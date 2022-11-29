يقع البرج المكون من 33 طابقاً على الواجهة البحرية وعلى بعد 4 كم فقط من استاد لوسيل الذي يستضيف كأس العالم 2022

يبعد البرج أيضاً 5 كم عن محطة ترام لوسيل و1 كم عن طريق لوسيل السريع

يتميز برج داماك سي فيوز بموقعه الحيوي وتصاميمه الداخلية الأنيقة والراقية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن قرب انتهاء أعمال برج داماك سي فيوز الواقع في مدينة لوسيل القطرية، التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022، حيث من المتوقع اكتمال البرج بالكامل بحلول شهر ديسمبر القادم.

بهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: "يسعدنا أن نكون على وشك الانتهاء من هذا المشروع، الذي يتميز بموقعه الحيوي على بعد 4 كيلو مترات فقط من استاد لوسيل، الذي يستضيف حالياً مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022".

يتألف البرج الفاخر من 33 طابقاً ويضم شقق مفروشة ومنازل تاون هاوس بإطلالات مباشرة على شاطئ مدينة لوسيل، التي تعد أحدث مدن قطر الواقعة على بعد 15 كيلومتراً شمال وسط مدينة الدوحة، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 250,000 شخص. كما يبعد البرج مسافة 5 كيلو مترات عن محطة ترام لوسيل وكيلومتر واحد فقط عن طريق لوسيل السريع.

ويشار إلى أن مدينة لوسيل تحتضن مجموعة من المراسي البحرية والمناطق السكنية والتجارية ومنتجعات الجزر ومراكز التسوق الفاخرة والمرافق الترفيهية، إلى جانب ملعبين للغولف ومنطقة ترفيهية. وستكون منطقة المارينا الواقعة في الطرف الجنوبي من مدينة لوسيل، بالقرب من منطقة ويست باي، الجزء الأكثر جاذبية في المدينة.

ولا يتميز برج داماك سي فيوز الفاخر بموقعه فقط، بل أيضاً بتصاميمه الداخلية الأنيقة والراقية، التي تجسد معايير الفخامة والرقي التي لطالما تميزت بها داماك. فضلاً عن كونه إضافة فريدة من نوعها إلى محفظة مشاريع داماك المتنامية في قطر، بجانب "برج داماك مارينا" الواقع أيضاً في لوسيل.

واختتم الطحاينة قائلاً: "يعكس اسم البرج سي فيوز المزايا التي يوفرها للسكان، حيث تتميز جميع الشقق بإطلالاتها على الواجهة البحرية للخليج العربي، وتمنح لهم فرصة الوصول المباشر إلى الشاطئ والاستمتاع بأفضل الاوقات".

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