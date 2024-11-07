الحدث يشمل الفنون المعاصرة والحديثة، بما فيها تحف إسلامية ومجوهرات وساعات وسيارات وتذكارات رياضية وحقائب والمزيد

إقامة المزاد الافتتاحي والمعرض العام خلال شهر فبراير 2025 في الدرعيّة التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو

أعلنت دار "سوذبيز" اليوم عن مخطط إقامة مزادها الافتتاحي في المملكة العربية السعودية وفي الدرعية تحديداً، وهو حدث غير مسبوق وسوف يمثل أول مزاد تجاري عالمي على الإطلاق في تاريخ المملكة. المزاد الذي يحمل عنوان "الأصول" سيقام في 8 فبراير 2025 ويقدّم مجموعة من معروضات "سوذبيز" العالمية لهواة جمع المقتنيات الفريدة والنادرة . وسوف يضم المزاد الرسمي المكون من جزأين، أعمال فنية راقية لفنانين سعوديين محليين إلى جانب أسماء رائدة في تاريخ الفن الدولي، ومعروضات فاخرة، بما فيها مجوهرات وساعات وسيارات وتذكارات رياضية وحقائب . ستعرض محتويات المزاد في معرض عام ومجاني بين 1 - 8 فبراير قبل بيعها في المزاد ما سيشكّل احتفالاً لمدة أسبوع بالفن والفخامة والثقافة.

تشارلز ف. ستيوارت، الرئيس التنفيذي لدار سوذبيز، علق قائلاً "قطاع الثقافة في المملكة العربية السعودية يشهد اليوم نشاطاً كبيراً كانت سوذبيز تزور المملكة منذ سنوات عدة، وقد تابعنا ازدهار المشهد الثقافي باهتمام كبير. ومن خلال الالتزام بتأسيس حضور فعلي هنا في الرياض، ندعم إثراء المشهد الفني في المملكة، ما من شأنه تمكين الشريحة السكانية الكبيرة من الشباب في السعودية. فهذا الحضور سيشكّل محطة مهمّة في تاريخ علاقتنا بالمملكة، ونتطلع إلى إقامة مزادنا الافتتاحي للاحتفال بهذه المناسبة، وفي موقع تاريخي له أهمية ثقافية هائلة."



وسوف تستضيف المزاد والمعرض منطقة الدرعية التاريخية، القلب النابض للسعودية والتي تأسست فيها المملكة قبل عقدين من تأسيمس دار سوذبيز نفسها في العام 1744. واليوم، تقع الدرعية في قلب التطور الذي تشهده المملكة بعدما تحوّلت إلى مركز ثقافي عالمي المستوى واستضافت مجموعة كبيرة من الأحداث التاريخية البارزة منذ افتتاحها، مع مواصلة التزامها العميق بجهود حفظ التراث.



كما عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو، عن سعادته بهذا الإعلان قائلاً: "نحن فخورون للغاية باختيار الدرعية لتكون موقع افتتاح أول مزاد فني عالمي لـ 'سوذبيز' في المملكة العربية السعودية. لا يوجد مكان أفضل من موقع ذو تاريخ يمتد لثلاثة قرون من التميز الثقافي لاستضافة مثل هذه الشركة المرموقة في المملكة.

سبق أن تعاونت شركة الدرعية مع 'سوذبيز إنترناشيونال ريالتي' لترويج الإطلاق الأولي لمساكن ريتز كارلتون في الدرعية، وأنا واثق أن هذا سيشكل بداية للعديد من الشراكات المستقبلية."

ويأتي المزاد بعد حصول سوذبيز رسمياً على ترخيص إنشاء مكتب لها في المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي. وسوف يُستكمل ذلك بافتتاح المكتب فعلياً في برج الفيصلية، أحد المعالم البارزة في الرياض، والذي صمّمه نورمان فوستر ليكون أول ناطحة سحاب في المملكة. ويمثل الحدث المرتقب وافتتاح المكتب الجديد معاً الخطوة التالية في التزام سوذبيز المستمر وطويل الأمد بالمنطقة.

أشكان باغستاني، رئيس قسم المبيعات وأخصائي الفن المعاصر في سوذبيز، علق قائلاً: "أردنا تأسيس مقرنا الرسمي الجديد في المملكة العربية السعودية لنقدم لمحة عمّا يمكن أن تقدمه سوذبيز لأولئك الذين بدأوا إنشاء مجموعاتهم الفنية الخاصة، وغيرهم ممن هم على وشك دخول هذا العالم المثير لأول مرة. لذلك أردنا أن يكون هذا المزاد الأول مقدمةً لعروضنا وتجسيداً لروح التنوّع والتعدّدية التي نفخر باعتمادها في مزاداتنا."

سوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول محتويات المزاد الشراكة الإستراتيجية مع شركة الدرعيّة وتوسّع سوذبيز في المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب.

