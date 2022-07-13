· الشركة تخطو أولى خطوات إنجاز المشروع مع بدء أعمال الأساسات

· تم إطلاق "كافالي تاور" في سبتمبر 2021 وحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين

· تم تصميم البرج من قبل المهندس المعماري الشهير شون كيلا الحائز على الكثير من الجوائز العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن إطلاق أعمال الأساسات في مشروع "كافالي تاور" البرج الفائق الفخامة المكون من 70 طابقاً، والذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي. وسيوفر البرج، الواقع في منطقة دبي مارينا "مرسى دبي" والذي يحمل توقيع علامة كافالي، للقاطنين فيه إطلالات خلابة على نخلة جميرا، إضافة إلى التصاميم الداخلية الأنيقة التي سيتم تنفيذها من قبل دار الأزياء الإيطالية كافالي.

تعليقاً على ذلك، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: "إن بدء أعمال الأساسات لهذا المشروع الرائد يعد إنجازاً جديداً لشركة داماك، وخطوة أولى من خطوات إنجاز هذه المشروع، حيث تمهد لبدء أعمال البنية الفوقية في وقتٍ لاحق".

وأضاف: "لقد حظي المشروع باهتمام كبير من قبل المستثمرين العقاريين، وهو ما تجسد في بيع جميع الوحدات العقارية تقريباً. إن التقدم الواضح في أعمال البناء يعزز من ثقة عملائنا بنا، ويمنحهم الشغف لرؤية المشروع وهو مكتمل. نحن على ثقة بأنه سيصبح أحد أهم المشاريع المبتكرة التي ستزين أفق دبي عند اكتماله".

وتمت مؤخراً ترسية العقد على شركة الوطنية لأعمال الأساسات وتصريف المياه (ذ.م.م.)، لتنفيذ أعمال الأساسات. وستستخدم الشركة لهذا الغرض ما مجموعه 213 ركيزة، وما يقرب من 1,400 طن من الفولاذ، و 10,000 متر

مكعب من الخرسانة في عملية إرساء الدعائم التي تشتمل على حفر الأرض لإرساء القواعد، وبما يتناسب مع حمولة المبنى، والتأسيس لطبقات قوية عميقة تحتها.

هذا وتم إطلاق كافالي تاور في سبتمبر 2021، واستحوذ حينها على اهتمام كبير ضمن أوساط المهتمين من المشترين والمستثمرين. وصُمم المشروع من قبل المهندس المعماري الشهير شون كيلا الحائز على الكثير من الجوائز العالمية، والذي سبق له أيضاً تصميم متحف المستقبل في دبي، المشروع الفريد والمذهل الذي يعكس الرؤية المستقبلية لإمارة دبي. هذا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الرئيسية للبرج في غضون أربع سنوات.

تبلغ قيمة تطوير المشروع نحو 545 مليون دولار أمريكي، ويضم البرج 485 وحدة سكنية موزّعة على ثلاثة أقسام. وتُراعي الطوابق الأولى أرقى لمسات الفخامة، بينما تبرز المفاهيم رفيعة المستوى في القسم الأوسط من البرج، وتزخر الطوابق العلوية بمزايا وتشطيبات فائقة الفخامة والروعة.

وتوفر كل وحدة سكنية في الأقسام الثلاثة إطلالات خلابة على الواجهة البحرية. وسيُتاح للقاطنين في الطوابق الأولى والمتوسطة إمكانية الوصول إلى حوض السباحة والحدائق العصرية في أعلى البرج، بينما ستتضمّن الشقق العلوية فائقة الفخامة حوض سباحة متماهٍ مع الأفق وردهةً سيجار فاخرة وجناحاً خاصاً يتيح للقاطنين تنظيم مختلف المناسبات تحت إشراف الطهاة المفضلين لديهم.

