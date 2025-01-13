مسقط: تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، أصبحت سلطنة عُمان منارةً للتقدم والنمو. حيث وضعت سلطنة عُمان أسسًا متينة للنمو الاقتصادي المستدام من خلال التزامها بالانضباط المالي، وتنويع الاقتصاد، والإدارة المالية السليمة، وهو ما تجسد في رفع وكالة S&P Global التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية في سبتمبر 2024. وقد ساهم هذا الإنجاز في تعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل تكاليف الاقتراض، وفتح الأبواب أمام أسواق رأس المال الدولية. بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش بتعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية" في ديسمبر 2024، مشيرة إلى الإصلاحات المالية الناجحة والإدارة الحكيمة للديون.

وفي ظل هذا التقدم الاقتصادي الثابت، أدى القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان دورًا محوريًا في تعزيز المشهد المالي. من خلال دمج مبادئ الشريعة الإسلامية مع احتياجات الاقتصاد المعاصر، حيث تجاوزت أصول البنوك الإسلامية في السلطنة 8.2 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، لتُشكل 18.7% من إجمالي أصول البنوك، مسجلا ارتفاعاً بمعدل 16.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد إجمالي التمويل الممنوح نموا بنسبة 13.8‎%‎ ليبلغ حوالي 6.7 مليار ريال عُماني. كما شهدت الوادائع نموا زيادة بنسبة 24.‎%‎ لتبلغ نحو 6.5 مليار ريال عُماني بنهاية اكتوبر 2024، مما يعكس تزايد التوجه نحو الحلول المتوافقة مع الشريعة.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "لقد شهدت الأعوام الخمس الماضية منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، نهضة جديدة، ساهمت في إحداث تطور ملحوظ على الصعيد الاقتصادي مما ساهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة"

وأضاف قائلا: "وفي ظل هذه النهضة، شهد قطاع المالية الإسلامية في سلطنة عُمان نموا ملحوظ بحيث أصبح هذا القطاع أحد القطاعات الفاعلة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية. وفي بنك نزوى، نعتز بريادتنا لهذا التحولات في القطاع عبر مواءمة مبادراتنا مع أهداف سلطنة عُمان الطموحة. ومن خلال حلولنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نواصل جهودنا الدؤوبة لتعزيز التمكين الاقتصادي، والمساهمة بشكل فاعل وإيجابي في النسيج الاجتماعي والاقتصادي."

ويعكس أداء بنك نزوى المالي في عام 2024 التزامه الراسخ بالتميز ودفع حدود الابتكار والتركيز على العملاء. ففي الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، سجل البنك صافي ربح قدره 12,431 مليون ريال عُماني، بزيادة 6% عن العام الماضي. كما ارتفعت الأصول الإجمالية إلى 1.770 مليار ريال عُماني، بزيادة 13%، بينما توسعت محفظة التمويل بنسبة 14% لتصل إلى 1.507 مليار ريال عُماني. وشهدت ودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 20% لتصل إلى 1.440 مليار ريال عُماني، مما يعكس مكانة البنك القوية في السوق وقدرته على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

بالإضافة إلى إنجازاته المالية، يؤدي بنك نزوى دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المالي الإسلامي في جميع أنحاء سلطنة عُمان، من خلال برنامجه التثقيفي بالصيرفة الإسلامية. من خلال ورش العمل، والندوات، والمبادرات الرقمية، قام البنك برفع مستوى الوعي بفوائد التمويل الإسلامي والأثر الإيجابي الذي يحدثه على الأفراد والمجتمع على حد سواء. ويشكل هذا الالتزام بالتعليم جزءًا من الهدف الأكبر للبنك في توفير الحلول المالية الأخلاقية للجميع.

من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تأثير بنك نزوى هو تقديم حلول تمويلية مخصصة، بدورها ساعدت في تحقيق إنجازات متنوعة في مختلف القطاعات. من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى، ساهم البنك بشكل مباشر في المشاريع التي تساهم في تنويع الاقتصاد العُماني؛ انسجامًا مع رؤية عُمان 2040.

ويُعد الابتكار التكنولوجي في بنك نزوى ركيزة أساسية وامتدادًا لرؤيته التقدمية، حيث يدمج البنك التقنيات المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال الشرعي. ويعكس هذا النهج المستقبلي التزام بنك نزوى بمزج أصالة مبادئ التمويل الإسلامي بالحداثة والتقدم التقني، مما يعزز الكفاءة في العمليات وإمكانية الوصول للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة.

بفضل الابتكار المستمر الذي يتبناه، حظي بنك نزوى بتقدير واسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم تكريمه بعدد من الجوائز المرموقة. ومن أبرز هذه الجوائز، فوزه مؤخراً بجائزة "أقوى بنك إسلامي لخدمات التجزئة في سلطنة عُمان لعام 2024" في حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للتجزئة (IRBA). هذا التكريم يعكس التزام بنك نزوى الراسخ بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تفانيه في تلبية احتياجات عملائه المتطورة، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز في تقديم الخدمات.

ويُعد بنك نزوى رائِدًا في تطوير أدوات الصناعة المالية الإسلامي، ليس فقط على مستوى القطاع المصرفي فحسب، بل على مستوى المؤسسات الوقفية أيضًا بهدف تطوير إمكانات القطاع الوقفي بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040. ويحفل سجل بنك نزوى بالعديد من المبادرات الاستراتيجية في مجال الوقف، لعل أبرزها على سبيل المثال لا الحصر في عام 2024 تدشين صندوق إشراق الوقفي الاستثماري المؤسس بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبنك نزوى وبالتعاون مع الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية". وتُعد هذه المبادرة الطموحة إضافة نوعية لقطاع الوقف وتقدمًا كبيرًا في تطور الأدوات المالية الإسلامية.

وبإعتباره رائدًا في الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، قام بنك نزوى بتقديم اول تمويل مستدام متوافق مع الشريعة الإسلامية. تتماشى هذه الجهود مع الأهداف البيئية الأوسع لعُمان وتظهر أيضًا التزام البنك بتطوير اقتصاد متوازن ومستدام يركز على الازدهار والحفاظ على البيئة. بينما تمضي سلطنة عُمان بثبات نحو تحولها إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار، يقف بنك نزوى في طليعة هذا التحول، داعِمًا بذلك مسار التقدم الاقتصادي. من خلال ريادته في التمويل الإسلامي، يواصل البنك تعميق تأثيره في النمو الشامل للبلاد، معززًا المبادئ الأخلاقية التي ترتكز على الشمولية والمسؤولية، لضمان ازدهار السلطنة على المدى الطويل.

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