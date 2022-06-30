· داماك تاور ناين إلمز يشكل علامة فارقة للشركة كونه أول مشروعٍ لها في أوروبا

· يأتي تسليم المشروع في الوقت الذي تشهد فيه الشركة توسعاً في عدد من الأسواق العالمية

· سيتواجد فريق "تجربة العملاء" لدى داماك في موقع البرج للترحيب بالسكان الجديد أثناء استلامهم لمنازلهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية أنها بصدد تسليم مشروعها الفاخر في أوروبا "داماك تاور ناين إلمز"، الذي يتكون من برجين توأمين مؤلفين من 50 طابقًا ويقعان ضمن المنطقة الأولى الراقية في لندن، ويتميز المشروع بتصاميمه الداخلية الأنيقة التي تحمل لمسات دار الأزياء الشهيرة "فيرساتشي".

استعداداً لتسليم المشروع، يعمل فريق تجربة العملاء الخاص بداماك على ضمان تسليم المنازل بطريقة سلسلة ومريحة، بما يوفر أعلى معايير الراحة للسكان الجدد، حيث يتواجد فريق متخصص من قسم إدارة علاقات العملاء في برج داماك تاور ناين إلمز لاستقبال السكان الجدد عند وصولهم إلى المبنى وضمان تسهيل إجراءات التسليم، بدءاً من استلام إشعار التسليم، وصولاً إلى تسليم مفتاح المنزل بشكلٍ فعلي للعميل.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم داماك لعملائها، غير القادرين على التواجد الفعلي في موقع البرج، خدمة إجراء جولة افتراضية عن بُعد، حيث يأتي ذلك ضمن النهج الذي تتبعه الشركة في عملية التحول الرقمي الشامل وتوفير أفضل الخدمات لعملائها عبر المنصات الرقمية. بهذه المناسبة أيضاً، يتوجه فريق من قسم إدارة العملاء من دبي إلى لندن خصيصاً للترحيب بالعملاء الجدد والاحتفال معهم بهذه المناسبة السعيدة.

تعليقاً على ذلك، قال نايل ماكلوغلين نائب رئيس أول لدى داماك العقارية: "احتفالاً بتسيلم أول مشاريع الشركة في أوروبا، بعمل فريق متخصص من قسم إدارة العملاء على ضمان تسليم المنازل بشكلٍ سلسٍ ومريح، ومتابعة أدق التفاصيل للتأكد من أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، بما يوفر أقصى درجات الراحة للعملاء لاستلام منازلهم".

هذا ويُعد برج "ناين إلمز" أول مشروع لشركة داماك العقارية في أوروبا، وهو أول مشروع عقاري في أوروبا وتحديداً في المنطقة الأولى في لندن يحمل توقيع دار الأزياء "فيرساتشي". يقع البرج الفائق الفخامة على الضفة الجنوبية من العاصمة البريطانية لندن في منطقة ناين إلمز الراقية، ويتميز بطابعه المعماري الفريد، كما يوفر إطلالات بانورامية مذهلة على المدينة.

يضم البرج شقق بمساحات مختلفة بدءاً من شقق الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وصولاً على شقق بينتهاوس. كما يضم البرج مرافق مجتمعية تمتد على مساحة 8,010 قدم مربعة وتضم حدائق عامة وأربعة مستويات من المساحات المكتبية في البرج الجنوبي.

تضيف التصاميم الداخلية الأنيقة من فيرساتشي مزيداً من الفخامة على هذا المشروع، ويأتي هذا التعاون بين كل من المطور العقاري ودار الأزياء الشهيرة، بعد تعاونهما الناجح في أبراج داماك في كل من بيروت وجدة. بالإضافة إلى

فيرساتشي، تمتلك داماك سجلاً حافلاً من النجاحات إثر تعاونها مع عدد من العلامات الفاخرة الأخرى على غرار "كافالي" و"دي غريسوغونو" و"باراماونت" و"روتانا" و"راديسون" وعلامة "ترمب".

