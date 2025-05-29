أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- وقّعت شركة "حفيت للقطارات"، المطوّر لمشروع السكك الحديدية العابر للحدود بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، اتفاقية تعاون مع شركة "إيتاميناس لتجارة الخامات المعدنية" (Itaminas Comércio de Minérios S.A)، إحدى أبرز الشركات البرازيلية المنتجة لخام الحديد.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة شحن متكاملة ومستدامة تستند إلى شبكة "حفيت للقطارت" لربط الموانئ الرئيسية والمناطق الصناعية، بما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية ويدعم قطاع صناعة الحديد والصلب في البلدين الشقيقين. كما يهدف هذا التعاون إلى تطوير شبكة نقل موثوقة وفعّالة تعتمد على البنية التحتية الحديثة لـ"حفيت للقطارات" والاستفادة من موقع ميناء صُحار ودوره المحوري في استيراد خام الحديد ومعالجته بفضل مرافقه المتقدمة وخطط التوسع الجارية فيه لرفع طاقته الاستيعابية، إلى جانب تكامله مع شبكة حفيت للقطارات.

وتشهد أعمال إنشاء مشروع "حفيت للقطارات" تقدّماً متسارعاً على امتداد مسار السكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الامارات. حيث تتواصل أعمال التمهيد والتسوية وتجهيز الأرضية، كما بدأت أعمال إنشاء الجسور والأنفاق الرئيسية، تمهيداً لتحقيق الربط السلس بين البلدين. ويعكس هذا التقدّم التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية والسلطات المحلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لهذا المشروع الحيوي العابر للحدود.

تختص شركة "إيتاميناس" في إنتاج خام الحديد عالي الجودة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية حالياً 6.5 مليون طن، مع تصاريح بيئية تتيح لها التوسع إلى 15.5 مليون طن سنوياً. وتعتزم الشركة تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها إلى منطقة الشرق الأوسط عبر "ميناء سوديست" بالبرازيل، في إطار سعيها لتعزيز حضورها بقطاع الحديد والصلب في المنطقة. وفي سياق استراتيجيتها للنمو طويل الأمد، تدرس "إيتاميناس" إمكانية تأسيس أجزاء من سلسلة القيمة الخاصة بها في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، وموارد الطاقة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة.

ويؤكد هذا التعاون عمق التكامل المتزايد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، كما يسلّط الضوء على الإمكانات التي توفرها شبكة "حفيت للقطارات" لدعم المشاريع الصناعية المستقبلية في البلدين، من خلال إنشاء ممر لوجستي متكامل يربط الموانئ بالمراكز الصناعية والتجارية، ويخدم الشركات العالمية والإقليمية في قطاع الصلب التي تسعى إلى حلول لوجستية فعّالة ومستدامة وقابلة للتوسع في المنطقة.

نبذة عن حفيت للقطارات:

"حفيت للقطارات" هي مشروع مشترك بين شركة قطارات الاتحاد، ومجموعة أسياد، وشركة مبادلة للاستثمار. وتمثّل أول شبكة سكك حديدية عابرة للحدود في المنطقة، تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة قطاع النقل في دول مجلس التعاون الخليجي.

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