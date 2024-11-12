وقعت اتفاقية لتأجير مستودع لوجستي بمساحة 6500 قدم مربع

قدم مربع سعادة المزروعي: هدفنا دعم قطاع الخدمات اللوجستية نظراً لدوره المحوري في تعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني

طارق الواحدي: نسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي رائد على مستوى العالم

تهدف "إي أم أكس" من خلال المستودع الجديد إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة وتوسيع خدمات أعمال التوصيل السريع والطرود.

استخدام أنظمة لوجستية متقدمة وتقنيات حديثة في المستودع لتعزيز جودة الخدمات.

أتمتة عمليات المستودع وإدارته عبر عدد من التقنيات الذكية والخدمات الرقمية.

الشارقة: وقعت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي اتفاقية تأجير مع شركة "إي أم أكس" الذراع اللوجستي لسفن إكس "7X"، يتم بموجبها تأجير مستودع لوجستي جديد للشركة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 6500 قدم مربع.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة، من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والسيد طارق الواحدي، مدير عام شركة "إي أم أكس" بحضور عدد من المسؤولين والمدراء من كلا الجانبين.

أنظمة لوجستية متقدمة

وتهدف شركة "إي أم أكس" من خلال هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة عملياتها التشغيلية وتعزيز خدمات أعمال التوصيل السريع والطرود لتلبية احتياجات المتعاملين في مختلف إمارات الدولة، حيث ستعمل "إي أم أكس" على استخدام أحدث الأنظمة اللوجستية المتقدمة والحلول الرقمية والتقنيات الحديثة ضمن المستودع لتعزيز وأتمتة العمليات المحورية بهدف زيادة الكفاءة والدقة ضمن شبكتها، مما سيضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وضمان توصيل الطرود بشكل أسرع للمتعاملين.

خدمات توصيل سلسة ومبتكرة

وسيوفّر المستودع اللوجستي الجديد دعماً إضافياً لشركة "إي أم أكس" لتقديم خدمات توصيل سلسة وموثوقة لجميع أنحاء دولة الإمارات، وتعزيز شبكة التوصيل المحلية للشركة، وذلك بالاستفادة من تضافر العوامل المتمثلة بالموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تمتاز بها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والخبرات التقنية والتشغيلية المتميزة لشركة "إي أم أكس."

مكانة رائدة

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي أن توقيع الشراكة مع "إي أم أكس"، يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود المشتركة لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية الذي يكتسب أهمية كبيرة في دولة الإمارات نظراً لدوره المحوري في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اختيار شركة "إي أم أكس"، المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي يؤكد المكانة الرائدة التي تحتلها المنطقة وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية وتوفير مختلف سبل الدعم لإدارة أعمالهم وتعزيز نمو هذا القطاع، ولا سيما في ظل ما تتميز به المنطقة من منظومة متكاملة تلائم مختلف الخدمات اللوجستية والقطاعات المرتبطة بها، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات رقمية وأنظمة اتصالات مبتكرة، مشيداً بإمكانيات شركة "إي أم أكس" وما تقدمه من حلول توصيل مبتكرة ومخصصة تلبي احتياجات المتعاملين.

من جانبه، قال السيد طارق الواحدي، مدير عام شركة "إي أم أكس": "حققنا من خلال شراكتنا مع المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي واختيارنا لهذه المنشأة توسعاً استراتيجياً ضمن شبكة "إي أم أكس" اللوجستية، مما سيعزز قدرتنا على الاستمرار بتقديم تجربة متعاملين ترقى إلى أعلى المعايير. وسنتمكن من خلال هذه المنشأة الجديدة من تعزيز إمكانياتنا الحالية لإدارة خدمات الميل الأخير والعمليات اللوجستية بكفاءة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وبالتالي تلبية احتياجات متعاملينا المتزايدة بدقة واهتمام، انطلاقاً من التزامنا بتوفير حلول مخصصة تجمع بين الراحة وتعدد الخيارات والموثوقية والسرعة، مدعومةً بامتلاكنا لواحدة من أكبر شبكات التوصيل في دولة الإمارات".

وأضاف الواحدي: "نجد في الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة لمنطقة الشارقة الحرة إضافةً هامةً تمكّننا من الوفاء بالتزاماتنا تجاه المتعاملين بشكل أكثر فعالية وتقديم خدمات موثوقة وسريعة، وذلك تماشياً مع رؤيتنا المشتركة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي رائد على مستوى العالم".

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص الهائلة والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

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