محققةً نموًا بنسبة 437% خلال العام الماضي

قام عميل واحد بإجراء 279 طلبًا بإجمالي قدره 53,500 درهم خلال العام الماضي

تركيبة الطلب الأكثر شيوعًا كانت التوت والموز

للاحتفال بمليون طلب، تفدم كريم عروض بقيمة 1 درهم على منتجات البقالة من العلامات التجارية مثل ليز وسكيتلز وماكفيتيز وغيرها حتى 21 يوليو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كريم، التطبيق متعدد الخدمات الرائد في المنطقة، عن توصيل أكثر من مليون طلبية بقالة في دبي من خلال خدمة كويك للبقالة عند الطلب، محققة بذلك نموًا بنسبة 437% خلال العام الماضي.

في نبذة عن أهم معطيات منصة كويك، يُذْكَرُ أن أعلى عدد طلبيات قام بها عميل واحد في هذا العام كان 390 طلبًا، في حين سجل عميل آخر 23 طلبًا منفصلاً في يوم واحد. وكانت أكبر طلبية بقيمة 2,831 درهمًا إماراتيًا ومكونة من 124 منتجًا. كما قام عميل واحد بإنفاق أكثر من 53,000 درهم على 279 طلبًا للبقالة خلال السنة الماضية. شهدت شركة كريم هذا العام زيادة اختيار العملاء للوجبات الخفيفة الصحية، فقد كانت منتجات مثل الموز والتوت الأكثر شعبية على المنصة. في حين احتلت مياه العين الصدارة بوصفها السلعة الأكثر طلبًا بين الرجال والنساء على حد سواء، وكان الرجال العزّاب الأكثر نشاطًا على المنصة. يُذْكَرُ أيضًا أن الساعة الثامنة مساءً كانت وقت الذروة فيما يخص تسجيل الطلبيات.

واحتفالاً بتوصيل مليون طلبية عبر خدمة كويك، تقدم شركة كريم حاليًا للعملاء عروض بقالة بسعر 1 درهم إماراتي على علامات تجارية مثل ليز وسكيتلز وماكفيتيز وغيرها الكثير.

تعليقًا على هذا الإنجاز المذهل، قال تشيس لاريو، رئيس قسم البقالة في شركة كريم: "لقد أطلقنا خدمة كويك بهدف تزويد عملائنا بتجربة تسوق بسيطة وبأسعار معقولة، ونحن سعداء للغاية بهذا النمو المذهل الذي حققناه خلال العام الماضي. فبفضل خبرة كريم الواسعة في تقديم حلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، عملنا على تحسين سلسلة توريد خدمات التوصيل بأكملها لتوفير تجربة تتسم بالسرعة والكفاءة والجودة لعملائنا في دبي، ونحن متحمسون لتوسيع نطاق خدمة كويك لتشمل الإمارات الأخرى قريبًا."

تم إطلاق خدمة كويك في دبي في أواخر عام 2021, وتعمل شركة كريم على تسخير شبكة كبيرة من المخازن المحلية والتقنيات المتطورة لتنفيذ الطلبيات وإدارة المخزون، مما يمكنها من إعداد الطلبيات في أقل من دقيقتين مع الحد من الحاجة إلى استبدال المنتجات. وبفضل شبكتها من المخازن، تتحكم شركة كريم في عملية سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من تسجيل الطلبيات وتنفيذها، ووصولاً إلى إدارة المخزون والتوصيل. فعند إجراء طلبية على التطبيق، يقوم مُعدِو الطلبيات بتجهيز المنتجات في المخازن التي جرى تحسينها بالكامل لتنفيذ الطلبيات بسرعة، قبل تسليمها إلى كباتن كويك المتخصصين في التوصيل.

تُعَدُّ خدمة كويك إحدى أسرع خدمات كريم نموًا، وهي معنية بتوصيل المنتجات الطازجة وأغراض البقالة اليومية والمستلزمات المنزلية بأسعار تنافسية في غضون أقل من 30 دقيقة، وقد وسَّعَت مجموعة منتجاتها من 2,200 منتج إلى ما يزيد عن 6,500 منتج عبر مختلف فئات المستلزمات الأساسية التي تلبي احتياجات العملاء. وشهدت خدمة كويك على مدار العام الماضي زيادة في عدد الطلبيات بنسبة 437%، مع توسع قاعدة عملائها بنسبة 320%.

كويك هي واحدة من أسرع الخدمات النامية على تطبيق كريم الفائق، الذي يوفر للعملاء خدمات مبسطة تشمل التنقل، وتوصيل الطعام والبقالة، والمدفوعات، والخدمات الشريكة مثل تنظيف المنازل وتأجير السيارات وخدمة غسيل الملابس في تطبيق واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي "كريم بلس" الاستفادة من توصيل مجاني على جميع طلبات البقالة والطعام، واسترداد نقدي يصل إلى 10% على رحلات كريم وهلا، ورحلات مجانية غير محدودة على دراجات كريم، وخصومات تصل إلى 20% على خدمات تنظيف المنازل وغسيل الملابس. يمكن للأعضاء أيضًا الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% على فواتير المطاعم من خلال خدمة استكشاف المطاعم الجديدة في تطبيق كريم، "DineOut".

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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com.

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