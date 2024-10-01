تشمل الشراكة تقديم برامج تدريبية مهمة للآباء تتضمن الإسعافات الأولية، مهارات التربية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها

قامت كلاً من حضانة أوركارد البريطانية ( أكبر سلسلة حضانات وأكثرها حصولاً على الجوائز) وجمعية دبي الخيرية بتوقيع شراكة لتعزيز وصول التعليم للأسر حيث ستوفر هذه الشراكة دعماً كبيراً لموظفي جمعية دبي الخيرية وأسرهم عبر خدمات تعليمية ميسورة التكلفة وتتضمن مجموعة من المبادرات المجتمعية.

تم توقيع الاتفاقية بين سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، والدكتورة فاندانا غاندي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لحضانة أوركارد البريطانية، في مقر جمعية دبي الخيرية، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من كلا الجانبين.

كجزء من هذه الشراكة، ستقدم حضانة أوركارد البريطانية برامج تعليمية مدعومة بشكل كبير لأطفال موظفي جمعية دبي الخيرية، مما يتيح لهم الالتحاق بمرحلة ما قبل الروضة ودراسة المنهج البريطاني بتكلفة ميسورة جداً. هذه المبادرة تعكس التزام حضانة أوركارد البريطانية بكلاً من المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية، وتتوافق مع الأهداف السامية لجمعية دبي الخيرية، التي تدعم آلاف الطلبات للمساعدات الطبية والتعليمية والإنسانية لمختلف فئات المجتمع سواء من المقيمين أو المواطنين الإماراتيين.

إلى جانب التعليم المدعوم، تقوم حضانة أوركارد البريطانية بتركيب أجهزة الزكاة في جميع فروعها البالغ عددها أكثر من 30 فرعاً، ما يسهل عملية التبرع الخيري ويدعم الجهود الخيرية في الإمارات. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك الآباء والأسر في رد الجميل للمجتمع، مما يعزز التزام الحضانة بغرس روح العطاء والمشاركة المجتمعية.

علاوة على ذلك، تمتد الشراكة لتقديم ورش تعليمية حيوية للأسر مثل الإسعافات الأولية، مهارات التربية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب المربيات وتقديم دورات تدريبية للمعلمين. تهدف هذه الورش التعليمية إلى تزويد الأسر بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز نمو أطفالهم ورفاهيتهم. سيقوم خبراء حضانة أوركارد البريطانية المتخصصون في الذكاء الاصطناعي بتقديم ورش تعليمية تركز على التكنولوجيا، مما يضمن تزويد الأسر بالمهارات الحديثة اللازمة لمواكبة التطورات الحالية.

أعربت الدكتورة فاندانا غاندي(المؤسسة والرئيسة التنفيذية لحضانة أوركارد البريطانية)عن امتنانها لهذه الشراكة قائلة: "بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحن ممتنون للغاية لشراكتنا مع جمعية دبي الخيرية، فالتزامهم بتعزيز الفرص التعليمية للأسر في الإمارات هو مصدر إلهام لنا. معًا، نطمح إلى إحداث تأثير إيجابي يمتد عبر المجتمع الإماراتي وهذه المبادرة لا تساهم فقط في تعليم أطفالنا، بل تتماشى مع مهمتنا في توفير بيئة داعمة للأسر المحتاجة."

وأضافت الدكتورة غاندي: "نحن نفخر بأننا في طليعة دعم النساء العاملات وذلك، من خلال مبادرتنا لإنشاء حضانات داخل الدوائر الحكومية المختلفة و توفير مرافق لرعاية الأطفال والحضانات بالقرب من أماكن عملهن، لكي نضمن للأمهات القدرة على التوفيق بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية براحة وسهولة. هذه الترتيبات لا تعزز فقط بيئة داعمة للأمهات العاملات، مما يمكنهن من النجاح في العمل والمنزل على حد سواء."

صرح سعادة أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "نحن سعداء بالتعاون مع حضانة أوركارد البريطانية التي تلعب دورًا رياديًا وإيجابيًا في مجال تعليم ورعاية الطفولة في الإمارات. هذا التعاون يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لجمعية دبي الخيرية التي تهدف لدعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، والإيمان بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل الأمة." وتعد هذه الشراكة مثالاً حياً على التعاون بين القطاعين الخيري والخاص لتحقيق صالح المجتمع، وتطوير البرامج والخدمات التي تستهدف الفئات المحتاجة. هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا، وفقًا للنهج الذي تتبعه القيادة الحكيمة، التي جعلت من الإمارات نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخت صورتها في الخارج كرمز للعطاء.

تعكس هذه الشراكة التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، مما يعزز الأهداف المشتركة بين المؤسستين لرعاية الجيل القادم والمساهمة في تحسين المجتمع. تظل حضانة أوركارد البريطانية ملتزمة بتقديم تعليم استثنائي في مرحلة الطفولة المبكرة وخلق بيئات تعليمية تتيح للأطفال الازدهار. من خلال جهودها المستمرة.

تشرفت حضانة أوركارد البريطانية بالحصول على جائزتين مرموقتين أثناء منتدى القادة وأهم العلامات التجارية لعام 2024: جائزة "التميز في مجال التعليم"، وجائزة "الريادة في تمكين المرأة" التي تسلمتها الدكتورة فاندانا غاندي.

حول حضانة أوركارد البريطانية

حضانة أوركارد البريطانية، الحائزة على أكثر من 30 جائزة وطنية ودولية في مجال الجودة، تعد سلسلة الحضانات الأكثر حصولاً على الجوائز في منطقة الخليج، مع تركيزها الكامل على التعليم الجيد وتنمية الطفل. تمتلك الحضانة أكثر من 30 موقعاً في الإمارات والمملكة المتحدة.

في حضانة أوركارد البريطانية، يمثل الابتكار والجودة العناصر الأساسية التي جعلت منها الخيار الأفضل للآباء، حيث أصبحت أكبر سلسلة حضانات معتمدة في الجودة ومركز تدريب للمعلمين في منطقة الخليج. يتبع المنهج التعليمي للحضانة مراحل التعليم المبكر البريطاني (EYFS)، الذي يركز على 7 مجالات رئيسية للتعلم المناسب للعمر. يجمع المنهج بين التعليم والمرح، ويشمل تعليم لغات مثل الماندرين والإسبانية، بالإضافة إلى منهج متكامل للغة الإنجليزية، والعربية، والدراسات الإسلامية والفرنسية، فضلاً عن أنشطة إضافية تشمل الروبوتات، وكرة القدم، والفنون، والموسيقى، والزومبا، واليوغا وغيرها.

https://britishorchardnursery.com

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