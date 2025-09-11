

لندن، المملكة المتحدة / الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة دار غلوبال بي إل سي، المطور العقاري الدولي الفاخر ذو الجذور السعودية والمدرج في بورصة لندن للأوراق المالية، عن إتمام انتقال أسهمها العادية من فئة الأسهم الانتقالية إلى فئة أسهم الشركات التجارية المدرجة في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وذلك اعتبارًا من 8 سبتمبر.

ويُعد هذا الإنجاز محطة تاريخية، إذ أصبحت "دار غلوبال" أول شركة سعودية، وأول شركة من منطقة الشرق الأوسط، تكمل هذا النوع من الانتقال في السوق الرئيسية لبورصة لندن.

ولا يمثل هذا التطور مجرد خطوة تقنية؛ بل يجسد نضوج مسيرة "دار غلوبال" التي انطلقت من المملكة لتصبح اليوم شركة عالمية رائدة مدرجة، تحمل طموحات المملكة إلى الأسواق الدولية. كما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تؤكد قدرة المملكة على تمكين شركات وطنية تعمل وفق أعلى المعايير الدولية وتساهم في الاقتصاد العالمي.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "انطلقت دار غلوبال من المملكة العربية السعودية ونمت لتصبح شركة تمثل المملكة على الساحة العالمية. هذا الانتقال يشكل محطة فارقة، ليس لشركتنا فحسب، بل للشركات السعودية التي تثبت قدرتها على النجاح دوليًا، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030. نحن اليوم دليل حي على أن الطموح السعودي قادر على ترسيخ معايير جديدة في الأسواق العالمية."

كما أكدت "دار غلوبال" أن شركة روتشيلد وشركاه تولت دور الراعي والمستشار المالي الحصري لهذه العملية، مسخرة خبرتها العالمية لدعم هذا الإنجاز التاريخي.

ومن خلال هذه الخطوة، تواصل "دار غلوبال" رسالتها في نقل الابتكار والطموح والتميز السعودي إلى

الأسواق العالمية، بما يعزز هويتها الوطنية وامتدادها الدولي.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال، وتعزيز الثقة، وتقديم الخبرات، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء بالجاذبية العالمية لكل وجهة.

تتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

