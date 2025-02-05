دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن تعاونها مع "أليكس بارتنرز"، شركة الاستشارات الدولية الرائدة، لوضع خارطة طريق شاملة لأهدافها الطموحة للتوسع العالمي. يأتي ذلك في أعقاب عام مهم لـ "دار جلوبال" شهدت فيه الكشف عن عشرة مشاريع عقارية فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 1.9 مليار دولار في أسواق دولية رئيسية. وبالبناء على هذا النجاح، تدخل الشركة مرحلة جديدة من النمو السريع، بخطط جريئة للتوسع في الأسواق الدولية الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليونان، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وستستهدف "دار جلوبال" المواقع بشكل استراتيجي وتصمم روائع معمارية، فضلاً عن مواصلة تقديم تجارب معيشية لا مثيل لها تمتزج بسلاسة مع الثقافة والمناظر الطبيعية المحلية. وسواء كانت فيلا على شاطئ البحر في اليونان، أو واحة صحراوية في الإمارات، أو شقة أنيقة في مدينة لندن، فإن مشاريع الشركة ستتميز بجودتها الاستثنائية وتصميمها المبتكر والتزامها بالاستدامة، بما يرسي معايير جديدة للمعيشة الفاخرة في كل سوق.

وخلال عملها مع "أليكس بارتنرز"، سوف تركز "دار جلوبال" على إجراء تقييم شامل وإعادة تصميم نموذجها التشغيلي العالمي لتحقيق هذا المسار السريع للنمو. ولا يشمل هذا فقط المقارنة مع شركات التطوير العقاري العالمية الرائدة، وتحديد نموذج تشغيلي مثالي مستهدف، وتطوير خارطة طريق مفصلة للتنفيذ؛ بل يشمل أيضاً تقييم الخيارات الاستراتيجية لهيكلة العمليات العالمية، وإنشاء إطار للتواصل بين مقر الشركة الرئيسي والمكاتب الدولية، وتصميم هيكل مؤسسي مناسب للغرض. وعلاوة على ذلك، سوف تشرف الشركتان أيضاً على تطوير أدوار وظيفية مفصلة، وخطط الموارد، والتوصيف الوظيفي، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ويدعم كل ذلك استراتيجية قوية لإدارة التغيير مصممة لإدارة النمو السريع بشكل فعال.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تلتزم ’دار جلوبال‘ بتطوير عقارات استثنائية وعالية الجودة في الوجهات الأكثر طلباً في العالم. ويشكل تعاوننا مع ’أليكس بارتنرز‘ خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤيتنا العالمية الطموحة وتسريع مسار نمونا. وستوفر لنا خبرتها في بناء نماذج تشغيلية مستدامة وقابلة للتطوير الإطار الاستراتيجي والدقة التشغيلية اللازمين للتعامل مع التعقيدات التي تنشأ عن التوسع الدولي، وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في سوق مساكن العطلات الفاخرة".

من جانبه، قال سامر دادا، الشريك والمدير التنفيذي في "أليكس بارتنرز": "نحن سعداء بالعمل مع ’دار جلوبال‘ في هذه المرحلة من مسيرتها التحويلية. ويمثل هذا التعاون بين الجانبين أمراً طبيعياً، فخبرتنا في مساعدة الشركات على التعامل مع التعقيدات التي تنشأ عن النمو الدولي تكمل رؤية ’دار جلوبال‘ للتوسع العالمي عبر سوق مساكن العطلات".

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس "دار جلوبال" في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، في تسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار.

وفي المستقبل القريب، تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ومراكش ولندن. وتم إدراج "دار جلوبال" في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

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