هذا وتمتاز مدينة لندن بعراقتها وموقعا الحيوي باعتبارها إحدى أبرز المراكز المالية في العالم، كما تشتهر المملكة المتحدة بنظامها التعليمي المتطور، وتضم بعضاً من أفضل المدارس والجامعات والكليات على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المدينة بتنوعها الثقافي المتعدد الجنسيات وإرثها العريق، كما تضم أربعة مطارات رئيسية وتحظى بموقع استراتيجي بين آسيا وأمريكا. دفعت هذه العوامل داماك للاستثمار في لندن وتوسيع علامتها التجارية هناك. وحرصاً منها على ترسيخ مكانتها في مختلف الأسواق العالمية وإضافة المزيد من المشاريع العقارية الفاخرة التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية، تبحث الشركة عن المزيد من الفرص الاستثمارية في لندن وغيرها من العواصم والمدن الأوروبية الرئيسية.

وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية (Savills)، فإن معدل أسعار المساكن الفاخرة التي تحمل توقيع العلامات التجارية مقارنةً مع تلك التي لا تحمل أي علامة تجارية، يزيد بنسبة 29% على أساس معدل غير مرجح.

وأضاف ماكلوغلين: "نحن سعداء للغاية لاكتمال وتسليم مشروعنا الأول في أوروبا. إن مشروع ناين إلمز هو مشروع مميز ويشكل علامة فارقة في مشاريع الشركة، نظراً لخصائصه الفريدة وموقعه الحيوي وطابعه المعماري المتميز الذي يحمل لمسات فيرساتشي".

واختتم قائلاً: "تواصل داماك نموها المتسارع وتعزز من تواجدها في مختلف الأسواق العالمية مع استغلال أبرز الفرص الاستثمارية للدخول في أسواق جديدة".

هذا وتواصل الشركة تحقيق المزيد من النجاحات، مستفيدةً في الوقت عينه من النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، والتوقعات المستقبلية الإيجابية التي تبشر بالمزيد من النجاحات والنمو، وهو ما يضع الشركة في موقفٍ قوي لاستكشاف المزيد من الفرص.

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نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ شركة "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان والعراق والمالديف وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 39,400 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات ملعباً للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي و كافالي وجست كافالي وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

وإيماناً منها بأهمية العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية للشركات، تحرص مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ومؤسسها حسين سجواني، على دعم العديد من المبادرات الخيرية والأعمال الإنسانية. ففي شهر يونيو من هذا العام، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع "مؤسسة صندوق المعرفة" لدعم مشروع "مدارس

دبي" بقيمة 20 مليون درهم، من خلال دفع الرسوم الدراسية السنوية للطلاب من مواطني إمارة دبي ابتداءً من العام الدراسي 2022-2023.

وتهدف الاتفاقية بشكلٍ رئيسي إلى تحقيق أهداف مشروع "مدارس دبي" القائمة على تقديم تجربة تعليمية حديثة وإعداد جيل جديد يواكب المتغيرات ويتماشى مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مؤسسة حسين سجواني- داماك الخيرية أيضاً مبادرة الصفحة البيضاء "جدد حياتك من داماك" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تهدف إلى مساعدة المتعسرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تتكفل المؤسسة بالتبرع بمبلغ مليوني درهم وسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على هؤلاء النزلاء. تستمر المبادرة على مدار أربعة أشهر، من شهر أبريل إلى يوليو 2022، وسيتم الإفراج عن النزلاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

كما تبرعت المؤسسة بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان عام 2022، بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

كما دعمت المؤسسة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير الدعم لمليون مبرمج عربي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة التحول الرقمي، من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب، حيث حققت المبادرة نجاحاً لافتاً مع تكريم الفائزين والمبدعين في شهر مايو 2022.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة داماك العقارية: www.damacproperties.com

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الهاتف الثابت: 0097143732197

البريد الإلكتروني: corporatecommunications@damacgroup.com