بيناهافيس، إسبانيا: أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن تعيين شركة "إي إن إي للإنشاءات المحدودة" مقاولاً لتنفيذ الأعمال الرئيسية في مشروعها السكني المتميز "تييرا فيفا" الواقع في تلال بيناهافيس على ساحل كوستا ديل سول في إسبانيا.

ويمثل هذا التعيين بدء الأعمال الإنشائية بالكامل لأحد أكثر مجمعات الفلل تميزاً في جنوب أوروبا، بتصميم معماري مستوحى من سيارات "أوتوموبيلي لامبورجيني" الشهيرة.

ويعد مشروع "تييرا فيفا" ملاذاً خاصاً مُسوّراً يضم مجموعة محدودة من الفلل الفاخرة، تقع كل منها على ارتفاع فريد يُتيح إطلالات بانورامية خلابة على البحر الأبيض المتوسط. يقع المشروع على بُعد دقائق فقط من ماربيا، ويجمع بين التصميم المعماري الجريء وأسلوب الحياة الراقي، ليجسد الدقة والأداء والقوة التي لطالما اقترنت باسم "لامبورغيني".

تم تصميم كل فيلا، التي تتكون من 4 إلى 6 غرف نوم وتمتد على مساحة تصل إلى 1450 متراً مربعاً، بعناية فائقة لتقديم تجربة داخلية وخارجية سلسة، وتضم مسابح خاصة وساونا ومصاعد سيارات وتراسات واسعة.

وتم اختيار شركة "إي إن إي للإنشاءات المحدودة" لتنفيذ المشروع لتميزها التقني وسمعتها الطيبة في تنفيذ مشاريع سكنية راقية في جميع أنحاء إسبانيا. ويعزز اختيارها التزام "دار جلوبال" بالجودة والدقة مع انتقال مشروع "تييرا فيفا" إلى مرحلة البناء الرئيسية.

من المتوقع الانتهاء من مشروع "تييرا فيفا" في ديسمبر 2027، ويعد أول مشروع سكني لشركة "دار جلوبال" في أوروبا واستمراراً لاستراتيجية الشركة الرامية لتطوير عقارات عالمية المستوى في وجهات مميزة.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"دولتشي آند غابانا"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال، وتعزيز الثقة، وتقديم الخبرات، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء بالجاذبية العالمية لكل وجهة.

تتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

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