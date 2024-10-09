القاهرة: تعتزم شركة دال للتطوير العقاري إطلاق أحدث مشروعاتها في منطقة غرب القاهرة، وهو مشروع THRU، الذي يمتد على مساحة 23,500 متر بواجهة 450 متر على وصلة دهشور مباشرة، مما يجعله أحد الوجهات الأساسية في منطقة غرب القاهرة.

يتكون مشروع THRU من 5 مباني مصممة بطراز فريد بواسطة المعماري المتميز رائف فهمي، مقسمة إلى مجموعة متنوعة من المساحات التجارية والإدارية، بالإضافة إلى العيادات الطبية، مما يعزز من قيمة المشروع كمركز حيوي متكامل يلبي احتياجات المجتمع.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركة دال للتطوير العقاري: "يمثل مشروع THRU خطوة مهمة تتماشى مع جهود الحكومة لتوسيع قطاع العقارات في مصر بإجمالي مبيعات مستهدف أن يصل إلى 5 مليار جنيه. حيث يسهم في توفير مساحات تجارية وإدارية جديدة تعزز التنمية المستدامة، وتعكس رؤية الدولة لدعم استثمارات القطاع الخاص وإشراكه بمشروعات التنمية العمرانية بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه"

كما أضاف "النجار": "نسعى في شركة دال دائمًا إلى التوسع في المشاريع العقارية بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التعمير وزيادة المساحات العمرانية في مصر من 7% إلى 14%. كما يتماشى هذا التوجه مع احتياجات السوق المتنوعة، حيث يعتبر القطاع العقاري أصلاً استثمارياً يعتمد عليه الكثير من المصريين للحفاظ على قيمة استثماراتهم عبر اقتناء الوحدات العقارية وإعادة استثمارها."

وعن اختيار الشركة لموقع المشروع، صرح الأستاذ محمود المداح، الرئيس التنفيذي لشركة دال للتطوير العقاري: "قمنا باختيار هذا الموقع الاستراتيجي بعد دراسة متأنية لكونه حلقة الوصل والبوابة بين منطقة الشيخ زايد الحالية ومدينة الشيخ زايد الجديدة، مما يضمن وصولًا سهلاً للمستفيدين ويسهم في تعزيز الحركة التجارية. كما حرصنا على أن يكون للمشروع طابعًا عصريًا، يجمع بين التصميم الحديث والوظيفية، مع الاستغلال الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، موفرًا تجربة فريدة للزوار."

كما صرح الأستاذ هاشم القاضي، المدير العام التنفيذي لشركة دال للتطوير العقاري: "حرصنا على أن يكون مشروع THRU مشروعًا متعدد الاستخدامات، يجمع بين الجوانب التجارية والإدارية والطبية، مع توفير تجربة تنزه وتسوق غير مسبوقة بفضل ما يضمه من مطاعم ومحلات تجارية وخدمات تلبي جميع الاحتياجات. كما يوفر المشروع مساحات إدارية متنوعة تلبي احتياجات الشركات الكبرى والشركات الناشئة."

ويُعتبر هذا المشروع الثاني لشركة دال للتطوير العقاري، وهي شركة شقيقة لشركة "دالتكس"، بعد نجاح مشروعها الأول، FIVE FIFTY FIVE، الذي تخطت مبيعاته 70% منذ إطلاقه في شهر مارس الماضي. وقد بدأت الشركة في عمليات الإنشاءات من خلال إسناد مهمة الإشراف على التنفيذ إلى الاستشاري المرموق محرم باخوم من شركة ACE Consulting Engineers، لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة الإنشائية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد. وقد تم الانتهاء من كافة أعمال الحفر وتمهيد التربة، ويجري حاليًا الانتهاء من مرحلة الخوازيق الساندة تمهيدًا لبدء أعمال الهيكل الخرساني قبل نهاية العام الجاري.

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