كما ستضم كل وحدة سكنية من فئة الفخامة الفائقة إما حوض سباحة أو غرفة جاكوزي خاصة بها، وستحظى جميع الوحدات السكنية بوجود شرفات خارجية وأسقف عالية تتيح الاستمتاع بمشاهدة المناظر المذهلة على الواجهة البحرية، ويشمل ذلك الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو شقق الدوبلكس المكونة من خمس غرف نوم..

وتتمثل أبرز المزايا الفريدة للبرج في وجود ردهة استقبال رئيسية مكوّنة من أربعة طوابق من تصميم وإبداع علامة كافالي، تتميز بأناقتها الاستثنائية ووجود فُسحة سماوية. وتشتمل التشطيبات الداخلية للشقق على الرخام الفاخر والأرضيات الخشبية، ما يُضفي شعوراً من الفخامة الفائقة على المكان. بينما تتيح نافورة المياه المُنحدرة وغيرها من النوافير الأخرى، للمقيمين والزوار الإحساس بصوت هطول الأمطار الذي يبعث على السكينة والاسترخاء، ويضفي على المكان أجواءً مريحة.

بالإضافة إلى ذلك، يضم كافالي تاور حوض سباحة شاطئي مُصمم وفق طراز ماليبو باي الفريد وسط الحدائق، ما يتيح للقاطنين فيه الاستمتاع بتجربة الذهاب إلى الشاطئ قرب منازلهم، بما في ذلك الرمال الاصطناعية. ويحيط بحوض السباحة، الذي تبلغ مساحته 900 متر مربع، مطاعم راقية ومناطق خضراء وارفة، تمنح القاطنين والزوار شعوراً بأنهم وسط واحةٍ غنّاء.

كما يحتوي البرج على ستة مصاعد بانورامية سريعة تنزلق عبر مسارات مبتكرة، ما يمنح السكان فرصة مشاهدة أروع الإطلالات على الواجهة البحرية.

على مستوى الخدمات، يقدم كافالي تاور لقاطنيه طيف واسع من الخدمات والخيارات المميزة، بما فيها خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة، وخدمة التدبير المنزلي، فضلاً عن خدمة مُجالسة الأطفال والتدريب الشخصي وخدمة غسيل الملابس وخدمة الشيف داخل الغرف وتصميم الشقق والبستنة داخل الغرف والتخطيط للمناسبات والفعاليات وخدمة التمريض.

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نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ شركة "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان والعراق والمالديف وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 39,400 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات ملعباً للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي و كافالي وجست كافالي وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

وإيماناً منها بأهمية العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية للشركات، تحرص مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ومؤسسها حسين سجواني، على دعم العديد من المبادرات الخيرية والأعمال الإنسانية. ففي شهر يونيو من هذا العام، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع "مؤسسة صندوق المعرفة" لدعم مشروع "مدارس دبي" بقيمة 20 مليون درهم، من خلال دفع الرسوم الدراسية السنوية للطلاب من مواطني إمارة دبي ابتداءً من العام الدراسي 2022-2023.

وتهدف الاتفاقية بشكلٍ رئيسي إلى تحقيق أهداف مشروع "مدارس دبي" القائمة على تقديم تجربة تعليمية حديثة وإعداد جيل جديد يواكب المتغيرات ويتماشى مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مؤسسة حسين سجواني- داماك الخيرية أيضاً مبادرة الصفحة البيضاء "جدد حياتك من داماك" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تهدف إلى مساعدة المتعسرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تتكفل المؤسسة بالتبرع بمبلغ مليوني درهم وسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على هؤلاء النزلاء. تستمر المبادرة على مدار أربعة أشهر، من شهر أبريل إلى يوليو 2022، وسيتم الإفراج عن النزلاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

كما تبرعت المؤسسة بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان عام 2022، بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

كما دعمت المؤسسة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير الدعم لمليون مبرمج عربي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة التحول الرقمي، من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب، حيث حققت المبادرة نجاحاً لافتاً مع تكريم الفائزين والمبدعين في شهر مايو 2022.

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الهاتف الثابت: 0097143732197

البريد الإلكتروني: corporatecommunications@damacgroup.com