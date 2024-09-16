أبوظبي، الإمارات العربية: أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن مشاركتها بالمؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار "نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق"، وبتنظيم من شركة "دي إم جي إيفنتس"، وبدعم من دائرة الطاقة في أبوظبي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وبهذه المناسبة، قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "يُسعدنا المشاركة في المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي يوفر منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والرؤى مع نخبة من قادة القطاع وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، كما يوفر لنا فرصة مميّزة لتسليط الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها دائرة الطاقة لقيادة التحول في قطاع الطاقة من خلال رؤيتها الطموحة ومبادراتها الاستراتيجية".

وأضاف معاليه" انطلاقاً من موقع الدائرة الريادي والتزامها بتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم جهود إمارة أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، فإننا نتطلّع للتواصل والحوار المثمر وتبادل الآراء والأفكار مع جميع الوفود المشاركة وأصحاب المصلحة الذين يشاركوننا رؤيتنا للمضي قدماً نحو مستقبل آمن ومستدام للجميع".

وتابع معاليه: "تبرز أهمية قطاع المرافق ومدى تأثيره على التحول إلى مستقبل طاقة نظيف ومستدام يوماً بعد يوم، ولذلك لا بد من تعزيز سبل التعاون وتوحيد الجهود لتطوير خدمات الكهرباء والمياه، وتعزيز إمدادات الطاقة، وتبني الحلول التكنولوجية منخفضة الكربون".

من جهته، أكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "أن مشاركة الدائرة في مؤتمر المرافق العالمي 2024 توفر فرصة فريدة للتواصل مع القادة في قطاع الطاقة العالمي وتسهم في دفع عجلة التغيير الإيجابي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات، ستتمكن دائرة الطاقة من تقديم وتنفيذ مجموعة من السياسات واللوائح والمبادرات التي تعزز الاستدامة والابتكار في قطاع الكهرباء والمياه".

وقال سعادته: "تواصل دائرة الطاقة سعيها نحو تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إزالة الكربون وتعزيز مشاركة الأطراف المعنية، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق أهداف الحياد المناخي في المستقبل. كما تعمل الدائرة على تمكين الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستثمارات في قطاع الطاقة والمياه".

وتهدف دائرة الطاقة من خلال مشاركتها إلى إبراز درورها الريادي في قيادة جهود التحوّل في قطاع الطاقة، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تطبقها الدائرة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال الاستدامة، وإبراز دورها ومساعيها الحثيثة على المستوى العالمي لتوفير منصة رائدة لإدارة حوار مثمر حول تطوير قطاع المرافق في الإمارة.

وتستعرض دائرة الطاقة خلال المؤتمر أهم الاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية والأنظمة المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وأهم مشاريع أبوظبي الاستراتيجية في الطاقة النظيفة والمتجددة، ومناقشة مواضيع حيوية مثل قطاع الطاقة واستشراف المستقبل وتعزيز الحلول المبتكرة في القطاع، إضافة لتسليط الضوء على أحدث المبادرات التي أطلقتها مؤخراً مثل سلسلة تقارير استشراف المستقبل، وسياسة الاستجابة للطلب، بالإضافة إلى التحديث الجديد لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030.

وسيشارك ممثلو الدائرة في عدد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التخصصية، وتقديم العروض التقديمية. التي تتناول مواضيع مثل: تشكيل مستقبل الطاقة في أبوظبي من خلال سياسة الاستدامة، تحديات الطاقة في عام 2024 وما بعده، تعزيز الصحة والسلامة والبيئة في مجال سلامة أنظمة الغاز، تعزيز الاستدامة في التنقل الحضري، ضمان السلامة والامتثال: تأمين البنية التحتية لأنظمة الغاز في أبوظبي، الدور الحاسم للشباب: بناء القدرات من أجل مستقبل مستدام.

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