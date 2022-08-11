بيفرلي هيلز درايف يوفر مجموعة من الفلل الفائقة الفخامة التي تضم أكثر من 6 غرف نوم في مجمع ترمب إستايتس الحصري، الذي يحاكي أنماط المعيشة الفاخرة في كاليفورنيا

تتميز الفلل الفائقة الفخامة بإطلالات خلابة وإمكانية الوصول المباشر إلى ملعب ترمب الدولي للغولف

المنازل تشتمل على حدائق خاصة وتراسات خارجية ومساحات واسعة تناسب مختلف الأنشطة العائلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية عن إطلاق مشروع "بيفرلي هيلز درايف" الذي يوفر مجموعة من الفلل الفائقة الفخامة التي تضم كل واحدةٍ منها أكثر من 6 غرف نوم داخل مجمع "ترمب إستايتس" الحصري في داماك هيلز.

وستكون هذه الفلل المكونة من 3 طوابق مصدر سعادة للباحثين عن أعلى معايير الفخامة، نظراً لما توفره للسكان من مساحات واسعة للعيش تتوزع ما بين غرف المعيشة وغرف تناول الطعام ومساحات أخرى منفصلة ومخصصة لإقامة المناسبات الرسمية والعائلية، فضلاً عن وجود حديقة غنّاء تحيط بالفيلا من كل جانب. كما توفر للسكان إمكانية الوصول المباشر إلى ملعب ترمب الدولي للغولف.

بهذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: "يمثل بيفرلي هيلز درايف أعلى مستويات الفخامة، كما أنه إضافة رائعة لمشروع داماك هيلز الرئيسي، حيث يوفر للعملاء فلل في غاية الفخامة بمساحات أكبر، وتجربة معيشية استثنائية تتوافق مع متطلباتهم".

سيتم تجهيز الفلل لتتناسب مع كافة معايير المعيشة الفاخرة، بما في ذلك منطقة منفصلة للتجهيزات مع مطبخ مفتوح ومصمم بطريقة عصرية وغرفة كبيرة للمرافقين وغرفة مستقلة للسائقين وجناح مظلل يستوعب أربعة مواقف للسيارات.

وتوفر كل فيلا من هذه الفلل غرفة نوم رئيسية بمساحة تبلغ 50 متراً مربعاً بإطلالة مباشرة على ملعب الغولف المذهل، يضاف إليها خمس غرف نوم داخلية موزعة بين الطوابق الثلاثة. صممت جميع غرف النوم بشكلٍ يلبي متطلبات السكان، حيث تضم كل واحدةٍ منها خزانة ملابس وحمام منفصل.

كما يوفر الطابق العلوي للسكان إمكانية استضافة الفعاليات والمناسبات الرئيسية، مع وجود غرفة ألعاب داخلية تضم شرفة رائعة توفر إطلالات ساحرة على ملعب الغولف.

وتحمل هذه الفلل روح الفخامة والرقي اللتان تميّزا "بيفرلي هيلز" في لوس أنجلوس لتجلبها إلى دبي، حيث توفر للمقيمين تصاميم داخلية عصرية، تزدان بالثريات الكريستالية والخشب المصقول والتشطيبات الذهبية. ومن جهة أخرى تمزج الهندسة المعمارية بين استخدام الحجر والإضاءة وستائر خاصة مستوحاة من بتلات الزهرة.

واضاف ماكلوغلين: "إن مجموعة الفلل الفائقة الفخامة التي تم الإعلان عنها تضيف إلى مجمع ترمب إستايتس بعداً إضافياً متميزاً إلى جانب العقارات الراقية الموجودة هناك، كما أن اسم بيفرلي هيلز يجسد الشعور بالرقي الذي توفره هذه الفلل، بفضل موقعها الذي يمنحها إطلالات مباشرة تماماً على ملعب الغولف ونادي ترمب الدولي للغولف الذي يتميز بتصميمه الفريد".

وبالتزامن مع إطلاق "بيفرلي هيلز درايف"، سيطلق مجمع "ترمب إستيتس" أيضاً مركزين ترفيهيين جديدين ليمنح المقيمين المزيد من الخيارات الترفيهية ووسائل الراحة. وتم تجهيز المركز الأول الذي يحمل اسم "أكتيف هاب" بمسبح خاص وحديقة للتمارين الرياضية وساحة لممارسة لعبة الأطباق الطائرة وملعب لكرة المضرب وملعب غولف صغير.

