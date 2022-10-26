· يجسد المجمع الجديد أسلوب الحياة المتوسطية بأبهى صورها

· المشروع المستوحى من مياه البحر الأبيض المتوسط يمنح السكان الشعور بالعطلة كل يوم

· المجمع الجديد سيوفر طيف واسع من وسائل الراحة الراقية بما في ذلك مركز للاسترخاء والتدليك خاص بالسيدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن إطلاق مُجمّع "ماربيّا" ضمن مشروع داماك لاجونز، أحد أبرز مشاريعها الرئيسية في دبي والمستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل هذا المجمع الجديد إضافة قيّمة إلى جانب المجمعات الأخرى التي يضمها والتي تشمل كل من: بورتوفينو وفينيسيا ومالطا ونيس وسانتوريني وكوستا برافا.

ويتفرد مجمع ماربيا بمجموعة من الميزات مثل البحيرات المائية الواسعة والشواطئ الرملية البيضاء، المصصمة بطريقة عصرية تعكس من خلالها روح المدينة المتوسطية المستوحاة منها، يضاف إليها مجموعة من المرافق الترفيهية التي تمنح المجمع مزيداً من الجمال والرقي.

بعيداً عن صخب المدينة، يوفر مجمع ماربيا للسكان الشعور بالعطلة كل يوم دون الحاجة إلى مغادرته، وذلك من خلال مجموعة من وسائل الترفيه والراحة التي يقدمها لهم، والتي تضمن لهم أسلوب معيشة فاخرة، يتجسد من خلال منازل التعاون هاوس العصرية التي يضمها.

وبهذه المناسبة قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: "تؤكد التصاميم الحضرية العصرية لمجمع ماربيا، مجدداً، على الفرادة التي يتمتع بها مشروع داماك لاجونز المستوحى من البيئة المتوسطية، حيث نهدف من خلاله إلى خلق بيئة نموذجية للعيش والاستمتاع بكافة المرافق التي يضمها هذا المشروع، لنمنح السكان الشعور بالعطلة كل يوم".

يستوحي هذا المشروع طابعه الهادئ من مدينة ماربيا، التي تعد لؤلؤة الساحل الإسباني والأندلسي والشهيرة بموسيقى الفلامنكو وتاريخها العريق، لاسيما ميناء بويرتو بانوس، حيث يأخذ المجمع سكانه برحلة في شوارعها الصغيرة الخلابة ومنازلها البيضاء وزهورها المتناثرة بجميع الأرجاء.

ويضم المجمع، الذي يشكل انعكاساً حقيقياً لنمط الهندسة المعمارية للمدينة القديمة في ماربيا والمدن الإسبانية الجنوبية المعاصرة، ساحة مركزية تحمل اسم ساحة "بلازا دي لوس نارانجوس" الشهيرة في ماربيا، والتي تحاكي سحر البحر الأبيض المتوسط وأشجار البرتقال العطرة وقاعة المدينة والعديد من المطاعم. إلى جانب احتوائه على 609 منزلًا ريفياً بمساحات متنوعة تضم 4 و5 غرف نوم، توفر للسكان أجواءً متوسطية حالمة يغلب عليها الطابع الريفي الهادئ وألوان الكتان الصيفي وجوز الهند والخشب الطبيعي وأشجار الزيتون.

كما يمنح المجمع السيدات مساحة للتواصل معاً عبر "مركز السيدات - كوستا ديل سول"، الذي يضم صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومنتجع صحي وصالون تجميل وصالة تأمل، وكل ذلك على بعد خطوات من الشاطئ. إلى جانب حديقة شجر الزيتون، التي ستجذب المتزوجين لقضاء أسعد اللحظات وأكثرها رومانسية، كل هذه التفاصيل الدقيقة حرصت داماك على الاعتناء فيها ضمن هذا المجمع.

الجدير بالذكر أن مجتمع داماك لاجونز هو ثالث المجتمعات السكنية الرئيسية لشركة داماك في دبي، حيث يمتد على مساحة 45 مليون قدم مربعة، وسيضم عند اكتماله أربع بوابات رئيسية، في حين تقع البوابة الرئيسية على شارع حصة. تقع المساكن بالقرب من طيف واسع من المرافق الترفيهية ووسائل الراحة. هذا ويحظى المجتمع بإقبال هائل من قبل العائلات، نظراً لما يوفره لهم من نمط معيشة راقٍ وخدمات متكاملة ومرافق متنوعة بما في ذلك منطقة للاسترخاء ومتاهة لمحبي استشكاف وحل الألغاز وجزيرة للتخييم، وجزيرة الواقع المعزز وحديقة الواقع الافتراضي ومركز مجتمعي وغيرها.

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