لمحة عامّة عن سوذبيز في المملكة العربية السعودية

تتمتع سوذبيز بتاريخ عريق في دعم البيئة الثقافي وبنيتها التحتية في منطقة الخليج، مدعومةً بالتزامها الاستثمار في مبادرات التوعية التعليمية وتنويع الحوار الثقافي. فقد دعمت سوذبيز أول بينالي للفن المعاصر في المملكة عام 2022 وبينالي الفنون الإسلامية الأول في العام الماضي في جدة. وفي كلتا المناسبتين، شاركت سوذبيز بخبرتها من خلال سلسلة من المناقشات الجماعية والمحادثات والجولات الإرشادية التي قدمها متخصصون دوليون جاؤوا إلى المنطقة لهذه المناسبة. وهذا العام، دخلت سوذبيز مرة أخرى في شراكة مع مؤسسة بينالي الدرعية حول نسخة العام 2024، حيث استضافت سلسلة من المحادثات وورش العمل الديناميكية كجزء من البرنامج العام.

وفي العام 2013، استضافت سوذبيز أول معرض للأعمال الفنية على الإطلاق يقام في المملكة العربية السعودية من قبل أي دار مزادات دولية، وفي العام 2017، أقامت كذلك أول مزاد خيري على الإطلاق في المملكة. وفي سبتمبر 2022، شاركت سوذبيز في معرض الرياض الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الرئيسي على الروزنامة الثقافية العربية وأحد أكثر المعارض الثقافية حضوراً وتنوعاً في المنطقة. وقد عرض خبراء سوذبيز الروّاد هذا المجال مجموعة مختارة من الكتب والمخطوطات والصور والأشياء الاستثنائية.

ويوم الأربعاء 15 مايو، صعد مقدّم مزادات سوذبيز جاريث جونز إلى الحلبة لإدارة مزاد خيري في الرياض قبيل انطلاق مباراة الملاكمة المرتقبة "حلقة النار". وكانت "حلقة النار" إحدى فعاليات موسم الرياض 2024، حيث شكّلت مواجهة ملحمية بين اثنين من أعظم الملاكمين في العالم، وهما بطلا الوزن الثقيل من دون منازع تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك. واحتفالاً بالمباراة، طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه، معالي تركي آل الشيخ، أربع ساعات يد فريدة من نوعها من العلامة التجارية الفاخرة جاكوب آند كو - واحدة لنفسه، وواحدة لكل ملاكم والأخيرة تم بيعها بالمزاد لجمع أموال لمؤسسة Make a Wish Foundation.

وفي أغسطس، استضافت سوذبيز معرض "حفلة"، الأول من نوعه، لمدة شهر في شارع نيو بوند في لندن، حيث احتفى المعرض بالثقافة الشرق أوسطية من الفن إلى المجوهرات، ومن الطعام إلى الموضة. وضم المعرض قسماً خاصاً بعنوان "خمسين"، عرض فيه 50 عملاً فنياً تمتدّ على مدى الأعوام الخمسين الماضية من المشهد الثقافي البصري في المملكة العربية السعودية (1965-2015)، وذلك بالتعاون مع قسورة حافظ وحافظ جاليري.

والمعرض الذي ضمّ لوحات ومنحوتات وتركيبات فنية، عرض المراحل المبكرة للفن الحديث في المملكة من خلال تقديم رواد الستينات والسبعينات. ومع تركيز على الرسم، قام هؤلاء الفنانون بتأسيس أول معارض وورش عمل للأجيال القادمة. بعد ذلك، عمد الفنانون العاملون بين الثمانينات وأواخر التسعينات إلى التحقيق في مواضيع مختلفة مع استخدام الوسيلة نفسها التي استخدمها أسلافهم. وبعد انتشار الإنترنت مطلع القرن الحادي والعشرين، بدأت مجموعة جديدة من الفنانين الشباب في تجربة وسائل مختلفة وتحويل تركيزهم إلى الخارج. ومن الفنانين الذين كانوا تحت الأضواء: ​​ضياء عزيز ضياء، ومحمد السليم، وعبد الحليم رضوي، وعبد الرحمن السليمان، ومنيرة موصلي، ودانا عورتاني، وغيرهم.

وخلال شهر أكتوبر، عرضت سوذبيز في لندن عدداً من الأعمال الفنية السعودية المختارة من معرض "حفلةً" للبيع كجزء من المزاد الحديث والمعاصر للشرق الأوسط. يرجى زيارة الرابط التالي للمزيد من المعلومات: www.sothebys.com/Origins

نبذة عن دار سوذبيز

تأسست دار سوذبيز للمزادات في العام 1744، وتعد الوجهة الأولى عالمياً للفنون والأنشطة الأخرى ذات الصلة. وتعمل الدار على تعزيز فرص الوصول إلى القطع الفنية الفاخرة الاستثنائية، وإتاحة المجال أمام الأفراد لامتلاكها من خلال المزادات وقنوات الشراء المتاحة الآن، بما في ذلك المبيعات الخاصة والتجارة الإلكترونية وأنشطة التجزئة. ويحظى سوقنا العالمي الموثوق بالدعم بالاعتماد على منصة تقنية رائدة في مجالها، كما تسانده شبكة من المتخصصين المنتشرين في 40 دولة و 70 فئة تشمل الفن المعاصر، والفن الحديث والانطباعي، وقدامى الفنانين، والأواني الفنية والمجوهرات والساعات والنبيذ والمشروبات الروحية والتصميم، يضاف إلى ذلك السيارات القابلة للجمع والعقارات. وتؤمن سوذبيز بالقوة التحويلية للفن والثقافة، كما تلتزم بجعل هذا القطاع أكثر شمولاً واستدامة وقائماً على المزيد من التعاون.

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