أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"؛ أول مركز معتمد من جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى (Gem-A) بالشرق الأوسط، عن إطلاق النسخة السادسة من الشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة، وذلك وفقا لمنهج معتمد من جمعية (Gem-A)، ويهدف إلى تزويد المشاركين بفهم عميق وشامل للأحجار الكريمة واللؤلؤ والألماس الطبيعي، مما يمكنهم من تعزيز خبراتهم ومهاراتهم في مجال صناعة المجوهرات أو التأسيس لمسيرة مهنية ناجحة في هذا المجال.

ويعتبر هذا البرنامج ضروريّا لمن يرغبون في متابعة دبلوم علم الأحجار الكريمة ويتيح للمتدربين فرصة الحصول على عضوية جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى (Gem-A)، إلى جانب استخدام الألقاب المهنية مثل لقب FGA والذي يعني أن الشخص قد أكمل دبلوم علم الأحجار الكريمة بنجاح، ولقب DGA الذي يمنح للأفراد الذين يكملون برنامجًا متخصصًا في دراسة الألماس، وتعتبر هذه الألقاب رمزًا للتميز في هذا المجال.

ويمنح البرنامج المشاركين فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة في صناعة المجوهرات، مما يفتح لهم آفاق ريادة الأعمال والعمل في مجالات متنوعة تشمل تصميم المجوهرات، وتقييم الأحجار الكريمة، والعمل كفني مختبر، إلى جانب اكتساب الخبرة في شراء الأحجار الكريمة.

ويتميز البرنامج بمنحه شهادات معترف بها دوليًا من جمعية (Gem-A) التي تعتبر أعرق مزود عالمي لتعليم الأحجار الكريمة والمجوهرات في العالم، إذ يتم تنظيمه من قبل هيئة (Ofqual) في إنجلترا، الأمر الذي يضمن مصداقية الدورات، إضافة إلى ذلك يُعَدُّ البرنامج من بين البرامج الأعرق عالميًا بخبرة تمتد لأكثر من 110 سنوات.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المواضيع الأساسية، من بينها التعرف على خصائص الأحجار الكريمة، وكيفية العناية بالأحجار الكريمة واستخداماتها التجارية، إلى جانب فهم العوامل المؤثرة على قيمة وأسعار الأحجار الكريمة، والتعامل الاحترافي مع الأحجار الكريمة بمختلف أشكالها سواء كانت خامًا أو مصقولة أو مثبتة، بالإضافة إلى التعرف على المواد العضوية والمواد الاصطناعية والمقلدة المستخدمة في تجارة الأحجار، وطرق استخدام أدوات علم الأحجار الكريمة وإجراء الاختبارات بدقة، مع فهم مراحل إنتاج الأحجار الكريمة بدءًا من التعدين وحتى عملية البيع، واكتساب القدرة على التمييز بين الأحجار الطبيعية والمعالجة والاصطناعية.

وفي هذا السياق؛ أكدت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات"، الأهمية الكبيرة لبرنامج أساسيات علم الأحجار الكريمة لهذا البرنامج الذي ينظمه المعهد بصفته مركز تدريس معتمد من (Gem-A)، مشيرة إلى أنّ البرنامج يشكلُ نقطة انطلاق مثالية لكل من يتطلع إلى بناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال الأحجار الكريمة، فالبرنامج لا يقتصر فقط على تقديم المعرفة النظرية، بل يقدم تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة، تتضمن مواد دراسية متخصصة، مثل دفتر عمل ومجموعة أدوات ومجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة لدراسة التطبيقات العملية.

وأضافت السيدة جمشير "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة سواء في الشراء أو الاستثمار في مجال الأحجار الكريمة، الذي يشهد اليوم تزايدًا في أهمية التعليم والتوعية، لا سيما مع الانتشار الواسع للألماس المصنع واللؤلؤ المستزرع، إذ أنّ الاستثمار في التعليم في هذا المجال لا يسهم فقط في تجنب الأخطاء المالية المكلفة، بل يعزز أيضًا من فرص النجاح والابتكار في هذا القطاع الواعد."

وأوضحت أنّ دورة أساسيات علم الأحجار الكريمة مصممة بعناية لتلبية احتياجات جميع المهتمين، سواء كانوا يهدفون إلى تطوير مسيرتهم المهنية أو ببساطة التعرف على هذا المجال بشكل أفضل، وبمجرد إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على التعرف على مجموعة واسعة من الأحجار الكريمة واختبارها والتعامل معها بمهارة واحترافية.

وأكدت السيدة جمشير التزام معهد "دانات" بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة تسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، مع فتح آفاق جديدة للأفراد والمؤسسات لتحقيق النجاح والتميز في هذا القطاع الحيوي.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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