التجزئة الرئيسية فقط

· تشجع مساحات البيع بالتجزئة المبتكرة من دايسون العملاء على تجربة أحدث تقنيات الشركة والتعرف على طريقة عملها الفريدة في حلّ مشكلات حقيقية يتم تهميشها من قبل الآخرين

· تهدف الشركة من خلال افتتاح هذه المتاجر المؤقتة لاختبار أنسب المواقع في المراكز التجارية قبل المضي قدمًا في استثمار أكبر في متجر للتجزئة في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة دايسون عن افتتاح خمسة متاجر مؤقتة في كل من الرياض وجدة، في أول حضور مادي فعلي للعلامة الرائدة في المملكة العربية السعودية منذ طرح منتجاتها في السوق لأول مرة. واختارت دايسون عدداً من المراكز التجارية لتكون مقرًا لهذه المتاجر المؤقتة لمدة عام واحد، حيث تنوي الشركة اختبار مواقع مختلفة قبل القيام باستثمار أكبر في متجر فعلي خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي الوقت الراهن، يمكن شراء أجهزة دايسون والملحقات التابعة لها فقط عبر الإنترنت أو ضمن متاجر التجزئة الرئيسية في البلاد، وليس هنالك متجر خاص بالعلامة.

وستتوزع المتاجر المؤقتة الموجودة في الرياض على "بانوراما مول" و"نخيل مول" غرناطة مول" و"الرياض بارك" و"واجهة الرياض"، بينما ستتواجد في مول البحر الأحمر في جدة. وستحمل هذه المتاجر المؤقتة بصمة دايسون المبتكرة في تصميم مساحاتها للبيع بالتجزئة، وسيضم كلّ متجر منطقة عرض حيث سيقوم فريق متخصص من خبراء دايسون بتشجيع العملاء على اختبار أحدث تقنيات الشركة والتعرف على طريقة عملها الفريدة في حلّ مشكلات واقعية عادة ما يتم تهميشها من الآخرين.

ومؤخرًا، أفاد تقرير صادر عن شركة "جي إل إل" المتخصصة في إدارة متاجر التجزئة بأن سوق التجزئة في المملكة قد سجلت نموًا في المساحات ترافق مع انتعاش قوي في الطلب المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2022. وتزامن هذا مع تزايد أعداد الزوار الأجانب ونمو القطاعات غير النفطية في البلاد، مما ساهم في تحسين مبيعات التجزئة.

وتتيح المتاجر المؤقتة الجديدة للعملاء إمكانية اختبار فئات المنتجات الثلاثة الرئيسية للشركة، وهي العناية بالأرضيات والعناية الشخصية وتنقية وترطيب الهواء، وسيتم تقديم عروض تفاعلية حيّة لعرض الفكرة العلمية التي تستند إليها تقنيات دايسون. ويشمل ذلك مساحة خاصة لاختبار مكانس دايسون اللاسلكية عالية الأداء، بما في ذلك مكنسة V15 Detect التي أطلقتها العلامة مؤخرًا، ومجموعة أجهزة تنقية الهواء الذكية والمتصلة، ومنطقة التصفيف المخصصة لعرض مصفف الشعر Dyson Airwrap™ Multi-styler متعدد الوظائف، بما في ذلك مجموعات الهدايا ذات الإصدار المحدود مثل المجموعة اللونية بلون أزرق فينكا ووردي. وبتقديم هذه الفرصة لاختبار تقنياتها، تتيح دايسون للزوار إمكانية تجربة المنتجات قبل شرائها، وسيقدم خبراء دايسون الموجودون في الموقع الدعم التقني والخدمة ونصائح متعلقة بطريقة صيانة المنتجات.

هذا وتخطط الشركة لافتتاح المزيد من المتاجر المؤقتة في مراكز تجارية أخرى في الرياض وجدة والدمام خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولربما كان مفهوم الشركة المتعلق بالمتاجر المادية خير دليل على مساهمة متاجر دايسون ديمو في إعادة ابتكار مفهوم البيع بالتجزئة. فمنذ افتتاح أول متاجرها في باريس قبل 20 عامًا، أحدثت دايسون تغييرات جذرية في طريقة تسوق الناس للتقنيات، لتضع التجارب المتخصصة في صميم عملية التسوق وتساعد العملاء على التعرف بشكل مباشر على كيفية قيام الاختراعات بتغيير أسلوب حياتهم. وبالمضي قدمًا، استمرت دايسون في ابتكار منافذ تجزئة لا مثيل لها حين وسعّت نطاق عملها نحو العالم الافتراضي، لتقدم نفس التصميم والتجربة التي تقدمها متاجر دايسون ديمو، ولكن عبر الإنترنت. ويمكن للعملاء تصفح هذه المتاجر افتراضيًا،

وتعلم المزيد حول عمليات الهندسة الدقيقة وراء المجموعة الكاملة من أجهزة دايسون، والتواصل في الوقت نفسه مع خبراء الشركة الذي تدربوا على أيدي مهندسي دايسون أنفسهم.

تفتح متاجر دايسون المؤقتة أبوابها يوميًا بحسب مواعيد عمل المراكز التجارية، ويمكن شراء جميع المنتجات المعروضة في هذه المتاجر عبر الإنترنت من خلال الرابط: www.dyson.sa

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نبذة عن شركة دايسون:

دايسون هي شركة تقنية عالمية تعمل في مجالات الهندسة والبحث والتطوير والتصنيع والاختبار في المملكة المتحدة وماليزيا وسنغافورة والفلبين. وبدأت الشركة في منزل صغير في "كوتش هاوس" بالقرب من مدينة "باث" في المملكة المتحدة، ونمت "دايسون" باستمرار منذ إنشائها في عام 1993. وتمتلك الشركة اليوم حرمين للتكنولوجيا في المملكة المتحدة يمتدان على مساحة 800 فدّان في ملمسبري وهولافنغتون ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. ومنذ تأسيسها، استثمرت دايسون أكثر من مليار جنيه إسترليني في مكاتبها ومختبراتها في ويلتشاير، التي كانت الموطن الأول لعمليات البحث والتصميم والتطوير المتعلقة بتقنيات دايسون المستقبلة. ولاتزال دايسون شركة عائلية يعمل لديها أكثر من 14 ألف موظف حول العالم بينهم فريق قوي مكّون من 6000 مهندس وعالم. وتبيع الشركة منتجاتها في 84 سوقًا في أكثر من 350 متجر دايسون ديمو حول العالم، 50 منها جرى افتتاحها في العام 2021، بما في ذلك متجر دايسون ديمو بتقنية الواقع الافتراضي الجديد.

وفي العام 2020، استثمرت دايسون 2.75 مليار جنيه إسترليني في أعمال تطوير منتجات وتقنيات ثورية. وتضم الشركة فريقًا عالميًا من المهندسين والعلماء ومطوري البرامج الذين يركزون على تطوير خلايا بطاريات الحالة الصلبة والمحركات الرقمية الكهربائية عالية السرعة وأنظمة الاستشعار والرؤية والروبوتات وتقنيات تعلّم الآلة واستثمارات الذكاء الاصطناعي. ومنذ اختراع أول مكنسة كهربائية بدون كيس - DC01- في عام 1993، ابتكرت دايسون تقنيات لحل المشكلات للعناية بالشعر وتنقية الهواء والروبوتات والإضاءة وتجفيف الأيدي.

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