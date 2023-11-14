أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تقدم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، خدمة إتمام إجراءات السفر في محطة أبوظبي للسفن السياحية أو مركز أبوظبي الوطني للمعارض مجاناً للضيوف المسافرين من أبوظبي لمدة شهر.

ففي الفترة من 14 نوفمبر إلى 14 ديسمبر، سيتمكن الضيوف الذين يسافرون مع الاتحاد للطيران من إتمام إجراءات السفر بسهولة ودون أي تكلفة عبر خدمة "مرافق" في ميناء زايد ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تفتح منشأة ميناء زايد أبوابها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بينما تتوفر الخدمة في مركز أبوظبي للمعارض (ADNEC) من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ويمكن للضيوف استخدام هذه الخدمة من 24 ساعة إلى 4 ساعات قبل رحلتهم. كما يمكنهم شراء الأمتعة الزائدة، واختيار المقاعد وترقيتها عبر هذه الخدمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني etihad.com

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