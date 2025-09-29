أبوظبي - أصدرت دائرة البلديات والنقل "دليل أبوظبي الإرشادي للشواطئ"، ليكون المرجع الأساسي لكافة الأعمال التطويرية والإنشائية في الواجهات البحرية.

وحدد الدليل معايير دقيقة لتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتوفير إمكانية الوصول للجميع، مما يُعزز التزام الدائرة بإنشاء مساحات عامة تُحافظ على المعالم الطبيعية وتدعم النمو الحضري المُستدام للإمارة.

وفي هذا السياق، صرح سعادة د. سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، قائلاً: "نسعى من خلال إصدار الدليل الإرشادي إلى إرساء أسس متينة لتحولٍ شاملٍ وفعال، يعكس التزامنا بحماية الموائل البحرية الثمينة والحفاظ عليها عبر تبني مفاهيم مبتكرة واعتماد معايير صارمة من شأنها تطوير مساحات شاطئية تثري التجربة المعيشية بشكل عام بما يتماشى مع مستهدفات عام المجتمع على المدى البعيد."

من ناحية أخرى، يركز الدليل على تسهيل تنقل الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات الحركية بمن فيهم الأطفال وأصحاب الهمم، وذلك من خلال توفير ممرات مناسبة بديلة عن السلالم، ومناطق لعب مخصصة، ومرافق مُجهزة بالكامل، مع الحفاظ على النظم البيئية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

ولتحسين تجربة جميع مستخدمي الشواطئ، يتضمن الدليل مجموعة مُتنوعة من المواصفات المدروسة، بما في ذلك دورات مياه شاملة، وغرف للصلاة، ومناطق للنزهات العائلية، وملاعب رياضية، وأنظمة ذكية لمواقف السيارات.

كما يتضمن الدليل إرشادات خاصة بالبنية التحتية الداعمة، بما في ذلك ممرات للمشي، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، والأكشاك التجارية، وأبراج المراقبة والإنقاذ، فضلاً عن مرافق لتأجير وسائل المساعدة على التنقل، وذلك بهدف إنشاء مساحات جذابة ومترابطة بشكل جيد تُشجّع على الاستخدام المستمر طوال العام. ويشمل الدليل أيضاً إجراءات تنظيمية للحد من الازدحام، وتوفير إنارة مُوجّهة لتحديد المسارات، ولوحات استدلال واضحة لتعزيز السلامة وتسهيل التنقل.

