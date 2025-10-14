رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – كشفت دار بيرجمان للتصميم، الشركة التي يقع مقرّها الرئيسي في لندن والحائزة على جوائز عالمية، عن رؤيتها التصميمية المتكاملة لمشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الذي تطوره شركة «إيليفيت» بالتعاون مع شركة «إنيسمور»، الاسم العالمي البارز في قطاع الضيافة. وقد تم الإعلان عن المشروع في الربع الماضي من هذا العام، وها هو اليوم يقترب من مرحلة الانطلاق، مع الكشف المنتظَر عن التصاميم الداخلية التي طال ترقّبها. وتشتهر دار بيرجمان بابتكار تصاميم حصرية للفلل الخاصة ومنازل الشاطئ، وتمثّل هذه الخطوة أول حضور للدار في مشاريع المساكن ذات العلامة التجارية في المنطقة، بما يرسّخ معيارًا جديدًا للفخامة في عالم السكن والضيافة الراقية.

قال زيشان شاه، مؤسس شركة «إيليفيت»:"لطالما كانت رؤيتنا في «إيليفيت» أن نبتكر مشاريع لا تقتصر على كونها عناوين سكنية، بل تتحوّل إلى وجهات متكاملة. ومن خلال شراكتنا مع «إنيسمور» و«دار بيرجمان للتصميم» في مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، نُقدّم تجربة فريدة تمزج بين روعة التصميم، وأناقة أسلوب الحياة المُختار بعناية، ومستوى ضيافة عالمي الطراز، على نحو غير مسبوق في المنطقة."

في جزيرة المرجان، حيث تلتقي مياه الخليج العربي بموقع الوجهة الترفيهية الكبرى المرتقبة في رأس الخيمة، يتألّق مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» كأيقونة في عالم التصميم المعماري المعاصر. فهو ليس مجرد عنوان سكني، بل تجربة معيشية منتقاة بعناية، تجمع بين الطابع الثقافي والفني، والطابع الاجتماعي النابض بالحيوية، حيث صُمّمت تفاصيله لتكون مصدرًا للإلهام، وفضاءً للتواصل، وتجسيدًا لفخامة تدوم.

قالت ماري سوليمان، المؤسِّسة والمديرة الإبداعية لدى «دار بيرجمان للتصميم»:"في مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، سعينا إلى ابتكار مساحة يروي كل ركن فيها حكاية، ومكان يشعر فيه السكان بدفء الانتماء، ويعيشون في الوقت ذاته متعة الاكتشاف. لقد صمّمناه كلوحة حيّة، تستوحي روحها من البحر، وتعكس تطلعات ساكنيها وأسلوب حياتهم."

استلهامًا من حركة البحر وروح التجدّد التي يشهدها مشهد الفخامة في رأس الخيمة، ابتكرت دار بيرجمان للتصميم مزيجًا بصريًا استثنائيًا يجمع بين التكوينات النحتية، والخامات الطبيعية، والتدرجات اللونية المشرقة، حيث تعبّر التفاصيل عن توازن دقيق بين جرأة الفن المعاصر ودفء الراحة الكلاسيكية، لتولد منها مساحات تنطق بالإحساس، وتخطف البصر بفرادة حضورها.

سيضم المشروع أكثر من 60 ألف قدم مربّع من المرافق المخصّصة للسكان، صُمّمت لترسيخ مكانة «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» كرمز لنمط الحياة التفاعلي والغني بالتجارب في الإمارة. أما الردهة الرئيسية، فلن تقتصر على كونها نقطة استقبال، بل ستتحوّل إلى معرض فني مميز، يحتضن معارض متجدّدة لفنانين مرموقين من حول العالم والمنطقة، إلى جانب أعمال فنية رقمية.

وفي موقع يعلو فوق سطح البحر على ارتفاع شاهق، يقدّم "سكاي لاونج" إطلالات بانورامية خلّابة، وتجربة مبتكرة في عالم إعداد المشروبات، ضمن مساحات داخلية صُمّمت بعناية لتوفّر أجواء مثالية للقاءات الخاصة والاحتفالات الكبيرة على حد سواء.

سيحظى السكان أيضًا بمساحة تتجاوز 17 ألف قدم مربّع مخصّصة للصحة والرفاه، تجمع بين المرافق الداخلية والخارجية، وتضم مناطق تدريب بمعايير احترافية، واستوديو لليوغا والبيلاتس، وغرفًا للعلاج، وملعب بادِل في الهواء الطلق، وجناحًا للتعافي يضم ساونا وحوض حمّام ثلجي، في تجربة تُدمج العناية بالصحة ضمن تفاصيل الحياة اليومية.

يصل حوض السباحة الشهير من علامة "موندريان" إلى جزيرة المرجان، من خلال "إنفينيتي سكاي بوول" المخصص للكبار، والمقام على ارتفاع يزيد عن 200 قدم فوق مستوى سطح البحر. ومع لمسات تصميمه الأنيقة وإطلالته المفتوحة على مياه الخليج، يُضفي الحوض بُعدًا جديدًا على المشهد العمراني للبناء، ويحوّل كل لحظة غروب إلى تجربة آسرة.

وتُشكّل الواجهة البحرية وجهة متكاملة لأسلوب الحياة، حيث تحتضن مسابح تزدان بالأعمال الفنية، واستراحات مظلّلة خاصة مطلّة على المياه، وتجارب فنية تفاعلية، إلى جانب مطعم فاخر مطلّ على البحر، حاصل على جوائز، سيتم الكشف عنه قريبًا. وقد صُمّم كل تفصيل في هذه المساحة ليحوّل لحظات الاستجمام على الشاطئ إلى سلسلة من الذكريات التي لا تُنسى.

يوفّر مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» مجموعة متنوّعة من الوحدات السكنية، تتربّع البنتهاوس على رأسها، بجدران زجاجية بانورامية، وتفاصيل رخامية عالية الجودة، وتراسات خاصة، وحمّامات فاخرة بتصميم مستوحى من أجواء المنتجعات. أما الشقق، فتتميّز بتصاميم ذكية، وإطلالات بحرية مفتوحة، وتدرّجات لونية تمزج بين الطابع البحري والأسلوب العصري، مع إضاءة بتصاميم فنية تضفي على كلّ وحدة طابعًا جماليًا فريدًا.

تم تطوير «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» ليستقطب المستثمرين أصحاب الذوق الرفيع، والباحثين عن تجارب سكنية فريدة من مختلف أنحاء العالم؛ إذ يجمع بين فنون الضيافة، والإبداع الفني، وخصوصية السكن. ولا يُعد المشروع مجرد بناء سكني، بل إنه سيُشكّل معلمًا ثقافيًا بارزًا في إمارة رأس الخيمة، كما أنه يندرج ضمن محفظة «فنادق ومساكن موندريان»، التابعة لشركة «إنيسمور» المتخصّصة في الضيافة ذات الطابع الإبداعي، وهي شركة عالمية تضم مجموعة من العلامات التجارية التي أنشأها مؤسسون وروّاد أعمال، تتمحور في جوهرها حول الثقافة والمجتمع. وبفضل رؤية «إيليفيت»، وخبرة «إنيسمور» الواسعة في قطاع الضيافة، وبراعة «دار بيرجمان للتصميم»، يتهيّأ المشروع ليكون مساحة ثقافية، ومركزًا اجتماعيًا، ووجهة رفيعة لفنون التصميم، في موقع مميز يطل على الخليج العربي.

