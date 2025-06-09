دبي الإمارات العربية المتحدة: يعتزم خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد رفيع المستوى من المجموعة، يضم كبار التنفيذيين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه المجموعة نحو استكشاف فرص التعاون مع الحكومة السورية، ودراسة إمكانات الاستثمار في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان راسخ بقدرة سوريا على استعادة عافيتها ومكانتها، وبأهمية الشراكة في مرحلة إعادة البناء.

وقد صرّح خلف الحبتور بهذه المناسبة قائلاً: "سوريا بلد غني بثقافته، وتاريخه، وشعبه المتمكّن. نؤمن بإمكاناتها المستقبلية، ونرغب أن نكون جزءاً من نهضتها من خلال مشاريع نوعية تخلق فرص عمل".

وأضاف: "ننظر إلى سوريا بثقة كبيرة، ونؤمن بأن شعبها يملك من الطاقات والقدرات ما يؤهله لصناعة مستقبل قوي. ونحن كمجموعة عربية ذات جذور عميقة، نعتبر من واجبنا الأخلاقي والاقتصادي أن نكون حاضرين كشركاء في أي فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر."

وفي سياق الترتيبات الخاصة بالزيارة، يصل إلى دمشق وفد من المدراء والمسؤولين في مجموعة الحبتور قبل وصول رئيس مجلس الإدارة، وذلك لإجراء دراسات استطلاعية تمهيدية، وعقد لقاءات مع عدد من الجهات المعنية، على أن تكون هذه اللقاءات مقدّمة للاجتماعات التي سيعقدها السيد الحبتور لاحقاً خلال زيارته الرسمية.

تُعد مجموعة الحبتور من أبرز المجموعات الاستثمارية في المنطقة، ولها حضور مؤثر في عدد من الأسواق داخل الإمارات وخارجها. وتمتاز بمشاريعها المتكاملة ورؤيتها طويلة الأمد، وتحرص على أن تكون استثماراتها ذات قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية في كل بلد تعمل فيه.

نبذة عن مجموعة الحبتور

تأسست مجموعة الحبتور عام 1970 على يد خلف بن أحمد الحبتور، وهي واحدة من أبرز تكتلات الأعمال وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط، حيث تشمل اهتماماتها الضيافة والعقارات، والسيارات، والتعليم، والنشر. تشتهر المجموعة بتطوير مشاريع بارزة مثل الحبتور سيتي ومنتجع الحبتور للبولو ومنتجع الحبتور جراند في دبي.

مع إرث من التميز الرائد، تواصل مجموعة الحبتور توسيع بصمتها العلمية، حيث تجلب نهجها الرؤيوي ومعايير الضيافة المميزة إلى أسواق دولية جديدة. اليوم، يدير قسم الضيافة في المجموعة 14 فندقًا فاخرًا حول العالم، تمتد إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والنمسا، والمجر، ولبنان.

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