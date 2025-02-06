شارك معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" مؤخرًا في المنتدى الإقليمي الأول لمبادئ تمكين المرأة، الذي نظمه المكتب الإقليمي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في منطقة الخليج العربي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدى يومين؛ في مدينة الدار البيضاء، بالمغرب تحت شعار "تعزيز دور المرأة في الأعمال التجارية، والمساواة الجندرية في الذكور، والأعراف الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمختصين من مختلف القطاعات لمناقشة سبل تعزيز دور المرأة في بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وفي اليوم الثاني من المنتدى؛ شاركت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي للمعهد في جلسة حوارية حول "كسر الحواجز أمام النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)"، والتي ناقشت التحديات التي تواجه المرأة في هذه المجالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم كونها من بين المناطق التي تسجل أعلى معدلات لخريجات هذه التخصصات عالميًا.

وخلال مداخلتها سلطت السيدة جمشير الضوء على الدور الرائد الذي يلعبه معهد "دانات" في تمكين المرأة، من خلال تبني سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في مجالات (STEM)، لا سيما في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة، الذي يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والابتكار، وأشارت إلى أن المعهد يعمل على توفير بيئة داعمة للكوادر النسائية عبر إتاحة فرص تدريبية متقدمة وبرامج تأهيلية ترفع من كفاءتهن المهنية، إلى جانب فتح المجال أمامهن لتولي مناصب قيادية داخل المؤسسة.

وأكدت أن التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع العلوم والتكنولوجيا تتيح فرصة فريدة لتعزيز دور المرأة في هذه المجالات، خاصة في ظل غياب الإرث التقليدي لهيمنة الذكور، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام النساء للمساهمة بفعالية في الابتكار والقيادة.

كما بحثت السيدة جمشير خلال المنتدى سبل التعاون مع مختلف الجهات المشاركة لتعزيز ممارسات تمكين المرأة في قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، وأوضح حرص المعهد على الاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا وتطبيقها بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، التي تضع المرأة في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة؛ قالت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي للمعهد

"إن مشاركتنا في المنتدى الإقليمي الأول لمبادئ تمكين المرأة تعكس إيماننا العميق بالدور الفاعل الذي تلعبه المرأة في تنمية المجتمعات وازدهار القطاعات الاقتصادية، وذلك انطلاقًا من التزامنا بتعزيز بيئة عمل قائمة على المساواة والعدالة، حيث تحظى المرأة بفرص متكافئة للنجاح والتقدم، فقد أثبتت المرأة البحرينية كفاءتها في مختلف المجالات، ونحن نعمل على دعمها وتمكينها في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة الذي يحمل إرثًا تاريخيًا غنيًا لمملكتنا الغالية".

وأضافت "من خلال التزامه بالمبادئ السبعة لتمكين المرأة التي وضعتها الأمم المتحدة، يسعى معهد "دانات" إلى دمج استراتيجيات تضمن تحقيق بيئة عمل مستدامة تراعي المساواة بين الجنسين، وتعزز التنوع والشمول. كما يعمل المعهد على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية تستهدف تطوير المهارات النسائية في مجالات تحليل وتصنيف اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وهو ما يسهم في تأهيل المزيد من النساء للانضمام إلى هذا القطاع الحيوي".

وأكدت السيدة جمشير أنّ معهد "دانات" سيواصل جهوده لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة، ودعمها من خلال توفير بيئة محفزة على الابتكار والإبداع، بما يعكس ريادة البحرين في هذا المجال العريق.

هذا ويعد المنتدى الإقليمي الأول لمبادئ تمكين المرأة؛ منصة بارزة للحوار وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة، خاصة في ظل التوجهات العالمية لتعزيز التنوع والشمول في بيئات العمل المختلفة.

وجمع الموقعين على المبادئ من جميع أنحاء المنطقة لتبادل الخبرات والابتكار في الأعمال المراعية للنوع الاجتماعي، وتضمن جلسات حوارية وورش عمل شارك فيها متحدثون يمثلون الموارد البشرية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتسويق، والاتصالات والعلاقات العامة من الشركات الكبرى من مختلف الصناعات وممثلون من الصناعات الإبداعية لمختلف الوظائف.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

-انتهى-

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