أعلنت طيران الجزيرة، شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، اليوم عن سعيها لتعزيز عملياتها التشغيلية عبر تقديم خدمات المناولة الأرضية الذاتية لأسطولها في مطار الكويت الدولي، وذلك في خطوة استراتيجية تدعم رحلة تحوّل الشركة المستمر لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء وخفض تكاليف التشغيل.

وتواصل الشركة تحقيق إنجازات نوعية في مسيرة نموها مع اقترابها من عامها العشرين منذ انطلاق أولى رحلاتها، حيث تمتلك اليوم أسطولاً مكوناً من 24 طائرة من طراز إيرباص A320، تنقل بها نحو خمسة ملايين مسافر سنوياً، مؤكدةً على مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطيران، هذا علاوة عن استحواذها على حصة نسبتها 31% من حركة المسافرين في مطار الكويت، وتشغيلها أكثر من 18 ألف رحلة سنوياً، مساهمةً بذلك في ربط الكويت بالعالم بشكل مباشر في هذا الإقليم الحيوي.

وتستعد طيران الجزيرة لمرحلة نمو كبيرة مع تسلّمها طائرات جديدة بدءاً من عام 2027 وذلك ضمن طلبية تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار أمريكي، وتشمل 26 طائرة جديدة منقسمة إلى 18 طائرة من طراز إيرباص A320 و8 طائرات من طراز إيرباص A321. وفي إطار الاستعداد لهذا التوسّع، استحوذت الشركة مؤخراً على ست طائرات من طراز إيرباص A320ceo لمواصلة تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم استراتيجيتها للتحوّل.

متحدثاً عن هذه الخطوة، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة طيران الجزيرة، مروان بودي: "بعد نجاحنا في طيران الجزيرة بالتعاون وتحت إشراف الإدارة العامة للطيران المدني بتأسيس إدارات مختصة بصيانة الطائرات (MRO) والتدريب على الطيران (ATO)، وإدارة صلاحية الطيران المستمرة (CAMO)، ونسعى اليوم بتوسّع عملياتنا لتوفير خدمات المناولة الأرضية الذاتية كإنجاز محوري ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة المسافرين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وبينما نواصل التوسع والاستعداد لتسلّم الطائرات الجديدة، ستتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية تحسين وقت تنفيذ العمليات وتقديم جودة خدمة متفوقة وتخفيض التكاليف، مما يضمن الحفاظ على تنافسية أسعارنا وجعلها في متناول عملائنا."

وأضاف بودي: "كناقل وطني، نلتزم بالاستثمار في تطوّير قطاع الطيران في دولة الكويت بما يتماشى مع رؤية الكويت لعام 2035. وهذا العام، سنعلن عن مشاريع جديدة لن تدعم توسّعنا فحسب، بل ستخلق أيضاً فرص عمل قيمة للجيل القادم من الخريجين الكويتيين."

يعكس قرار استيعاب خدمات المناولة الأرضية الذاتية بالكامل التزام طيران الجزيرة بتقديم تجربة سفر سلسة وبكفاءة تشغيلية تمكنّها من الالتزام بتعزيز موقعها في أسواقها، ومواصلة تقديم خدمات موثوقة بجودة عالية وأسعار تنافسية لعملائها.

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