ويمكن للمقيمين أيضاً قضاء أوقات رائعة في مركز "سيرين هاب" لممارسة اليوغا في حديقة "زن"، أو الاستمتاع بالرسم في "آرت غاردن غاليري"، أو حتى أخذ قسط من الراحة والاسترخاء في ردهة "ريلاكسيشن" الخارجية.

واختتم ماكلوغلين حديثه بالقول: "تم تصميم جميع المرافق بأسلوب يضاهي الحياة في كاليفورنيا، لإضفاء المزيد من الرفاهية على حياة المقيمين خارج منازلهم".

يشار إلى أن داماك هيلز يعد أول مشروع رئيسي لشركة داماك، ويقع على طريق أم سقيم وشارع حصة، ويضم الآن مجتمعاً متنامياً يعج بالسكان، الذين يمكنهم الاستمتاع بمجموعة واسعة من المرافق والخيارات الترفيهية، بما في ذلك حديقة التزلج وبحيرات الصيد وإسطبلات الخيول والحديقة المخصصة للحيوانات الأليفة والمرافق الرياضية وحلبة للتزلج على الجليد، وغيرها الكثير.

وكانت داماك العقارية قد طبقت أعلى المعايير للارتقاء بمستويات المعيشة في المشروع، لإتاحة الفرصة أمام المقيمين للاختيار من بين مجموعة واسعة من المرافق الترفيهة، بما في ذلك ملعب ترمب الدولي للغولف و"ماليبو باي" الذي يعد أول مسبح شاطئي داخل مجتمع سكني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضم المشروع أيضاً مدرسة جبل علي ومجموعة مختارة من دور الحضانة ومتجري كارفور وسبينس وفندق راديسون، إضافة إلى مركز التسوق الخاص بالمجمع "فينتورا مول"، حيث توجد جميعها على مقربة من منازل السكان، لتوفير الراحة التامة لهم وتأمين احتياجاتهم اليومية داخل المجتمع بسهولة ويسر.

وإضافة إلى ذلك، توفر "لومز" ذراع إدارة المرافق التابعة لداماك العقارية، العشرات من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، ليتسنى للسكان الالتقاء بجيرانهم، وخلق أجواء اجتماعية تنشر السعادة بين جميع السكان.

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نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ شركة "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان والعراق والمالديف وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 39,400 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات ملعباً للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي و كافالي وجست كافالي وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

وإيماناً منها بأهمية العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية للشركات، تحرص مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ومؤسسها حسين سجواني، على دعم العديد من المبادرات الخيرية والأعمال الإنسانية. ففي شهر يونيو من هذا العام، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع "مؤسسة صندوق المعرفة" لدعم مشروع "مدارس دبي" بقيمة 20 مليون درهم، من خلال دفع الرسوم الدراسية السنوية للطلاب من مواطني إمارة دبي ابتداءً من العام الدراسي 2022-2023.

وتهدف الاتفاقية بشكلٍ رئيسي إلى تحقيق أهداف مشروع "مدارس دبي" القائمة على تقديم تجربة تعليمية حديثة وإعداد جيل جديد يواكب المتغيرات ويتماشى مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مؤسسة حسين سجواني- داماك الخيرية أيضاً مبادرة الصفحة البيضاء "جدد حياتك من داماك" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تهدف إلى مساعدة المتعسرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تتكفل المؤسسة بالتبرع بمبلغ مليوني درهم وسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على هؤلاء النزلاء. تستمر المبادرة على مدار أربعة أشهر، من شهر أبريل إلى يوليو 2022، وسيتم الإفراج عن النزلاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

كما تبرعت المؤسسة بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان عام 2022، بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

كما دعمت المؤسسة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير الدعم لمليون مبرمج عربي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة التحول الرقمي، من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب، حيث حققت المبادرة نجاحاً لافتاً مع تكريم الفائزين والمبدعين في شهر مايو 2022.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة داماك العقارية: www.damacproperties.com

للحصول على معلومات إضافية، يرجى التواصل مع قسم الاتصال المؤسسي، داماك العقارية:

الهاتف الثابت: 0097143732197

البريد الإلكتروني: corporatecommunications@damacgroup.com