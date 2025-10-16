مشروع مشترك يمتد على مساحة 305 فدان، بين شركة جروفا للتطوير وحسن علام العقارية .

حسن علام للإنشاءات ستتولى تنفيذ كامل العمليات المتعلقة بالهندسة والبناء بنظام تسليم المفتاح، بعقد تبلغ قيمته 550 مليون دولار أمريكي .

يشمل العقد فيلات فاخرة، ومساحات تجارية ومكتبية، ومبانٍ متعددة الاستخدامات إضافة إلى تطوير البنية التحتية وهندسة المساحات

القاهرة، مصر: أعلنت شركة حسن علام للإنشاءات، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، إحدى أكبر شركات الهندسة والبناء والاستثمار والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع عقد لتنفيذ مشروع تطويري بمساحة 305 فدان في القاهرة الجديدة. يأتي المشروع ضمن شراكة استراتيجية بين مجموعة جروفا للتطوير وحسن علام العقارية، بقيمة إجمالية للعقد تبلغ 550 مليون دولار أمريكي.

وستتولى حسن علام للإنشاءات تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح، ليشمل الهندسة والبناء للفيلات المستقلة والفيلات المزدوجة والتاون هاوس، بالإضافة إلى المساحات التجارية والمكتبية والمباني متعددة الاستخدامات والبنية التحتية الأساسية وهندسة المساحات الخارجية.

ويعتمد المخطط الرئيسي للمشروع رؤية تقوم على أسلوب حياة متكامل مع البيئة، يجمع بين الرفاهية الهادئة والاستدامة والتجارب الراقية المصممة بعناية لتشكيل مجتمع حديث ومتميز.

وتواصل مجموعة حسن علام، التي تمتلك أكثر من تسعة عقود من الخبرة، توسيع وتنويع محفظتها عبر قطاعات متعددة، لتؤسس وجهات مستدامة وتقود مشاريع تطويرية تحوّل المشهد العمراني في مصر والمنطقة الأوسع. ويعكس هذا المشروع سجل حسن علام الطويل في التنفيذ المنضبط والشراكات الموثوقة على مستوى مصر والمنطقة.

عن مجموعة حسن علام القابضة

تأسست مجموعة حسن علام القابضة عام 1936، وتُعد واحدة من أكبر الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تزيد على 90 عاماً من العمل في 10 دول. وتتولى المجموعة تنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة في قطاعات متعددة تشمل الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات.

وباعتبارها أقدم علامة تجارية في قطاع المقاولات بالمنطقة، نجحت المجموعة في ترسيخ سمعتها كشركة موثوقة تعتمد في أعمالها على أفضل الإمكانات التقنية إلى جانب محفظة أعمالها المتنوعة. ومع سجلها الحافل بالإنجازات على صعيد تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الكبرى، تمتلك المجموعة، التي تواصل توسعها عالمياً، تعاقدات تتجاوز قيمتها الحالية 6 مليارات دولار أمريكي. كما تحتل المرتبة 45 بين أفضل 250 شركة مقاولات دولية وفقاً لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).

لمزيد من المعلومات حول شركة حسن علام القابضة، يرجى زيارة: www.hassanallam.com.

عن حسن علام العقارية

تعد حسن علام العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. وقد نجحت الشركة منذ انطلاقة أعمالها عام 2000 في بناء سجل حافل بالمشروعات الفاخرة المنتشرة في أبرز المواقع الاستراتيجية بمصر. وتحظى مجموعة حسن علام العقارية بثقة وسمعة قوية في السوق المصري باعتبارها شركة عائلية تمتلك تاريخًا عريقًا ممتدًا عبر ثلاثة أجيال مختلفة. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات في تنفيذ أفضل مشروعات التطوير العقاري المتنوعة بين المشروعات السكنية الفاخرة، وأروع مشروعات الضيافة والمنتجعات الجذابة التي تركز على التنمية المجتمعية وتلبية طموحات وتطلعات العملاء، مستفيدة من خبراتها المتضافرة الممتدة لأكثر من 80 عامًا في مجال التطوير العقاري والتنمية العمرانية. وتضم محفظة مشروعات الشركة سلسلة من المشروعات السكنية المتكاملة، والمشروعات العقارية متعددة الاستخدامات والتي تلائم احتياجات مختلف العملاء الراغبين في الحصول على تجربة سكنية فريدة في أفضل المواقع الاستراتيجية في مصر.

يشمل سجل إنجازات الشركة حاليًا 25 مشروع متكامل في مختلف أنحاء مصر بالشراكة مع مجموعة من أبرز الكيانات المصرية والعالمية الرائدة في مختلف مجالات التطوير العقاري. وتنبع القيمة الفائقة للمشروعات التي تنفذها المجموعة، في قدرتها على تحويل المخططات الطموحة إلى حقائق ملموسة تتجسد في باقة من المشروعات السكنية الفاخرة فائقة الجودة، التكامل والقيمة. وإلى جانب إنجازاتها المشهودة على صعيد تطوير العقارات السكنية، انطلقت الشركة في مجال تطوير المشروعات التجارية والإدارية كذلك مشروعات الضيافة والمشروعات متعددة الاستخدامات والمكونات، مع قدرتها العالية على تعظيم القيمة الاستثمارية لمشروعاتها بصفة مستدامة.

وتضم محفظة الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات، ومن بينها سوان ليك ريزدنسز ، وبارك فيو ، وسوان ليك القطامية، وسيزونز ريزيدنس بالقاهرة الجديدة، وهاب تاون وذا فالي وبارك سنترال بمدينة المستقبل، وسوان ليك ويست وسوان ليك أكتوبر – مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، وسوان ليك – الساحل الشمالي، وسوان ليك – الجونة، وأنكور سوان ليك – الجونة، وليتل فينيس – العين السخنة.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hassanallamproperties.com

