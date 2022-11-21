أبوظبي: وقعت دار التمويل، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية وهي الأولى من نوعها، مع شركة جلوبل سوفتوير سوليوشنز، وهي شركة إماراتية تقدّم حلول برمجية، لتقديم خدمات دفع فورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستساهم هذه الشراكة في تشكيل قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتمثل الرؤية الجديدة لدار التمويل بأن تمكّن عملائها من خدمة أنفسهم بأنفسهم من خلال تسهيل كل الخدمات المالية وجعلها متاحة لهم على جميع منصات الدفع الإلكترونية المقدمة من قبل دار التمويل مما يخوّل العملاء القيام بخدمات الدفع الفوري وجميع الخدمات المتاحة على منصات الدفع الإلكترونية. وذلك مما سيعود بالمنفعة العامة على قاعدة عملاء خدمات الدفع الإلكترونية وذلك من خلال رفع مستوى رضا العملاء عن جودة الخدمة من خلال توفير الوقت والجهد المطلوب لإتمام مثل هذه الخدمات.

وصـرّح محمد عبدالله القبيسي، مؤسس دار التمويل، قائلاً: "مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نحن فخورون بشراكتنا مع جلوبل سوفتوير سوليوشنز الإماراتية لنقدّم للعملاء خدمة لأول مرّة في المنطقة. ونحن نستعين بقوة الذكاء الاصطناعي لإثبات أعمالنا المستقبلية، ونشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة على سعيها المستمر لرقمنة أدوات الدفع في السوق وتحسينها باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، نحن فخورون بالشراكة في هذا المجال مع إحدى شركاتنا الوطنية دعمًا لسعيها لاختراق هذا السوق الواعد".

وتأسست مجموعة جلوبل سوفتوير سوليوشنز في عام 2000، وهي شركة إماراتية تقدّم حلول للمؤسسات في مجال الخدمات المصرفية والمالية. وتعمل مجموعة جلوبل سوفتوير سوليوشنز، من خلال منصة Torus Low Code الخاصة بها ومجموعة واسعة من المنتجات المصرفية المتخصصة في المدفوعات، على تقديم حلول للخدمات المصرفية الأساسية، وإدارة المستندات، وأتمتة العمليات.

وصرّح محمود أسامة أبوعبيد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جلوبل سوفتوير سوليوشنز، قائلاً: "رؤيتنا السامية هي خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم من خلال المساهمة الفعالة في تحقيق الرؤية المستقبلية

من خلال الإنخراط وتفعيل عمليات التحول الرقمي المستخدمة في مجتمعنا بشكل يومي. تعد شراكتنا مع دار التمويل شراكة أساسية لتمكين الأتمتة وقدرة المدفوعات الرقمية بما في ذلك خدمات الدفع الفوري الأول من نوعه في الدولة، ونحن فخورين بسبب هذه الشراكة مع دار التمويل. ستتيح قوة منتجاتنا إلى جانب العقلية الرقمية والمستقبلية لدار التمويل تجربة رقمية حقيقية للمجتمع. نشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ودار التمويل على ثقتهم في مجموعة جي إس إس".

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عن دار التمويل

دار التمويل شركة تمويل مقرها في أبوظبي، تأسست في مارس 2004 وبدأت عملياتها في يوليو 2004.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في التمويل التجاري والخدمات المالية والاستثمارات. الشركة مرخصة ومنظمة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يضم المساهمين الرئيسيين في دار التمويل عددًا من رجال الأعمال البارزين في الإمارات العربية المتحدة والأفراد ذوي القيمة المالية العالية، وكبار الشخصيات.

إن دار التمويل حاصلة على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة BBB- وقصير الأجل بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة كابيتال إنتليجنس.

عن جلوبل سوفتوير سوليوشنز

تأسست مجموعة جلوبل سوفتوير سوليوشنز في عام 2000، وهي شركة إماراتية تقدّم حلول للمؤسسات في مجال الخدمات المصرفية والمالية. وتعمل مجموعة جلوبل سوفتوير سوليوشنز، من خلال منصة Torus Low Code الخاصة بها ومجموعة واسعة من المنتجات المصرفية المتخصصة في المدفوعات، على تقديم حلول للخدمات المصرفية الأساسية، وإدارة المستندات، وأتمتة العمليات.

مقرها الدولي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ولها وجود جيوغرافي في الولايات المتحدة الأمريكية وكينيا والهند.

ويشمل مجال الدفع لمجموعة جلوبل سوفتوير سوليوشنز على مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة الجاهزة الإلكترونية والتي تتضمن خدمات التحويلات المالية، ومقاصة الشيكات، وكشوف الرواتب، وخدمة المضيف إلى المضيف - قابلة للتطوير باستخدام إمكانات فردية / متعددة المستأجرين، ومتعددة العملات، ومتعددة البلدان. وكل هذا مبني على نظام Low Code قابل للتطوير بواسطة التكنولوجيا الحديثة المستقبلية.