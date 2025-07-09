تتيح لمجتمع الأعمال في "دافز" ومحيطها الوصول إلى رعاية صحية متقدمة بسهولة ويُسر

آمنة لوتاه: إضافة جديدة تُسهم في تعزيز مستوى الخدمات النوعية في المنطقة الحرة

مهيمن عبد الغني: المبادرة تجسيد لالتزامنا بتوفير رعاية عالية الجودة وسهلة الوصول

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، بالتعاون مع "فقيه هيلث"، عن افتتاح عيادة "فقيه سمارت كلينيك"، التي تُعد أول عيادة ذكية لـ"فقيه هيلث" على مستوى إمارة دبي، وذلك ضمن مجتمع "دافز" الذي يضم أكثر من 21 ألف موظف ومايزيد على 3100 شركة، مما يؤكد على مكانتها كإحدى أبرز مراكز الأعمال في دبي.

وقد جرى الافتتاح بحضور كل من السيدة آمنة لوتاه، مدير عام "دافز"، والدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فقيه هيلث" والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، في خطوة تعكس التزام "دافز" المستمر بتعزيز جودة الحياة ودعم بيئة الأعمال المتكاملة.

وتتميّز "عيادة فقيه الذكية" بموقع استراتيجي في قلب "دافز"، ما يُسهّل على موظفي المنطقة الحرة ومحيطها الوصول إلى رعاية صحية متقدمة بكل يُسر وسلاسة. وتُقدّم العيادة نموذجاً مبتكراً في الرعاية، اعتمادا على أحدث تقنيات التشخيص والرعاية الذكية من خلال الربط الرقمي المباشر مع شبكة الاستشاريين في مستشفى فقيه الجامعي، مما يُغني المرضى عن الحاجة لزيارة المستشفى في العديد من الحالات.

وفي هذا الإطار، قالتآمنة لوتاه: "يُمثل افتتاح أول عيادة ذكية في دافز، بالتعاون مع فقيه هيلث، إضافة نوعية لقائمة الخدمات المتنوعة تماشياً مع التزامنا بتوفير بيئة أعمال متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتُسهم في استقطاب الاستثمارات، وتعزز إنتاجية الموظفين عبر خدمات نوعية متقدمة، حيث تُوفّر العيادة تجربة رعاية متخصصة تُركّز على المريض وتُمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الصحية الذكية".

من جانبه، قال الدكتور مهيمن عبد الغني:"تمثل هذه العيادة إنجازاً محورياً في رحلتنا لتقديم رعاية صحية تركز على المريض، مدعومة بحلول رقمية متقدمة تُعزز التكامل بين العيادات والمستشفى. وهي خطوة تؤكد التزامنا بتوفير خدمات صحية عالية الجودة، يسهل الوصول إليها داخل مجتمعات العمل".

ويأتي افتتاح "عيادة فقيه الذكية" امتداداً لمسار التعاون القائم بين "دييز" و"فقيه هيلث"، والذي يهدف إلى تطوير منظومة صحية ذكية ومتكاملة تواكب تطلعات مجتمع الأعمال في دبي، وتدعم التوجهات الحكومية نحو رقمنة الخدمات وتعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية في المناطق الاقتصادية الحيوية.

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