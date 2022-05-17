خلال مؤتمر الفضاء السيبراني القطري، الامتثال والضمان

الدوحة، قطر : حصلت مايكروسوفت على شهادة امتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات والتي تصدرها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني،وبهذا تصبح أول مزود سحابي عالمي في قطر، ما يعكس التزام سحابة مايكروسوفت بالمعايير اللازمة لإدارة أنظمة الأمن السيبراني ISMS ، سعياً منها لتسريع أجندة التحول الرقمي في البلاد.

وتمثّل هذه الشهادة تصديقًا لخدمات مايكروسوفت السحابية والإجراءات ومراكز البيانات السحابية في دول غرب وشمال أوروبا، باعتبارها متوافقة مع سياسة تأمين المعلومات الوطنية. هذا وسيتمكن العملاء في قطر من الاستفادة من قدرات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت للعمل على نطاق عالمي مع الالتزام بقوانين ومعايير تأمين المعلومات الوطنية في قطر، بالإضافة إلى أكثر من 100 شهادة امتثال حول العالم.

واستلمت لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية، من سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، خلال مؤتمر الفضاء السيبراني القطري، الامتثال والضمان والذي أقيم يوم الإثنين 16 مايو 2022.

وبهذه المناسبة، قالت المهندسة دانة يوسف العبدالله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني "بينما نمضي قدما في تحقيق أجندة التحوّل الرقمي ورؤية قطر الذكية، أصبح من الضروري على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل استراتيجي.". وأضافت "إننا نقدّر جميع الجهود التي بذلتها مايكروسوفت لتحقيق هذا الإنجاز الهام في مسيرتها نحو الامتثال التنظيمي. ويعكس منح مايكروسوفت شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية التزامنا بضمان مستوى عالي جدا من الأمن السيبراني قطر".

وتعد هذه الشهادة إنجازا كبيرا ونتيجة جهود تعاون مايكروسوفت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني على مدى السنوات الماضية، ويوفّر مسارا واضحا للجهات الحكومية لنقل واستضافة البيانات ذات التصنيفات عالية الأهمية والحساسية على سحابة مايكروسوفت. كما ستساهم هذه الشهادة بدفع عجلة تبني الخدمات السحابية في مؤسسات القطاعين العام والخاص – وهم على ثقة وإدراك أن خدمات مايكروسوفت السحابية مثل Azure و365 Dynamics و PowerPlatform وغيرها قد خضعت لهذا المستوى من التأمين والضمان.

وتعليقا على هذا الإنجاز الجديد، أكدت لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، التزام الشركة الراسخ بلعب دورها كشريك موثوق به للتحوّل الرقمي في قطر. وقالت "إنطلاقا من التزامنا الكامل بدعم رحلة الدولة للتحول الرقمي لتصبح اقتصادا متقدما قائما على المعرفة . ونحن ندرك أن التحوّل الرقمي يتجاوز مجرد التكنولوجيا، حيث تلعب الثقة عاملا رئيسيا في المعادلة. ويأتي استكمال شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني كجزء أساسي من تعهدنا الراسخ بالارتقاء إلى مستوى المتطلبات الأمنية لدولة قطر أولا، وثانيا بتزويد عملائنا في القطاعين العام والخاص بالضمانات التي يحتاجونها للوثوق بخدماتنا السحابية ومنصتنا لاستضافة بياناتهم وأعمالهم". وأضافت "إن شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني هي شهادة على تفاني مايكروسوفت في حماية معلومات العملاء والسعي لتقديم خدمات سحابية على أعلى

المستويات والمقاييس". وختامًا هنأت خلف الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على التنظيم الناجح للمؤتمر وتقدمت منهم بالشكر على الشراكة القيّمة.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت تستثمر أكثر من مليار دولار سنويا في مجال الأمن. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في تعزيز ميزات الأمن في خدماتها ومنتجاتها الرئيسة مثل Windows و Office و Azure، بالإضافة إلى استحواذها الاستراتيجي على تقنيات الأمن.

إن منطقة مايكروسوفت السحابية الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبا في قطر، ستلتزم بمبادئ مايكروسوفت السحابية الموثوق بها، وستصبح جزءا من أكبر البنى التحتية السحابية في العالم والتي تخدم أكثر من مليار عميل و02 مليون مؤسسة. وتتوافق خدمات مايكروسوفت السحابية مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة (GDPR) وتعتمد مجموعة كبيرة من معايير الأمن والخصوصية الدولية، والتي يشكل بعضها أساس سياسات حكومة قطر، بما في ذلك سياسة تأمين المعلومات الوطنية الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات ولوائح أمن السحابة وحماية خصوصية المعلومات وإطار قطر ٢٠٢٢ للأمن السيبراني.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "(@Microsoft MSFT" على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.