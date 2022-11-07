الإمارات العربية المتحدة: عينت رايز إستوديوز "Rise Studios" وهي شركة ترفيه تم إطلاقها حديثًا تدفع باتجاه الاستثمار في قطاع المحتوى على مستوى الأسواق الإقليمية، دايانا بدار كمدير تنفيذي للمحتوى الرقمي والتطوير. ومن خلال منصبها الجديد في الشركة، ستعمل دايانا على تطوير إستراتيجية المحتوى الرقمي لرايز إستوديوز، وبناء العلاقات مع المنصات الرائدة، والكشف عن الإمكانات الإبداعية لدى المواهب المحلية، فضلًا عن دورها في سد الفجوة بين المحتوى الطويل والمحتوى القصير.

وفي إضاءةٍ على مسيرتها المهنية الحافلة، أمضت دايانا 8 سنوات من العمل في جوجل اسئطاعت من خلالها قيادة النمو في يوتيوب في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وبصفتها من الرائدات في تطوير المحتوى، عززت دايانا حضور المبدعات على يوتيوب من خلال إطلاقها لقناة "بطلة" وهي منصة لدعم صانعات المحتوى. ومن إنجازاتها الرئيسية، أعادت دايانا إطلاق البرنامج الشهير "افتح يا سمسم" باللغة العربية بعد توقف دام لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى إطلاقها (YouTube Space Dubai)، فضلًا عن مشاركتها في تسجيل رقم جديد في موسوعة غينيس عن فئة أكبر عدد مشاهدات لبرامج البث المباشر في فترة الإفطار على يوتيوب.

ولابد من الإشارة إلى الدور الذي ستلعبه دايانا في تسريع تنفيذ استراتيجية المحتوى الرقمي في الشركة بالتنسيق مع المنصات الرائدة، من خلال الاستفادة من شبكتها الاستثنائية من منشئي المحتوى ودعمهم في سرد وتطوير قصص ملهمة من المنطقة لم يتم اكتشافها بعد. كما ستعمل على تنمية وتطوير المواهب الإبداعية في المحتوى الطويل والقصير، وسد الفجوة بين التليفزيون والمنصات الرقمية.

وبمناسبة التعيين الجديد، قالت أماندا تورنبول، الرئيس التنفيذي لشركة رايز إستوديوز: "يسعدنا أن نرحب بدايانا في "رايز". حيث ستضيف دايانا إلى الشركة شبكة من العلاقات الإبداعية وخبرة كبيرة اكتسبتها من العمل على مدى عشرين عاماً في صناعة تطوير المحتوى. وهي تمتلك جميع الإمكانيات لقيادة استراتيجية تطوير المحتوى الرقمي، من خلال دعمها للمواهب الإبداعية في المنطقة".

من جانبها قالت دايانا بدار: "إنه من دواعي سروري أن أعمل إلى جانب خبراء في صناعة تطوير المحتوى، والعمل عن كثب مع المبدعين وإيصال مواهبهم للعالم، وتقديم تجربة ترفيهية ممتعة للمشاهدين. وأضافت: أنا في غاية الحماس لاكتشاف المواهب الجديدة والترحيب بالمبدعين في مجتمع رايز ".

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حول رايز إستوديوز

نحن "رايز إستوديوز" شركة ترفيه تدفع للاستثمار في المحتوى على مستوى الأسواق الإقليمية. ندعم النمو المستدام لشركائنا في الإنتاج والمواهب المحلية. ونعمل على تطوير المواهب الإبداعية التي تعمل في الكتابة أو الإنتاج وإيصالها إلى منصات إقليمية وعالمية رائدة. إذ نعتمد في الشركة على خبراء في صناعة المحتوى، ونستخدم ذكاء البيانات لنحدد بدقة متطلبات الجمهور ورغباته، مما يؤدي إلى استثمارات متنوعة ومتخصصة بالمحتوى على المدى الطويل.