نظّمَ معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" ورشة تعريفية لطلبة مدرسة النسيم، حولَ اللؤلؤ الطبيعي؛ وذلك ضمن جهوده لتعزيز وعي الناشئة البحرينيين بأهمية اللؤلؤ وتعريفهم بمختلف جوانبه، وتأصيل قيم الاعتزاز بالتراث الوطني لديهم.

وتضمنت الورشة عرضًا تقديميًا تناولَ مراحل استخراج اللؤلؤ الطبيعي، بالإضافة إلى شرح مفصل لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني، كما تمّ تسليط الضوء على تاريخ اللؤلؤ في البحرين، الذي يعود إلى آلاف السنين، ودوره في تشكيل الهوية الثقافية للمملكة.

وخلال الورشة، شاركَ الطلاب بأنشطة عملية منها فحص اللآلئ باستخدام معدات متخصصة، والتعرف على الفروق بين اللؤلؤ الطبيعي والصناعي، كما اطلعَ الطلاب على الدور التاريخي للغواصين البحرينيين، مع استعراض أبرز المواقع الأثرية المرتبطة باللؤلؤ في المملكة.

وبهذا الصدد، أكدت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد دانات أن تنظيم هذه الورشة يأتي تماشياً مع رؤية "دانات" في الحفاظ على إرث اللؤلؤ كرمز للهوية الوطنية، وتعزيز دوره كقطاع اقتصادي واعد، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات المزيد من الكوادر الشبابية البحرينية في هذا المجال الحيوي، مشيرةً إلى أهمية تعريف الجيل الجديد بهذا التراث الثقافي الغني؛ ليساهموا في الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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