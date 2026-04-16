صفقة استحواذ بارزة تجمع بين خبرة تمتد لأكثر من 90 عاماً في قطاع البنية التحتية و65 عاماً من الخبرة العالمية في حلول المياه

خطوة تعزز قدرة مجموعة حسن علام القابضة على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي على نطاق واسع في المنطقة

القاهرة، مصر: أعلنت مجموعة حسن علام القابضة عن إبرام اتفاق للاستحواذ على شركة "ميتي برو"، الذراع التنفيذي لمجموعة ماتيتو المتخصصة في مجال تصميم وإنشاء محطات المياه. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات المجموعة الاستراتيجية لتوسيع حضورها في قطاعي المياه والصرف الصحي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودول الكومنولث المستقلة، وأوروبا الشرقية. ويجمع هذا الاستحواذ بين اثنتين من الشركات الرائدة في القطاع، بخبرات تتجاوز 150 عاماً مجتمعة، بما يمهّد لتشكيل كيان متكامل على نطاق واسع، قادر على قيادة المرحلة المقبلة من مشروعات البنية التحتية المستدامة لقطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرتكز قطاع المياه لدى مجموعة حسن علام القابضة على مجموعة من الشركات المتخصصة، من بينها حسن علام للإنشاءات، وإينتك، وبايوركس، وريدجوود، بما يتيح تغطية متكاملة لجميع مراحل التنفيذ، بدءاً من الهندسة والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة. ويعزز هذا الاتفاق قدرة المجموعة على تنفيذ مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي على نطاق واسع، ويدعم مكانة مصر كمركز لتصدير خدمات تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع المياه.

تتمتع شركة "ميتي برو" بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 65 عاماً في تقديم حلول متقدمة لقطاعي المياه والصرف الصحي، مع عمليات تمتد عبر أكثر من 50 دولة. ولدى الشركة إمكانات واسعة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه السطحية، إلى جانب الحلول الصناعية، مدعومة بقدرات هندسية متقدمة وفريق إداري يمتلك خبرة واسعة. وقد نفذت "ميتي برو" محفظة متنوعة من المشروعات البلدية والصناعية، بالتعاون مع الحكومات والمطورين والقطاعات الصناعية، لمعالجة تحديات المياه الحيوية من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة ومصممة بما يتناسب مع متطلبات كل مشروع.

ويرتكز هذا الاستحواذ على تعاون قائم بين مجموعة حسن علام القابضة و"ماتيتو"، حيث عمل الطرفان معًا على تنفيذ عدد من أبرز المشروعات القومية في قطاع المياه، من بينها المحسمة، والدلتا الجديدة، إلى جانب مشروعي غرب الإسكندرية وأبو عويقل الجاري تنفيذهما حالياً. وقد أدت هذه المشروعات دوراً محورياً في دعم مستهدفات مصر في مجال الأمن المائي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وحماية البيئة، كما تُعد من أبرز النماذج الإقليمية لمشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه على نطاق واسع.

وفي هذا الصدد، قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة: "تمثل هذه الخطوة محطة مفصلية لمجموعة حسن علام القابضة ولمستقبل البنية التحتية لقطاع المياه في المنطقة. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية لشركة ’ميتي برو‘ وإرثنا الممتد لأكثر من 90 عاماً في تنفيذ مشروعات وطنية عالية المستوى، نعمل على بناء كيان متكامل أقوى قادر على قيادة الجيل المقبل من مشروعات المياه والصرف الصحي المستدامة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف: "مع تزايد أهمية الأمن المائي، يتيح لنا هذا الاستحواذ تقديم حلول طويلة الأمد تتسم بالمرونة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتعزز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتسهم في دفع مسارات التنمية الإقليمية".

من جانبه، قال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتي برو": "يمثل التعاون مع مجموعة حسن علام القابضة تقاربًا واضحًا في الرؤية والقدرات والطموحات. واستنادًا إلى خبرتنا الممتدة لعقود في تطوير حلول متقدمة لقطاع المياه، نفّذت ’ميتي برو‘ مشروعات بنية تحتية حيوية في عدد من الأسواق العالمية. ومن شأن دعم مجموعة حسن علام القابضة أن يعزز قدرتنا على توسيع نطاق أعمالنا في المنطقة، وتسريع تنفيذ مشروعات المياه المتقدمة، والإسهام بفاعلية في تطوير حلول مستدامة تدعم أمن الموارد المائية على المدى الطويل."

